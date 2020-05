May 04, 2020 09:58 ET

May 04, 2020 09:58 ET

30.04.2020 toimunud korralisel üldkoosolekul määras üldkoosolek ametisse uues koosseisus nõukogu. Võrreldes varasemaga ei ole Arco Vara AS-i nõukogus enam Rain Lõhmus ning uuteks nõukogu liikmeteks on Arco Vara AS-i endine juhatuse liige Tarmo Sild ning samuti Rait Riim. Nõukogus jätkavad nõukogu liikmed Steven Jaroslav Gorelik, Kert Keskpaik, Hillar-Peeter Luitsalu ja Allar Niinepuu.

Informatsioon Arco Vara AS-i nõukogus jätkavate liikmete ja samuti Tarmo Sild’i, Arco Vara AS-i senise juhatuse liikme, kohta on Arco Vara AS-i poolt juba varasemalt avaldatud kooskõlas Nasdaq Tallinna börsi reglemendi osas Nõuded Emitentidele punktis 3.2.2 sätestatud nõuetega. Eelnimetatud informatsioon on kättesaadav ka Arco Vara AS-i kodulehel www.arcovara.com.

Uus nõukogu liige Rait Riim ei oma mistahes varasemat seost Arco Vara AS-iga.

Haridus:

2001-2005 Tallinna Tehnikaülikool. Ehitusteaduskond, lõpetanud diplomiõppe rakendusgeodeesia erialal

2015-2018 Estonian Business School. Ettevõtluse eriala magistrikraad (Master of Business Administration (MBA)

Töökogemus:

2006-2010 1Partner Kinnisvara Tallinn OÜ - kinnisvara hindaja

2010-2016 Ektornet Management Estonia OÜ – kinnisvarainvesteeringute projektijuht

2016-2019 Kapitel AS (varasema nimega E.L.L. Kinnisvara AS) - ärikinnisvara arendusprojektide projektijuht

2019-… LHV Varahaldus AS – kinnisvarainvesteeringute juht

Rait Riim on juhatuse liige ettevõtetes VH KV 001 OÜ (14803547), Silent Service OÜ (11462028), ja Silent Way OÜ (12943020).

Rait Riim ei oma otse ega kaudselt Arco Vara AS-i aktsiaid.





Evelin Kanter

Peajurist

Arco Vara AS

+372 6144 630

evelin.kanter@arcovara.com