Chiffre d’affaires en croissance de + 18% par rapport à 2018

EBITDA en amélioration à 21,0 % du chiffre d’affaires, contre16,5 % en 2018

Résultat net de 1,0 M€, contre 0,1 M€ en 2018

Endettement financier net ramené à 28 % des fonds propres, contre 44 % en 2018





COIL, leader mondial de l’anodisation de l’aluminium, annonce ses résultats annuels pour l'exercice 2019.

v Faits marquants de l’exercice

COIL a enregistré une forte dynamique commerciale en 2019 avec un chiffre d’affaires de 29,8 M€, en croissance de 18 % par rapport à 2018. Le développement des offres packagées (+ 244%), dans lesquelles la Société fournit l'aluminium anodisé en continu directement au client final, a compensé le retrait des services de sous-traitance (- 8%) qui ont souffert d'une pénurie d'aluminium de qualité anodique au début de l'année. Ces évolutions s’accompagnent d’un changement important du mix-produit et de la marge brute de la Société.

Sur le plan industriel, COIL a optimisé ses ressources et poursuivi la montée en charge de ses deux nouvelles installations. La ligne 6 d’anodisation en continu en Allemagne - avec sa qualité, sa capacité dimensionnelle et sa gamme de traitements inégalées - a progressivement absorbé la production de la ligne 3 en Belgique, qui a été définitivement mise en sommeil à la fin du mois de septembre après 34 ans de service. Cette fermeture, qui a éliminé la duplication de certains coûts au quatrième trimestre, a également permis d’affecter davantage de ressources au développement stratégique de la nouvelle ligne d’anodisation verticale en Belgique, qui permet de produire « juste-à-temps » de petites séries dans de larges gammes de finitions et de dimensions.

v Résultats

Le changement du mix-produit de la sous-traitance vers le package a un impact négatif sur la marge brute mais un effet très positif sur les ventes. La Société a continué à supporter 9 mois de coûts non productifs de mise en service des deux nouvelles lignes de production. Malgré tout, avec une augmentation du chiffre d’affaires et une meilleure maîtrise des charges d'exploitation, la Société enregistre une augmentation de 50% de son EBITDA à 6,3 M€, soit 21,0% du chiffre d'affaires, contre 16,5 % en 2018.

Après des dotations aux provisions et amortissements en progression de 0,4 M€, le résultat opérationnel s’améliore en 2019 pour s’élever à 2,1 M€, soit 7,1% du chiffre d’affaires, contre 0,4 M€ en 2018.

Le résultat financier (- 1,0 M€) se dégrade de 0,6 M€ par rapport à 2018 et tient compte en 2019 de frais exceptionnels liés à la reconfiguration de la dette financière de la Société, incluant des charges financières transitoires ou des pénalités de remboursement anticipé de dettes bancaires.

Après une charge d'impôts de 0,1 M€, le résultat net s’établit à 1,0 M€, soit un taux de marge nette de 3,3%.



v Compte de résultat simplifié

(en millions d'euros) 2019 2018 Variation Chiffre d’affaires 29,8 25,2 + 18 % EBITDA 6,3 4,2 + 50 % en % CA 21,0% 16,5% Résultat d’exploitation 2,1 0,4 + 1,7 M€ en % CA 7,1% 1,6% Résultat avant impôts 1,1 0,0 + 1,1 M€ Résultat net 1,0 0,1 + 0,9 M€ en % CA 3,3% 0,3%

v Bilan

Les capitaux propres s’établissent à 30,4 M€, en augmentation de 0,9 M€ par rapport au 31 décembre 2018. L’endettement financier net au 31 décembre 2019 s’élève à 8,4 M€, en diminution de 4,5 M€ par rapport au 31 décembre 2018 et représente 28% des fonds propres, soit un ratio en nette amélioration par rapport à l’année précédente (44%).

Il est précisé que la Société a procédé au refinancement d’une partie de sa dette bancaire en Allemagne, en concluant le 30 décembre 2019 un contrat relatif à un emprunt long terme de 4,2 M€ amortissable sur 8 ans. Cet emprunt se substitue à deux lignes de prêts bancaires d’un montant similaire au 30 juin 2019, et permet d’augmenter la durée moyenne des ressources financières de la Société.

v Chiffre d’affaires du premier trimestre 2020 et perspectives

Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2020 s’établit à 5,6 M€, en progression de 3,5 % par rapport au premier trimestre 2019. Si les offres packagées soulignent leur dynamisme (+ 123 %), les activités de sous-traitance pour le compte des laminoirs et distributeurs en Europe sont ralenties (- 9 %).

Dans un contexte d’épidémie de Covid-19, COIL a rapidement adapté son organisation en prenant toutes les mesures nécessaires pour assurer en priorité la sécurité de son personnel. Depuis le début de la crise, la Société a continué de pouvoir vendre, fabriquer et livrer normalement. Sur la base de son expérience de la crise économique de 2008/9, la Société a anticipé toutefois un ralentissement potentiel en réorganisant sa capacité de production en Belgique et en Allemagne de manière à rendre variable ses coûts au maximum.

Il est pour l'instant impossible d'anticiper l'évolution de l'activité pour le reste de l'année. Le marché en Chine s'est largement redressé depuis la levée de la plupart des restrictions. La Société continue de recevoir de nouvelles demandes de renseignements depuis d'autres pays asiatiques. En Europe, la reprise du marché dépendra du moment et de l'efficacité des mesures de déconfinement. Par mesure de précaution, la Société a eu recours à tous les programmes d’aides gouvernementaux mis en place en Belgique et en Allemagne afin de différer ses remboursements de prêts et ses impôts.

Malgré les profondes incertitudes économiques actuelles, la Société est confiante dans ses perspectives de développement à long terme grâce à une gamme unique de produits anodisés premiums, une organisation industrielle optimisée et une présence commerciale croissante à travers le monde. Le lancement de son nouveau site Internet www.aloxide.com au cours du premier trimestre 2020 met en évidence sa volonté de soutenir l’expansion de ses ventes directes sous sa marque ALOXIDE® à une clientèle mondiale.

v Informations complémentaires

Les états financiers ont été arrêtés le 27 avril 2020 par le Conseil d’Administration. Ils sont repris dans les comptes annuels consolidés 2019 disponibles sur le site financier de la société ( http://investors.coil.be ).

A propos de COIL

COIL est le plus grand anodiseur au monde pour les secteurs du bâtiment et de l’industrie, et est commercialisé sous la marque ALOXIDE®.

L’anodisation est un procédé électrochimique (électrolyse) qui développe à la surface de l’aluminium une couche d’oxyde naturelle, protectrice et présentant la faculté de pouvoir être colorée dans des gammes de finitions résistantes aux UV. Elle octroie au métal une excellente résistance à la corrosion et/ou renforce ses qualités fonctionnelles. L’anodisation préserve toutes les propriétés naturelles et écologiques de l'aluminium ; il conserve sa forte rigidité et son excellent rapport force/poids, ses propriétés non-magnétiques, sa résistance exceptionnelle à la corrosion. Le métal reste totalement et à plusieurs reprises recyclable par simple refusion. L’aluminium anodisé est utilisé à travers un nombre varié d’applications : architecture, design, industries ou automobile.



COIL déploie un modèle industriel créateur de valeur en s’appuyant sur son savoir-faire unique, son excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et l’expertise de ses équipes. COIL compte environ 130 collaborateurs en Belgique et en Allemagne et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires d’environ 30 M€.

Cotée sur Euronext Growth Paris | Isin : BE0160342011 | Reuters : ALCOI.PA | Bloomberg : ALCOI:FP

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.aloxide.com

