Compte-tenu des circonstances exceptionnelles de crise sanitaire dues à l’épidémie du Covid-19, en application de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 et du décret n°2020-418 du 10 avril 2020, et afin de protéger la santé de ses actionnaires et de ses collaborateurs, la Société informe ses actionnaires que l’Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) du 12 juin 2020 à 9 heures 30 se tiendra au siège social à Ornans (25290), Zone Industrielle, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, à huis clos , hors la présence des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Cette assemblée statuera sur le même ordre du jour que celui publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 24 avril 2020 dans l’avis préalable à l’Assemblée Générale Mixte et qui est repris ci-après.







En conséquence, la Société invite tous ses actionnaires à exercer leur vote par correspondance, ou à donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ou à donner procuration à une personne dénommée, préalablement à l’Assemblée Générale Mixte, sans se déplacer à la réunion de l’Assemblée , dans les conditions précisées dans la dernière partie du présent avis de convocation.







La Société informe d’ores et déjà ses actionnaires que les scrutateurs de l’Assemblée Générale Mixte du 12 juin 2020 seront : Madame Fabienne Jacquet-Cariot, Directeur des Affaires Sociales, et Monsieur Laurent Lenne, Directeur Financier.