May 08, 2020 12:50 ET

Hoivatilat Oyj

Pörssitiedote

8.5.2020 klo 19:50 EEST

Välimiesoikeus on vahvistanut Aureit Holding Oy:n lunastusoikeuden Hoivatilojen vähemmistöosakkeisiin ja kaupankäynti Hoivatilojen osakkeilla keskeytetään

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan nimittämä välimiesoikeus on tänään vahvistanut, että Aureit Holding Oy:llä ("Aureit Holding") on oikeus lunastaa Hoivatilat Oyj:n ("Hoivatilat") vähemmistöosakkeet ja että Aureit Holdingilla on oikeus saada vähemmistöosakkeet omistukseensa asettamalla lunastushinnan ja sille kertyvän koron maksamisesta välimiesoikeuden hyväksymä vakuus.

Nasdaq Helsinki Oy ("Nasdaq Helsinki") on 23.4.2020 Hoivatilojen hakemuksen johdosta vahvistanut, että Hoivatilojen osakkeiden noteeraus Nasdaq Helsingin pörssilistalla päättyy mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Aureit Holding on saanut lunastusmenettelyssä omistusoikeuden kaikkiin Hoivatilojen ulkona oleviin osakkeisiin.

Aureit Holdingin lunastusoikeuden vahvistamisen seurauksena Nasdaq Helsinki keskeyttää kaupankäynnin Hoivatilojen osakkeilla. Vakuuden asettamisesta ja sitä seuraavasta Hoivatilojen osakkeiden pörssilistalta poistamisesta tiedotetaan myöhemmin erillisellä pörssitiedotteella.

Lisätietoa

Jussi Karjula

toimitusjohtaja

Hoivatilat Oyj

puh. +358 40 773 4054

Hoivatilat lyhyesti

Hoivatilat Oyj on erikoistunut päivä- ja hoivakotikiinteistöjen, koulujen sekä palvelukortteleiden tuottamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen. Hoivatilat on perustettu vuonna 2008 ja yhtiö on tehnyt yhteistyötä jo noin 60 suomalaisen kunnan kanssa sekä käynnistänyt 200 kiinteistöhanketta eri puolilla Suomea ja Ruotsia. www.hoivatilat.fi