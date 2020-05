PRESSMEDDELANDE

7 maj 2020





Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelade idag att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1, vilka emitterades i samband med Sanionas företrädesemission och riktade emission under det första kvartalet 2020, inleds den 11 maj. Nyttjandeperioden löper från och med den 11 maj till och med den 25 maj 2020. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Saniona till en kurs om 25,00 SEK per aktie. Teckningskursen har fastställts inom intervallet 25,00-30,00 SEK per aktie i enlighet med optionsvillkoren baserat på det volymviktade snittpriset per aktie under perioden från och med den 22 april 2020 till och med den 6 maj 2020. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs Saniona cirka 37 MSEK före emissionskostnader. Innehavare av teckningsoptioner måste teckna nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner senast klockan 17:00 CEST den 25 maj 2020, alternativt sälja teckningsoptionerna av serie TO 1 senast den 20 maj 2020 (halvdag på Nasdaq Stockholm där teckningsoptionerna handlas under kortnamnet ”SANION TO1”). Folder och informationsblad hålls från och med idag, den 7 maj, tillgängliga på Sanionas (www.saniona.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.



“Saniona går i en spännande riktning med expansion på den så viktiga amerikanska marknaden, samtidigt som vi ser mycket lovande resultat från våra kliniska tester av Tesomet för de sällsynta sjukdomarna Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma,” säger Rami Levin, Koncernchef och VD. “Likviden från dessa teckningsoptioner kommer hjälpa oss att bygga vidare på vår omvandling mot att bli ett fullt integrerat biofarmaceutiskt företag, och kommer mer specifikt finansiera verksamheten samt fortsatt utveckling av Tesomet för PWS och HO.”



Teckningsoptioner av serie TO 1 i sammandrag:

Teckningskurs: Varje teckningsoption av serie TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Saniona till en kurs om 25,00 SEK.

Emissionsvolym: Det finns 1 479 742 utestående teckningsoptioner av serie TO 1. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs Saniona cirka 37 MSEK före emissionskostnader.

Antal nu utestående aktier i Saniona: 29 412 519.

Värdering (pre-money): Cirka 735 MSEK.



Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 kommer antalet aktier i Saniona öka med 1 479 742 till

30 892 261 och aktiekapitalet öka med 73 987,10 SEK till 1 544 613,05 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 4,8% baserat på antalet aktier i Saniona efter fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningsoptionerna av serie TO 1 är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm under kortnamnet "SANION TO1" och med ISIN SE0013775277.

Viktiga datum för teckningsoptioner av serie TO 1:

11 maj 2020 – Nyttjandeperioden inleds

20 maj 2020 – Sista dag för handel av teckningsoptioner (halvdag på Nasdaq Stockholm)

25 maj 2020 – Nyttjandeperioden slutar

27 maj 2020 – Planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegrad

18 juni 2020 – Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier

Folder och informationsblad hålls tillgängliga på Sanionas (www.saniona.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Foldern kommer skickas ut till de flesta förvaltarregistrerade optionsinnehavare. Anmälningssedel kommer göras tillgänglig från och med den 11 maj på Sanionas och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor. Anmälningssedel samt folder kommer skickas ut till innehavare av VP-konto. Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO 1 hålls tillgängliga via Sanionas hemsida.

Du behöver ta ställning till erbjudandet som optionsinnehavare – Såhär nyttjar du dina teckningsoptioner av serie TO 1

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du tecknar nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, senast klockan 17:00 CEST den 25 maj 2020, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 20 maj 2020 (vänligen observera att det är halvdagshandel på Nasdaq Stockholm där teckningsoptionerna handlas under kortnamnet “SANION TO1”).

Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:

1. På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare (till exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring (KF). Dina teckningsoptioner är då förvaltarregistrerade.

2. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Dina teckningsoptioner är då direktregistrerade.

Om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade

Teckning och betalning av nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan bank eller förvaltare. Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital notis till kontoinnehavaren, i annat fall är det vanligtvis tillräckligt att logga in på värdepappersdepån från och med den första dagen i nyttjandeperioden för att på så sätt få instruktioner om hur man skall nyttja teckningsoptioner för att teckna nya aktier. Vänligen kontakta din bank eller förvaltare om du inte finner dessa instruktioner. Notera att banker och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och betalning. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på er värdepappersdepå så som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Saniona.

Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Sedermera Fondkommission. I samband med att anmälningssedel skickas in till Sedermera Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast klockan 17:00 CEST den 25 maj 2020. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto så som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Saniona.

Finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare åt Saniona i samband med utgivandet och nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 1.

För mer information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta Sedermera Fondkommission

Tel: +46 40-615 14 10, epost: issuingservices@sedermera.se

För mer information om Saniona, vänligen kontakta

Rami Levin, Vd, Saniona, telefon +1 (781) 987 3144, epost: rami.levin@saniona.com

Anita Milland, Interim CFO & Head of IR, telefon +45-20163432, epost: anita.milland@saniona.com

Informationen lämnades för offentliggörande via kontaktpersonen som anges ovan, klockan 08:00 CEST den 7 maj 2020.

Om Saniona

Saniona är ett biofarmaceutiskt företag som fokuserar på forskning, utveckling och kommersialisering av behandlingar mot sällsynta sjukdomar i centrala nervsystemet. Bolaget har fyra program i klinisk utveckling. Saniona har för avsikt att utveckla och kommersialisera behandlingar av sällsynta indikationer såsom Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma på egen hand. Forskningen är inriktad på jonkanaler och bolaget har en bred portfölj av projekt i tidig fas. Saniona har samarbeten med Boehringer Ingelheim GmbH, Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics. Saniona har sin bas i Köpenhamn, och i Boston, USA. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på: www.saniona.com .

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Saniona. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av teckningsoptioner i Saniona har endast skett genom det prospekt som Saniona offentliggjorde den 14 februari 2020.

