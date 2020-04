Résultats du 1er trimestre 2020







Une entreprise opérationnelle à 100% pour ses clients malgré le contexte de crise

Activité et résultats maintenus à un haut niveau

Gestion de la crise Covid-19 L’entreprise est opérationnelle à 100% pour ses clients grâce à : La robustesse de sa plate-forme informatique : 95% des collaborateurs en télétravail, dans plus de 30 pays

La mobilisation des collaborateurs et une forte cohésion sociale







Activité Une activité maintenue à un niveau élevé : Des encours 1 de 1 527 Md€ au 31 mars 2020, en progression de 3,5% sur un an (baisse limitée à -7,6% vs fin 2019 en raison essentiellement d’un fort effet marché négatif à fin mars)

(baisse limitée à -7,6% vs fin 2019 en raison essentiellement d’un fort effet marché négatif à fin mars) Une activité tirée par le Retail et les JVs (+12,1 Md€) : Une activité en Retail hors JVs peu affectée par la crise au T1 2020 (+2,5 Md€) Des flux toujours importants dans les JVs (+9,7 Md€) avec une contribution positive de toutes les entités

Une décollecte 1 nette en Institutionnels et Corporates (-15,4 Md€) liée à des sorties en produits de trésorerie et au « derisking » des clients

Une décollecte totale contenue, à -3,2 Md€ (-0,2 % des encours à fin 2019)







Résultats Un résultat brut d’exploitation 2 (hors résultat financier 3 ) en hausse de +12,2% vs T1 2019 Des revenus nets de gestion à 673 M€, en hausse de +5,1% vs T1 2019 Des charges d’exploitation de 331 M€, en baisse de -1,4% vs T1 2019

Un résultat financier négatif (-61 M€) du fait de la valorisation en mark to market à fin mars 2020 du portefeuille de placement et du seed money

Un coefficient d’exploitation 2 inférieur à 50% hors résultat financier, et de 54,1% 2 (contre 50,9 % au T1 2019) y compris résultat financier

(contre 50,9 % au T1 2019) Un Résultat net comptable de 193 M€ (contre 235 M€ au T1 2019) et un résultat net ajusté2 de 206 M€ (contre 247 M€ au T1 2019) Une structure financière très solide 2,9 Md€ de fonds propres tangibles

Notation A+ par Fitch4 Relais de croissance Deux partenariats stratégiques majeurs ont été annoncés récemment avec Banco Sabadell et Bank of China. Ceux-ci vont renforcer la position d’Amundi sur la clientèle Retail.

Leur mise en place s’effectue conformément aux objectifs et au planning définis.

Paris, le 30 avril 2020

Le Conseil d’Administration d’Amundi s’est réuni le 29 avril 2020 sous la présidence de Xavier Musca et a examiné les comptes du premier trimestre 2020.

Commentant ces chiffres, Yves Perrier, Directeur Général, a déclaré :

« Face à une crise d’une ampleur inédite, Amundi s’est rapidement adaptée grâce à la robustesse de sa plateforme informatique propriétaire et au professionnalisme de l’ensemble des collaborateurs dont je salue l’engagement et l’esprit de solidarité. L’entreprise est ainsi opérationnelle à 100% dans toutes ses fonctions : gestion, risques, middle-office, commerciale.

Les résultats du 1er trimestre 2020 confirment une nouvelle fois la solidité du business-model d’Amundi fondé d’une part sur une forte diversification des activités, d’autre part sur une efficacité opérationnelle de haut niveau. Les encours sous gestion sont ainsi en hausse de +3,5% sur un an. Au 1er trimestre 2020, la collecte du Retail et des JVs s’élève à plus de 12 Md€, et compense quasiment la décollecte des Institutionnels et Corporates liée au contexte de crise. Le Résultat Brut d’Exploitation opérationnel5 est en hausse de plus de 12% grâce à un effet de ciseau positif entre la progression des revenus de gestion (+5%) et la baisse des coûts (-1%). Le résultat net6 est maintenu à un haut niveau (206 M€).

Le Groupe a initié récemment de nouveaux relais de croissance dans le Retail avec les partenariats stratégiques signés avec Banco Sabadell et Bank Of China. Ces partenariats se mettent en place conformément aux objectifs et au planning annoncés.

La durée de la crise et son impact sur l’activité demeurent difficiles à estimer. Néanmoins, grâce à la solidité de son business model et à ses relais de croissance, Amundi est bien armée pour faire face aux défis résultant de ce contexte exceptionnel ».

I. Gestion de la crise du Covid-19

Une adaptation rapide et réussie du dispositif opérationnel

L’entreprise est opérationnelle à 100% pour ses clients

L’année 2020 commence dans un contexte exceptionnel avec la crise générée par l’épidémie de coronavirus, d’une ampleur inédite, et qui affecte l’ensemble des activités économiques et financières au plan mondial. L’ampleur et la durée de cette crise sont difficiles à anticiper. Amundi a adapté rapidement son dispositif opérationnel, avec deux objectifs : la protection de la santé des salariés, et le maintien d’un haut niveau d’efficacité opérationnelle et de qualité de service aux clients.

Le télétravail des collaborateurs a été déployé au fur et à mesure des décisions de confinement : semaine du 3 février (Asie), semaine du 24 février (Italie), semaine du 16 mars (France, Espagne, Autriche et télétravail à Boston). La mise en œuvre de ces mesures s’est effectuée en conformité avec les règles définies dans chaque pays. Aujourd’hui, environ 95% des collaborateurs d’Amundi dans le monde travaillent à distance.

Aujourd’hui, le fonctionnement normal de l’entreprise est assuré grâce à :

La robustesse de l’infrastructure informatique : la totalité des collaborateurs ont accès à distance à la plateforme, quelle que soit leur fonction (gestion, middle office…). Ceci résulte de la solidité de la plateforme informatique propriétaire ALTO 7 développée et maintenue par les équipes informatiques d’Amundi qui comptent plus de 600 personnes. Cette plateforme est déployée au plan mondial dans toutes les entités du Groupe.

développée et maintenue par les équipes informatiques d’Amundi qui comptent plus de 600 personnes. Cette plateforme est déployée au plan mondial dans toutes les entités du Groupe. L’efficacité des Plans de Continuité d’Activité définis ex ante.

Par ailleurs la gestion de cette crise est permise par la mobilisation de l’ensemble des collaborateurs qui repose sur une forte cohésion sociale dans l’entreprise :

La communication avec les salariés et l’accompagnement social ont été renforcés (maintien des rémunérations, non recours au chômage partiel; prise en charge de frais de gardes d’enfants, mesures sanitaires…),

Le soutien des partenaires sociaux.

Dans le cadre des orientations gouvernementales dans les pays où le Groupe est présent, Amundi a élaboré un plan permettant un retour progressif à un fonctionnement normal de l’entreprise, tout en respectant des conditions sanitaires strictes afin de préserver la santé de ses collaborateurs.

Enfin, la politique d’investissement d’Amundi a elle aussi été adaptée au contexte de crise financière (forte baisse des marchés actions, écartements des spreads, tensions sur la liquidité sur le marché du crédit). Amundi a conservé de solides performances de gestion avec plus de 70% des encours dans les 2 premiers quartiles sur 5 ans.8

II. Une activité résiliente

Des encours sous gestion en hausse de +3,5% sur un an, à 1 527 Md€

Un bon niveau d’activité grâce à la diversification du mix clients/expertises/géographies

Une décollecte nette limitée (-3,2 Md€ soit -0,2% des encours à fin 2019)

Les encours gérés par Amundi atteignent 1 527 Md€ au 31 mars 2020, en hausse de 3,5% sur un an (et en baisse limitée à -7,6% sur le trimestre en raison d’un fort effet marché négatif de -123 Md€). La décollecte nette est limitée à -3,2 Md€ (soit -0,2% des encours à fin 2019), avec une activité tirée par le Retail et les JVs asiatiques.

Retail

Le segment Retail hors JVs affiche un bon niveau d’activité (+2,5 Md€ au T1 2020), porté d’une part par les distributeurs tiers (+2,6 Md€, notamment en Europe) et d’autre part par les Réseaux France (+2,4 Md€ grâce aux Unités de Compte dans les contrats d’assurance vie et à la gestion sous mandat). Les réseaux internationaux sont en revanche en décollecte modérée (-2,5 Md€).

Institutionnels

Ce trimestre est marqué par une décollecte nette (-15,4 Md€) liée aux sorties en produits de trésorerie dans le segment Corporates (besoins de liquidités des entreprises en mars) et au « derisking » des clients institutionnels et souverains sur les actifs MLT9. La collecte nette des mandats d’assurance CA & SG est quasi-nulle, compte tenu de la réorientation de la collecte en assurance vie vers les Unités de Compte.

Au premier trimestre 2020, Amundi a reçu le prix du gérant de l’année 2019 pour les banques centrales par Central Banking, récompensant notamment l’expertise d’Amundi à l’égard de ses 20 clients banques centrales et son expertise en matière d’ESG vis-à-vis de ces institutions.

JVs

Dans les JVs asiatiques, l’activité est toujours dynamique (+9,7 Md€), portée par toutes les entités, notamment en Inde (où la collecte nette est soutenue, à +6,1 Md€) et en Chine (+1,3 Md€), malgré la crise du Covid-19.

D’un point de vue géographique, l’Asie représente à nouveau un moteur de croissance, avec +4,8 Md€ de collecte nette au T1 2020, et un poids croissant dans les encours sous gestion d‘Amundi : 286 Md€ à fin mars 2020, soit 19% des encours totaux, contre 14% fin mars 2019.

III. Des résultats maintenus à un haut niveau

Un résultat brut d’exploitation10 opérationnel11 en hausse de +12%

Dans un environnement de marché défavorable, Amundi a su maintenir une profitabilité opérationnelle de haut niveau, avec un effet de ciseau positif entre des revenus nets de gestion en hausse sensible et des charges en baisse ; il en résulte un coefficient d’exploitation (hors résultat financier, affecté par un effet Mark to Market) inférieur à 50%, l’un des meilleurs de l’industrie. Ces bons résultats illustrent la résilience du business-model diversifié d’Amundi.

Données ajustées10

Amundi enregistre au T1 2020 une bonne performance opérationnelle avec un Résultat Brut d’Exploitation10 opérationnel (hors résultat financier) qui atteint 343 M€ soit +12,2% vs T1 2019.

Les revenus nets de gestion affichent une progression significative (673 M€ soit + 5,1 %vs T1 2019) grâce à :

des commissions nettes de gestion en croissance (631 M€, +1,7%).

Un doublement des commissions de surperformance (42 M€).

Les charges d’exploitation sont particulièrement bien maitrisées (331 M€ soit une baisse de -1,4% vs T1 2019), grâce au plein effet des synergies liées à l’intégration de Pioneer, qui a plus que compensé l’incidence des recrutements effectués en 2019 pour conforter le développement.

Le résultat financier (-61 M€) a été affecté par la baisse des marchés en mars (valorisation mark to market du portefeuille de placements volontaires et de seed money).

En conséquence le coefficient d’exploitation hors résultat financier s’établit à 49,1% (contre 52,4% au T1 2019). Après prise en compte du résultat financier, le coefficient d’exploitation demeure à un très bon niveau, à 54,1% (contre 50,9% au T1 2019).

Compte tenu de la contribution (en hausse) des sociétés mises en équivalence (Joint-Ventures asiatiques essentiellement), et d’une charge d’impôt quasi-identique de -76 M€, le résultat net ajusté ressort au total à 206 M€, et 247 M€ hors résultat financier (net d’impôt) soit une progression de +5% par rapport au 1er trimestre 2019.

Données comptables12

Le résultat comptable du 1er trimestre 2020 s’élève à 193 M€, soit -17,8% par rapport au T1 2019, en raison principalement du montant négatif des résultats financiers (-61 M€) sous l’effet de la baisse des marchés.

IV. Engagement ESG

Au premier trimestre 2020, Amundi a poursuivi le développement de son offre ESG.

D’une part, les encours d’Amundi gérés en intégrant l’ESG ont atteint le montant de 314 Md€ d’euros, soit une augmentation de 7% sur un an.

D’autre part, Amundi a poursuivi ses efforts d’innovation en matière d’ESG en lançant de nouvelles initiatives spécifiques sur ses deux priorités : la transition énergétique et les inégalités sociales.

A cet égard, lancé en partenariat avec la Banque Européenne d’Investissement (BEI), le programme GRECO de développement des nouveaux segments de marché de la dette verte en Europe a été lancé avec succès et a réalisé ses premiers investissements. Ce programme a pour ambition d’engager 1 Md€ dans le développement de ces nouveaux marchés.

Par ailleurs, via sa filiale CPR, Amundi a lancé au premier trimestre le fonds « Social Impact », premier fonds au monde à placer la question des inégalités sociales au cœur de son processus d’investissement. « Social Impact » est destiné tant à la clientèle Retail qu’institutionnelle et investit dans l’univers des grandes sociétés mondiales en évaluant leur participation à la réduction des inégalités dans leur pays d’origine.

V. Structure financière et dividende

La structure financière d’Amundi est très solide :

La position en capital demeure forte avec des fonds propres tangibles de 2,9 Md€ fin mars 2020, investis essentiellement en produits de taux. Les ratios de solvabilité sont très supérieurs aux exigences réglementaires 13 : en tenant compte du non-paiement du dividende au titre de l’exercice 2019 14 , le ratio CET1 s’élève à près de 20% au 31/03/2020 et le ratio de Total Capital est de plus de 22% au 31/03/2020.



en tenant compte du non-paiement du dividende au titre de l’exercice 2019 , le ratio CET1 s’élève à près de 20% au 31/03/2020 et le ratio de Total Capital est de plus de 22% au 31/03/2020. L’agence de notation Fitch avait confirmé en mai 2019 la note A+, la meilleure du secteur.





Dividende

Conformément aux recommandations de la Banque Centrale Européenne, Amundi a décidé de ne pas soumettre à l’Assemblée générale du 12 mai prochain15 la distribution d’un dividende de 3,10 euros par action au titre de l’exercice 2019, et d’affecter en report à nouveau l’intégralité du résultat net de l’année 2019.

Au cours du 2nd semestre 2020, le Conseil d’Administration proposera des orientations en matière de distribution aux actionnaires.

VI. Relais de croissance

L’avancement des partenariats stratégiques annoncés récemment est en bonne voie et conforme au calendrier :

En Espagne , après l’annonce le 21 janvier 2020 d’un partenariat stratégique de 10 ans avec Banco Sabadell et de l’acquisition de Sabadell Asset Management (22 Md€ d’encours 16 ) pour 430 M€, le calendrier de réalisation est conforme aux prévisions : le processus d’obtention des autorisations règlementaires est en cours (dépôt début mars 2020 du dossier auprès des autorités compétentes), et les chantiers d’intégration sont bien engagés avec les équipes de Banco Sabadell et de Sabadell Asset Management. La date de finalisation est attendue comme prévu à la fin du 2 e trimestre 2020 ou au cours du 3 e trimestre 2020, en fonction du délai d’obtention des autorisations règlementaires. Cette opération confortera la position d’Amundi en Europe.



, après l’annonce le 21 janvier 2020 (22 Md€ d’encours ) pour 430 M€, le calendrier de réalisation est conforme aux prévisions : le processus d’obtention des autorisations règlementaires est en cours (dépôt début mars 2020 du dossier auprès des autorités compétentes), et les chantiers d’intégration sont bien engagés avec les équipes de Banco Sabadell et de Sabadell Asset Management. La date de finalisation est attendue comme prévu à la fin du 2 trimestre 2020 ou au cours du 3 trimestre 2020, en fonction du délai d’obtention des autorisations règlementaires. Cette opération confortera la position d’Amundi en Europe. En Chine, le projet de création de la nouvelle société de gestion d’actifs en joint-venture avec Bank of China Wealth Management suit le calendrier prévu malgré la crise sanitaire actuelle. Pour mémoire, BOC Wealth Management est une filiale de Bank of China, la 4e plus grande banque chinoise, avec 500 millions de clients particuliers et 11 000 agences. L’accord de coentreprise et le contrat commercial ont été finalisés entre les 2 actionnaires, le modèle opérationnel est défini et l’équipe dirigeante recrutée. Les prochaines étapes seront les suivantes : dépôt de la demande d’agrément auprès du régulateur (CBIRC) d’ici fin T2 2020, ouverture officielle de la société attendue à l’été 2020, lancement opérationnel complet prévu au 2e semestre 2020, avec pour objectif de commercialiser les premiers produits sur le marché fin 2020. Le timing et le potentiel du projet se confirment au regard des premiers mois de coopération entre Amundi et BOC Wealth Management. Ce partenariat viendra compléter et accélérer la stratégie de développement d'Amundi en Chine. Pour mémoire, Amundi sera l’actionnaire majoritaire de cette nouvelle société de gestion d’actifs17.

***

Calendrier de communication financière

12 mai 2020 : Assemblée générale des actionnaires de l’exercice 2019 18

31 juillet 2020 : publication des résultats du 1 er semestre 2020

semestre 2020 31 octobre 2020 : publication des résultats des neuf premiers mois 2020

***





Compte de résultat

(en M€) T1 2020 T1 2019 Variation Revenus nets ajustés 612 659 -7,1% Revenus nets de gestion 673 641 +5,1% dont commissions nettes de gestion 631 621 +1,7% dont commissions de surperformance 42 20 X2 Produits nets financiers et autres produits nets (61) 18 NS Charges générales d'exploitation (331) (336) -1,4% Coefficient d’exploitation ajusté hors résultat financier* 49,1% 52,4% -3,2 pts Coefficient d’exploitation ajusté 54,1% 50,9% +3,1 pts Résultat brut d'exploitation ajusté** 281 323 -13,1% Coût du risque & Autres (13) 5 NS Sociétés mises en équivalence 14 13 +7,8% Résultat avant impôt ajusté 282 341 -17,4% Impôts sur les sociétés (76) (94) -18,8% Résultat net part du Groupe ajusté 206 247 -16,9% Amortissement des contrats de distribution après impôts (13) (13) +0,0% Résultat net part du Groupe 193 235 -17,8%

* Résultat financier = Produits nets financiers et autres produits nets

** Le Résultat brut d'exploitation ajusté hors résultat financier est de 343 M€, en hausse de +12,2 % vs le Résultat brut d'exploitation ajusté hors résultat financier du T1 2019 de 305 M€

Données ajustées : hors amortissement des contrats de distribution de UniCredit, SG et Bawag .

Evolution des encours sous gestion de fin décembre 2018 à fin mars 2020

(Md€) Encours

sous gestion Collecte

nette Effet

marché et change Variation des encours vs trimestre précédent Au 31/12/2018 1 425 -3,4% Flux T1 2019 -6,9 +58,3 Au 31/03/2019 1 476 +3,6% Flux T2 2019 -4,8 +15,1 Au 30/06/2019 1 487 +0,7% Flux T3 2019 +42,7 +33,5 Au 31/12/2019 1 563 +5,1% Flux T4 2019 +76,8 +13,7 Au 31/12/2019 1 653 +5,8% Flux T1 2020 -3,2 - 122,7 Au 31/03/2020 1 527 -7,6%

Encours sous gestion et collecte nette par segment de clientèle

Encours Encours % var. Collecte Collecte (Md€) 31.03.2020 31.03.2019 /31.03.2020 T1 2020 T1 2019 Réseaux France 100 105 -5,3% +2,4 -3,1 Réseaux internationaux 111 123 -9,6% -2,5 +2,3 Distributeurs tiers 174 181 -4,0% +2,6 -1,9 Retail (hors JVs) 384 409 -6,0% +2,5 -2,6 Institutionnels* & souverains 342 367 -6,6% -5,4 -1,5** Corporates 65 62 +4,3 % -10,2 -5,9 Epargne Entreprises 56 57 -2,7 % +0,1 -0,5 Assureurs CA & SG 448 435 +3,2 % +0,1 +6,4 Institutionnels 911 920 -1,0 % -15,4 -1,5 JVs 232 142 +57,5 % +9,7 -2,8 TOTAL 1 527 1 476 +3,5 % -3,2 -6,9

* y compris fonds de fonds ** Y compris la réinternalisation d’un mandat institutionnel italien pour -6,3 Md€ au T1 2019

Encours sous gestion et collecte nette par classe d’actifs

Encours Encours % var. Collecte Collecte (Md€) 31.03.20 31.03.19 /31.03.19 T1 2020 T1 2019 Actions 200 224 -10,8 % +2,3 +0,1 Diversifiés 221 243 -8,9 % -4,8 -2,4 Obligations 603 596 +1,2 % -7,1 +2,5 Réels, alternatifs et structurés 82 75 +8,6 % +1,3 +1,1 ACTIFS MLT hors JVs 1 105 1 138 -2,8 % -8,4 +1,3 Trésorerie hors JVs 190 192 -0,8 % -4,5 -5,4 ACTIFS hors JVs 1 296 1 329 -2,5 % -12,9 -4,1 JVs 232 147 +57,5 % +9,7 -2,8 TOTAL 1 527 1 476 +3,5 % -3,2 -6,9

Encours sous gestion et collecte nette par zone géographique

Encours Encours % var. Collecte Collecte (Md€) 31.03.20 31.03.19 /31.03.19 T1 2020 T1 2019 France 8301 838 -1,0 % -4,4 -0,6 Italie 158 169 -6,3 % -1,7 -3,82 Europe hors France et Italie 161 165 -2,3 % +0,9 -2,7 Asie 286 207 +38,0 % +4,8 -5,2 Reste du monde3 92 97 -5,4 % -2,8 +5,4 TOTAL 1 527 1 476 +3,5 % -3,2 -6,9 TOTAL hors France 697 638 +9,2 % +1,1 -6,3

1- dont 447 Md€ d’assureurs CA et SG 2- Effet de la réinternalisation du mandat italien pour -6,3 Md€ au T1 2019. 3- Principalement Etats-Unis





Annexe méthodologique

Compte de résultat T1 2020

Données comptables

Au T1 2020, l’information correspond aux données après amortissement des contrats de distribution.

2. Données ajustées

Afin de présenter un compte de résultat plus proche de la réalité économique, les ajustements suivants sont réalisés :

·Aux T1 2020 et 2019 : retraitement de l’amortissement des contrats de distribution (comptabilisé en déduction des revenus nets) avec SG, Bawag et UniCredit.

Amortissement des contrats de distribution :

T1 2020 : 18 M€ avant impôts et 13 M€ après impôts T1 2019 : 18 M€ avant impôts et 13 M€ après impôts

Rappel de l’amortissement des contrats de distribution avec UniCredit

Lors de l’acquisition de Pioneer, des contrats de distribution de 10 ans ont été conclus avec les réseaux d’UniCredit en Italie, Allemagne, Autriche et République Tchèque; la valorisation brute de ces contrats s’élève à 546 M€ (comptabilisés au bilan en Actifs Incorporels). Parallèlement, un montant d’Impôt Différé Passif de 161 M€ a été reconnu. Le montant net est donc de 385 M€, qui sont amortis de manière linéaire sur 10 ans, à compter du 1er juillet 2017.

Dans le compte de résultat du Groupe, l’incidence nette d’impôt de cet amortissement est de 38 M€ en année pleine (soit 55 M€ avant impôts), comptabilisés en « Autres revenus », et qui viendra s’ajouter aux amortissements existants des contrats de distribution avec SG et Bawag de 12 M€ nets d’impôts en année pleine, soit 17 M€ avant impôts.

III. Indicateurs Alternatifs de Performance19

Afin de présenter un compte de résultat plus proche de la réalité économique, Amundi publie des données ajustées qui excluent les amortissements des contrats de distribution avec SG, Bawag et UniCredit depuis le 1er juillet 2017 (voir supra).

Ces données ajustées et combinées se réconcilient avec les données comptables de la manière suivante :

En M€ 3M 2020 3M 2019 Revenus nets (a) 594 641 + Amortissement des contrats de distribution avant impôts 18 18 Revenus nets ajustés (b) 612 659 Charges d'exploitation (c) -331 -336 Résultat brut d'exploitation (e) = (a)+(c) 263 306 Résultat brut d'exploitation ajusté (f) = (b)+(c) 281 323 Coefficient d'exploitation (c)/(a) 55,7% 52,3% Coefficient d'exploitation ajusté (c)/(b) 54,1% 50,9% Coût du risque & Autres (g) -13 5 Sociétés mises en équivalence (h) 14 13 Résultat avant impôt (i) = (e)+(g)+(h) 264 323 Résultat avant impôt ajusté (j) = (f)+(g)+(h) 282 341 Impôts sur les bénéfices (k) -71 -89 Impôts sur les bénéfices ajustés (l) -76 -94 Résultat net part du Groupe (i)+(k) 193 235 Résultat net part du Groupe ajusté (j)+(l) 206 247





A propos d'Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux20, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels.

Ses six plateformes de gestion internationales21, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 4 500 professionnels dans près de 40 pays. Créée en 2010 et cotée en Bourse fin 2015, Amundi gère aujourd’hui plus de 1 500 milliards d’euros d’encours22.

Amundi. La confiance, ça se mérite.

Rendez-vous sur www.amundi.com pour plus d’informations ou pour trouver l’équipe Amundi proche de vous.

1 Encours & collecte nette incluant les actifs conseillés et commercialisés et comprenant 100% des encours gérés et de la collecte nette des JV asiatiques; pour Wafa au Maroc, les encours sont repris pour leur QP

2 Données ajustées : hors amortissement des contrats de distribution; Voir page 8 pour les définitions et la méthodologie

3 Résultat financier = Produits nets financiers et autres produits nets

4 Notation confirmée en mai 2019

5 Hors résultat financier

6 Résultat ajusté

7 ALTO: Amundi Leading Technologies & Operations est le système de gestion de portefeuilles d’Amundi, un logiciel intégré couvrant l’ensemble du cycle de vie de l’ordre et de l’exécution : analyse de portefeuille, conformité pré- et post-négociation, risques, performance, traitement des opérations et tenue des positions, reporting et gestion des données.

8 Source : Morningstar Direct, fonds ouverts et ETF, périmètre monde hors fonds nourriciers, fin mars 2020

9 Actifs Moyen Long terme : hors trésorerie

10 Données ajustées : hors amortissement des contrats de distribution

11 Hors résultat financier

12 Y compris amortissement des contrats de distribution

13 Voir Document d’Enregistrement Universel de l’exercice 2019 déposé à l’AMF le 14 avril 2020.

14 Décision du Conseil d’Administration Amundi le 1er avril 2020, conformément aux recommandations de la Banque Centrale Européenne. Le dividende prévu pour 2019 (3,10€ par action) sera affecté en report à nouveau.

15 Dans le contexte sanitaire actuel d’épidémie, l’Assemblée générale du 12 mai 2020 se tiendra hors la présence des actionnaires, conformément à l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020. Dans ces conditions, les actionnaires sont invités à voter par correspondance à l’aide du formulaire de vote ou à donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale. Les actionnaires sont également invités à consulter la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale 2020 sur le site de la Société https://legroupe.amundi.com/Actionnaires/Assemblees-Generales., pour prendre connaissance des modalités de participation à l’Assemblée générale.

16 Au 31 décembre 2019

17 Cette nouvelle société de gestion d’actifs sera donc consolidée globalement et non pas mise en équivalence comme les autres JVs.

18 Dans le contexte sanitaire actuel d’épidémie, l’Assemblée générale du 12 mai 2020 se tiendra hors la présence des actionnaires, conformément à l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020.

19 Voir aussi la section 4.3 du Document d’Enregistrement Universel 2019 déposé auprès de l’AMF le 14/04/2020

20 Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2019 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2018

21 Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo

22 Données Amundi au 31/03/2020

