May 07, 2020 08:00 ET

Paris, le 7 mai 2020 – Atos , leader international de la transformation digitale, dévoile l’un des plus grands déploiements d’espace de travail numérique (Digital Workplace) à ce jour. La solution « Digital Experience Management » a été déployée, avec Siemens IT, auprès de 300 000 employés dans 111 pays. Ils bénéficient d’améliorations majeures de leur environnement de travail numérique, dont une meilleure expérience grâce à l’exploitation des données. Siemens, Atos et Nexthink ont mis en place un partenariat stratégique fort pour assurer conjointement la mise en place et la gestion du projet. Cet écosystème de terminaux optimisé a permis d’améliorer la satisfaction des employés de Siemens et leur productivité.

Amélioration de l’expérience digitale des utilisateurs grâce à l’automatisation basée sur l’identification de schémas

La nouvelle solution de gestion de l’environnement de travail adopte une approche centrée sur les données pour mesurer, fournir et améliorer le parcours numérique et l’expérience des utilisateurs. Pour cela, elle collecte non seulement des données mais recueille également leurs impressions concrètes, ce qui fournit des informations sur leur engagement. Les faiblesses et problèmes réguliers rencontrés dans la réalisation de tâches quotidiennes sont identifiés automatiquement, ce qui entraîne l’application de contre-mesures et autres mécanismes de résolution.

Le partenariat entre Atos et Nexthink, premier fournisseur mondial de logiciels de gestion de l’expérience digitale, a été l’un des moteurs de ces changements, grâce notamment à l’expertise de Nexthink en matière d’automatisation et d’analyse des données en temps réel. Avec Siemens, les trois entreprises accélèrent la transformation digitale en repoussant les limites de l’automatisation.

Les employés sont la clé du succès

À l’origine du développement de cette solution au sein du Digitalization Enablement Center de Siemens, le psychologue d’entreprise Wendelin Zöpfl souligne que : « Les hommes et femmes sont la richesse de Siemens et sont essentiels à la réussite de l’entreprise. En mettant à leur disposition un environnement digital optimisé, nous leur donnons les moyens de réaliser leur plein potentiel. Nous tenons à fournir aux collaborateurs de nouvelles expériences digitales et des solutions de haute qualité qui sont à la fois capables de répondre à leurs besoins technologiques et d’accompagner leur développement professionnel ».

Hanna Hennig, la nouvelle CIO de Siemens et Markus Holzheimer, Head of Global IT Infrastructure, considèrent que le projet est sur la bonne voie : « Atos nous a proposé une gamme d’outils parfaitement adaptée à notre ambition de devenir une entreprise centrée sur la donnée. Adopter une démarche technologique durable, optimiser les performances et transformer l’expérience des employés sont les fondements de toute entreprise digitale. En adoptant cette voie, nous allons maximiser notre potentiel au-delà de toutes les prévisions ».

« Atos s’engage à offrir aux utilisateurs finaux un accompagnement de haute qualité grâce à des solutions centrées sur les données, automatisées et proactives. Cet investissement continu, combiné à notre partenariat avec Nexthink, nous a permis de profondément transformer l’expérience des employés de Siemens, ainsi que celle d’autres clients », ajoute Jo Debecker, Vice-président exécutif et Directeur de la division Infrastructure & Data Management chez Atos.

Pedro Bados, CEO et co-fondateur de Nexthink est résolument tourné vers l’avenir : « Notre partenariat avec Atos, l’une des entreprises de conseil les plus innovantes en matière d’informatique, confirme l’efficacité de la plateforme Nexthink et sa capacité unique à améliorer les environnements de travail numériques de millions d’utilisateurs partout dans le monde. Toutes les entreprises de premier plan, à l’image de Siemens et Atos, ont fait de l’expérience des employés une étape prioritaire de leur transformation ».

Atos, leader des services de gestion de l’environnement de travail

Atos est un leader reconnu des services de gestion de l’environnement de travail (Managed Workplace Services) et dispose d’une équipe de plus de 15 000 experts spécialisés dans le monde. En mars 2020, Atos a été positionné par Gartner parmi les leaders de son dernier Magic Quadrant pour les services de gestion de l’environnement du travail en Europe et en Amérique du Nord.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 110 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d’affaires annuel de 12 milliards d’euros. Numéro un européen du Cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées de Cloud Hybride Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos|Syntel, et Unify. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse : Laura Fau | laura.fau@atos.net | +33 6 73 64 04 18 | @laurajanefau



À propos de Nexthink

Nexthink s’impose comme le leader mondial de la gestion et du pilotage de l’expérience numérique des collaborateurs dans l’entreprise. Nos solutions permettent aux entreprises de créer un environnement de travail numérique placé sous le signe de la productivité en offrant une expérience numérique optimale aux collaborateurs. Grâce à une combinaison d’analyse des usages en temps réel, la collecte du ressenti des utilisateurs et l’automatisation, Nexthink aide les directions informatiques à mieux répondre aux enjeux du Digital Workplace. www.nexthink.com



Contact presse : press@nexthink.com



