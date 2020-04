April 30, 2020 12:02 ET

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020

Paris-La Défense, le 30 avril 2020, 17h35 – Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 – ASY), groupe international d’ingénierie, annonce aujourd'hui son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020, clos le 31 mars.

Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2020

et variations par rapport à 2019 (non audité)

En millions d'euros T1 2019 T1 2020 Variation

totale Variation

organique* Groupe 125,8 122,9 -2,2% -5,3% Energy & Infrastructure 112,2 110,3 -1,7% -4,8% Staffing 11,5 10,9 -5,1% -7,1% Divers 2,1 1,7 - -

* A périmètre comparable et taux de change constant.

L’ACTIVITE DU 1er TRIMESTRE 2020 ENREGISTRE LES PREMIERS IMPACTS DE LA PANDEMIE COVID-19

A fin mars 2020, le chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre est en repli de 2,2%, dont -5,3% en organique, +2,5% d’effet périmètre et +0,5% d’effet de la variation des taux de change.

Assystem estime à 5,5% l’impact négatif de la pandémie Covid-19 sur la croissance organique du 1er trimestre, intégralement enregistré sur la 2ème quinzaine de mars. Par ailleurs, le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020 a été affecté à hauteur de 2,1 millions d’euros par des décalages de travaux sur le contrat KA.CARE en Arabie saoudite, qui devraient être compensés dans le temps.

ENERGY & INFRASTRUCTURE

Au 1er trimestre 2020, le chiffre d’affaires d’Energy & Infrastructure (110,3 millions d’euros) est en retrait de 1,7% par rapport à celui enregistré au 1er trimestre 2019, dont -4,8% de croissance organique, +2,8% d’effet périmètre et +0,3% d’effet de la variation des taux de change.

Les activités Nucléaire, à 74,6 millions d’euros (61% du chiffre d’affaires consolidé), sont en repli de 2,0%, dont -5,1% de croissance organique, +2,8% d’effet périmètre et +0,3% d’effet de la variation des taux de change. L’impact de la pandémie Covid-19 sur la croissance organique est estimé à -6,5% et celui des décalages ponctuels de travaux sur le contrat KA.CARE à -2,8%. Il convient par ailleurs de souligner que la croissance organique des activités Nucléaire enregistrée au 1er trimestre 2019 était de 25,3%, soit une base de comparaison très élevée.

Le chiffre d’affaires d’Energy Transition & Infrastructures (ET&I), à 35,7 millions d’euros, est en baisse de 1,0%, dont -4,4% en organique, +2,8% d’effet périmètre et +0,5% d’effet de la variation des taux de change. L’impact de la pandémie Covid-19 sur la croissance organique est estimé à -4,5%.

STAFFING

Avec un chiffre d’affaires de 10,9 millions d’euros, l’activité Staffing est en recul de 5,1%, dont -2,3% d’impact estimé de la pandémie Covid-19.

NIVEAU ACTUEL D’ACTIVITE

Les niveaux d’activité estimés pour le mois d’avril 2020 sont de respectivement 55% en France (70% du chiffre d’affaires consolidé) et de 60% à 65% au niveau Groupe par rapport au plan de marche établi en début d’année. Ce dernier avait conduit à annoncer début mars 2019 un objectif de chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2020 de 530 millions d’euros étant rappelé, comme annoncé le 20 mars 2020, que cet objectif n’est plus accessible compte tenu des effets de la pandémie Covid-19 sur l’activité.

Les niveaux d’activité en France sont en cours d’amélioration et devraient atteindre 60% à 65% avant le 11 mai, date à partir de laquelle le début du déconfinement est programmé par le gouvernement.

Les différentes entités du Groupe n’ont enregistré à date aucune annulation de commande significative et leurs clients français et internationaux continuent, à rythme soutenu, de leur passer des commandes et de les solliciter pour réponses à appels d’offres, en particulier dans son cœur de métier, le Nucléaire.

Assystem met en œuvre toutes mesures appropriées (dont, en Europe, l’utilisation des dispositifs exceptionnels de chômage partiel mis en place par différentes autorités publiques) pour limiter les effets sur son résultat opérationnel de la sous-activité enregistrée à compter de mi-mars.

CALENDRIER FINANCIER 2020

26 juin : Assemblée générale des actionnaires

30 juillet : Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2020

semestre 2020 8 septembre : Résultats semestriels 2020 – Réunion de présentation le 9 septembre à 8h30

27 octobre : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem est un groupe international d'Ingénierie. Au cœur de l’industrie depuis plus de 50 ans, le Groupe accompagne ses clients dans la maîtrise de leurs investissements industriels tout au long de leur cycle de vie. Assystem S.A. est cotée à Euronext Paris. Plus d’informations sur www.assystem.com

