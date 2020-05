May 11, 2020 02:00 ET

Arvestades, et dividende saama õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 15. mail 2020 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga, informeerib Arco Vara AS, et väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) on 14. mail 2020. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2019. majandusaasta eest.

Arco Vara AS maksab dividende aktsionäridele netosummas 0,04 eurosenti ühe aktsia kohta 22. mail 2020.





