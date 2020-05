May 06, 2020 02:30 ET

May 06, 2020 02:30 ET

Hoivatilat Oyj

Pörssitiedote

6.5.2020 klo 9:30 EET

Hoivatilat Oyj siirtää varsinaista yhtiökokoustaan

Hoivatilat Oyj:n ("Hoivatilat") hallitus on päättänyt siirtää varsinaista yhtiökokoustaan eduskunnan 24.4.2020 hyväksymän ja tasavallan presidentin 30.4.2020 vahvistaman väliaikaisen lain (290/2020) nojalla. Lailla säädetään muun muassa väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) varsinaista yhtiökokousta koskevista säännöksistä.

Hoivatilojen varsinainen yhtiökokous järjestetään syyskuun 2020 loppuun mennessä.

Lisätietoa

Jussi Karjula

toimitusjohtaja

Hoivatilat Oyj

puh. +358 40 773 4054

Hoivatilat lyhyesti

Hoivatilat Oyj on erikoistunut päivä- ja hoivakotikiinteistöjen, koulujen sekä palvelukortteleiden tuottamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen. Hoivatilat on perustettu vuonna 2008 ja yhtiö on tehnyt yhteistyötä jo noin 60 suomalaisen kunnan kanssa sekä käynnistänyt 200 kiinteistöhanketta eri puolilla Suomea ja Ruotsia. www.hoivatilat.fi