Jeudi 23 avril 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE : Activité du 1 er trimestre 2020

La mobilisation exceptionnelle de tous ses collaborateurs permet au Groupe de poursuivre sa mission de « bien nourrir l’Homme »

Données consolidées



en millions d'euros Chiffre d'affaires Variations en % 31/03/20 31/03/19 Total Structure Change Croissance SAVENCIA Fromage & Dairy 1 220 1 197 1,9 0,3 -1,6 3,2 Par activité : - Produits Fromagers 712 678 4,9 0,6 -0,6 4,9 - Autres Produits Laitiers 542 551 -1,8 0,0 -3,0 1,3

Les définitions et modalités des agrégats du type écart de structure, de change ou de croissance organique n’ont pas évolué.

Elles sont définies dans le rapport financier du groupe.

Au 31 mars 2020, le chiffre d’affaires de Savencia Fromage & Dairy atteint 1 220 millions d’euros en progression de 1,9% par rapport à l’exercice précédent. Cette évolution provient principalement :

d’un effet de change négatif de 1,6% dû à une dévaluation des monnaies sud-américaines supérieure au renforcement du dollar américain,

d’une croissance organique positive de 3,2%.

A structure et taux de change constants, le chiffre d’affaires des Produits Fromagers augmente de 4,9% soutenu par une demande ponctuellement renforcée sur les principaux marchés. Les mesures de confinement décrétées en mars ont provoqué un stockage des consommateurs dans les circuits retail principalement en Europe.

Le chiffre d’affaires des Autres Produits Laitiers est en progression organique de 1,3% à la fin du premier trimestre 2020. L’évolution des cotations mondiales des produits industriels a été plus favorable pour les métiers des ingrédients et moins favorable pour les métiers du beurre et de la crème.

Perspectives

Les performances du début de l’année 2020 sont dans la continuité de celles de la fin de l’exercice précédent. L’effondrement actuel des activités de food-service non compensé par la croissance du retail, va provoquer un excédent de lait sur les marchés et une évolution négative des cotations de beurre et de poudre. Par ailleurs, le développement d’une crise économique mondiale réduisant le pouvoir d’achat et la confiance des consommateurs ne permet pas d’avoir de visibilité sur l’évolution de la consommation au cours des prochains trimestres. En France, malgré les surcoûts entrainés par les plans de continuité, le Groupe respecte ses engagements pris dans le cadre de la loi EGAlim. Sa situation financière reste saine.

Dans ce contexte, Savencia poursuit son activité essentielle de production alimentaire, en mettant tout en œuvre pour assurer la sécurité de ses collaborateurs, que nous remercions pour leur remarquable engagement sur nos sites pour assurer la continuité de la chaîne alimentaire.

