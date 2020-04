Rockwool International A/S

Selskabsmeddelelse

for ROCKWOOL International A/S

Meddelelse nr. 21 – 2020

til Nasdaq Copenhagen

28. april 2020

Nyt medlem af koncernledelsen

ROCKWOOL International A/S meddeler, at Jessica Jonasson er blevet udnævnt til Senior Vice President for Group Human Resources og medlem af koncernledelsen.

Jessica Jonasson er svensk statsborger, og er ansat som Vice President for Human Resources hos ASSA ABLOY Entrance Systems, med base i Helsingborg, Sverige. Hun forventes at starte i sin nye stilling hos ROCKWOOL den 3. august 2020.

I en kommentar til udnævnelsen siger CEO Jens Birgersson, ”Jessica kommer med den nødvendige internationale erfaring og det perspektiv, som passer til en global arbejdsplads som ROCKWOOL, hvor vi er 11.700 medarbejdere, der repræsenterer mere end 60 nationaliteter fordelt på 39 lande. Med hendes erfaring inden for detail- og industrisektorer i Danmark, Sverige og Storbritannien og med globalt ansvar, ser vi frem til at byde Jessica velkommen til teamet senere på året. ”

Jessica Jonasson erstatter Camilla Grönholm, der efter 20 år i internationale positioner, hvoraf de sidste otte har været hos ROCKWOOL, har valgt at vende tilbage til Finland for at tilbringe mere tid med familien og arbejde uden ledelseshverv. Camilla Grönholm fratræder officielt fra ROCKWOOL i slutningen af ​​maj, men vil, når Jessica Jonasson tiltræder, bistå i overleveringen.

Jens Birgersson kommenterer, ”Vi er meget taknemmelige for Camillas otte år hos ROCKWOOL, hvor hun har medvirket til at opbygge en velfungerende global HR organisation. På vegne af alle hos ROCKWOOL ønsker jeg Camilla al lykke og succes sammen med sin familie og venner hjemme i Finland. ”

