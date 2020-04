COMMUNIQUE DE PRESSE Le 28 avril 2020





Chiffre d’affaires 2ème trimestre 2019-2020

Impact de la crise sanitaire contrasté selon les activités





2018-2019 2019-2020 Variation

Publiée Variation à taux de change et périmètre constants (*) Chiffre D'affaires 2ème trimestre

en M€ (Janvier à Mars) 216,8 194,9 -10,1% -12,5% Pulvérisation Agricole 120,8 100,1 -17,1% -17,4% Arrachage de Betteraves 14,6 16,9 +15,1% +15,3% Arrosage et pulvérisation du jardin 36,0 31,4 -12,8% -13,4% Pulvérisation Industrielle 45,4 46,5 +2,6% -7,8%





2018-2019 2019-2020 Variation

Publiée Variation à taux de change et périmètre constants (*) Chiffre D'affaires 1er semestre

en M€ (Octobre à Mars) 348,9 314,3 -9,9% -11,7% Pulvérisation Agricole 177,2 156,1 -11,9% -12,3% Arrachage de Betteraves 31,4 31,8 +1,3% +0,8% Arrosage et pulvérisation du jardin 45,2 39,3 -13,0% -13,6% Pulvérisation Industrielle 95,2 87,1 -8,5% -13,8%

(*) Les montants à taux de change et périmètre constants sont calculés :

- en convertissant les montants du trimestre en cours aux taux de change moyens trimestriels de l’année précédente ;

- en excluant le chiffre d’affaires d’Intec, société acquise en février 2020.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre de l’exercice 2019-2020 (janvier à mars 2020) s’élève à 194,9M€, en recul de 10,1% par rapport au 2ème trimestre 2018-2019.

La baisse provient principalement des activités Pulvérisation Agricole et Arrosage et pulvérisation du jardin, impactées par la crise Covid-19 alors que leur saison commence.

·Pulvérisation Agricole

Après un premier trimestre stable par rapport à l’année dernière, le deuxième trimestre est en baisse de 17,1% du fait des arrêts ou ralentissements de production et de livraisons constatés au début du confinement.

·Arrachage de Betteraves

Le deuxième trimestre est en légère croissance, tiré par les ventes de Terra Variant (engins de transport au champ) et de pièces détachées. Ceci permet à l’activité d’arrachage de betteraves de stabiliser son chiffre d’affaires sur le premier semestre, qui reste peu significatif compte tenu de la saisonnalité.

·Arrosage et pulvérisation du Jardin

La fermeture brutale des points de vente de nos principaux clients a largement impacté l’activité d’arrosage et de pulvérisation du jardin, en ce tout début de saison. Le mois de mars – qui représentait 13% du chiffre d’affaires annuel en 2018-2019 – a subi une baisse de 30%.

·Pulvérisation Industrielle

L’intégration d’Intec permet à l’activité de réaliser un trimestre en légère croissance. A périmètre constant, il est en repli de 7,8% du fait du fort ralentissement du secteur automobile en Europe et en Amérique du Nord. On observe par contre une légère reprise du marché en Asie.

Le groupe n’a pas souhaité utiliser les mesures d’urgence de décalage de paiement des charges sociales et taxes proposées par le gouvernement français.

·Perspectives et Stratégie

Yves Belegaud, Directeur Général du Groupe EXEL Industries, commente :

« Nos activités agricoles sont à cette période de l'année en pic de production avec des carnets de commandes bien remplis. Les usines de pulvérisateurs agricoles ont un planning chargé jusqu'à fin juin en général. Il en est de même pour la production des arracheuses de betteraves. Notre activité à court terme est donc assurée. Mais la baisse drastique de l'activité commerciale depuis un mois nous incite à redoubler de créativité pour redynamiser nos prises de commandes. Le marché des commodités agricoles résiste actuellement plutôt bien à la crise, à l’exception du sucre avec un cours mondial qui s’est à nouveau effondré.

L'agriculture tant décriée depuis quelques années revient sur le devant de la scène. L’agroalimentaire, l'agriculture, et les agroéquipements sont à nouveau reconnus comme des activités essentielles et nobles.

Notre activité arrosage de jardin est confrontée directement à la fermeture des magasins et enseignes de bricolage/jardinage, fermetures différenciées d'un pays à l'autre. Et ceci arrive à la période de pic des achats de matériel de jardinage. Cet arrêt brutal entraîne un fort ralentissement des usines Hozelock et, dans une moindre mesure, de Tricoflex.

Notre activité pulvérisation industrielle subit l'arrêt prolongé des usines automobiles, en particulier, qui engendre des retards de livraison, une baisse des commandes, et des remises en cause d'investissements chez nos grands clients.

A court terme, la crise sanitaire va engendrer une réduction de notre activité plus ou moins marquée selon les secteurs. Il est difficile d'en chiffrer les conséquences économiques actuellement. Cela nous a amené à être très prudents sur nos décisions concernant les recrutements, les investissements, et les dépenses en général. Ces efforts importants à court terme devraient nous permettre de garder de la puissance et de l’agilité dès la reprise.

Partout dans le monde, nos équipes ont très rapidement et brillamment mis en place les conditions d'un maintien de nos activités avec pour priorité la santé de nos collaborateurs. Ces mesures partagées avec les représentants du personnel, et respectant les préconisations sanitaires, nous ont permis de limiter l’impact du confinement.

Nous avons les ressorts et la solidité financière nécessaires grâce à l’engagement de nos équipes et à la saine gestion qui a permis au groupe d'être ce qu'il est devenu aujourd'hui. »





·Prochains rendez-vous

- le 2 juin 2020 (avant Bourse) : résultats du premier semestre 2019-2020 ;

- Le 28 juillet 2020 (après Bourse): chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019-2020.

A propos d’EXEL Industries :

Le métier principal d’EXEL Industries est la pulvérisation, pour l’agriculture et l’industrie. Le Groupe est également présent sur les marchés de l’arrosage grand public et des arracheuses de betteraves. La vocation d’EXEL Industries est de se développer sur ses marchés grâce à une politique d’innovation permanente et à une stratégie d’internationalisation.

Euronext Paris, SRD Long only – compartment B (Mid Cap)

indice EnterNext© PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN FR0004527638)

Ce communiqué de presse est disponible en français et en anglais.

