Selskabsmeddelelse nr. 12/2020

Håndtering af Covid-19

• Kortsigtet fokus på at begrænse påvirkning af indtjening og likviditet

• Alle fragtaktiviteter i fortsat drift

• Finansiel position stadig stærk

• EBITDA for hele året reduceres sandsynligvis ned mod

DKK 2 mia. (2019: DKK 3,6 mia.)

1. KVT. 2020

• Omsætning 1% ned til DKK 3,8 mia.

• EBITDA 10% ned til DKK 610 mio.

• Passagerindtjening reduceret af rejserestriktioner

• Resultat for Østersøen forbedret

FORVENTNING 2020

• EBITDA reduceres sandsynligvis ned mod DKK 2 mia. (2019: DKK 3,6 mia.)

• Investeringer på omkring DKK 1,6 mia. (før DKK 2,3 mia.)

”Vi tilpasser driften, så vores transportløsninger i Europa forbliver pålidelige og effektive. Vores stærke netværk og erfarne medarbejdere gør, at vi er klar til at håndtere både udfordringer og muligheder,” siger Torben Carlsen, CEO.

Hovedtal DKK mio. 2020 2019 2019-20 2018-19 2019 Før særlige poster 1. kvt. 1. kvt. CH % LTM* LTM* CH % FY Omsætning 3.813 3.870 -1,5% 16.535 16.102 2,7% 16.592 EBITDA 610 677 -9,9% 3.565 3.668 -2,8% 3.633 EBIT 133 234 -43,1% 1.650 1.969 -16,2% 1.751 Resultat før skat 98 159 -38,3% 1.411 1.697 -16,8% 1.472

*Sidste tolv måneder





Omsætningen i 1. kvt. på DKK 3,8 mia. var 1% lavere end i 1. kvt. 2019 og EBITDA før særlige poster på DKK 610 mio. var 10% lavere. Covid-19s påvirkning af omsætning og indtjening var begrænset indtil midten af marts, især for fragt. Fra midten af marts blev to passagerruter suspenderet, og passagerfarten på andre ruter reduceredes til kun anerkendelsesværdige rejser. Fragtaktiviteterne blev også negativt påvirket fra midten af marts.

Forventning 2020

Som følge af den nuværende ekstraordinært høje usikkerhed kan forventningen og dens forudsætninger ændre sig betydeligt i årets løb.

EBITDA før særlige poster for 2020 vil sandsynligvis blive reduceret ned mod DKK 2 mia. Forventningen – der er behæftet med betydelig større usikkerhed end sædvanligt – bygger på en række forudsætninger, hvoraf vigtige elementer er udviklingen i fragtmængder og rejserestriktioners påvirkning af passagerruters drift og antal passagerer. Den nuværende suspension af passageraktiviteter indebærer en betydelig økonomisk påvirkning, der vil kunne udgøre op til omkring 60% af den potentielle nedgang i EBITDA i 2020 sammenlignet med 2019.

Forudsætningerne for forventningen er uddybet i den engelske udgave af rapporten på side 8.

Se delårsrapporten for 1. kvt. 2020 her:

https://www.dfds.com/en/about/investors/reports-and-presentations/q1-report-2020





7. maj 2020. Telekonference i dag kl. 10.00 CET

Adgangskode: 83076826#

Telefonnumre til konferencen: DK +45 35445577, US +1 631 913 1422, UK +44 333 300 0804

