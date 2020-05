May 13, 2020 02:00 ET

May 13, 2020 02:00 ET

SalMar ASA avholder ordinær generalforsamling onsdag 3. juni 2020 klokken 13:00 ved selskapets kontor i Trondheim. Innkalling til generalforsamling er vedlagt.

For å redusere risikoen for spredning av koronaviruset, og i tråd med myndighetenes anbefalinger, oppfordres aksjeeierne ikke å stille fysisk på møtet. I stedet bes det om at aksjeeiere utøver aksjonærrettigheter ved bruk av elektronisk stemmegivning, fullmaktsskjema eller forhåndsstemming.

Selskapets årsrapport ble offentliggjort 23. april 2020 og er tilgjengelig på selskapets hjemmeside, www.salmar.no, sammen med øvrige relevante dokumenter til generalforsamlingen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Håkon Husby, IR-ansvarlig

Tel: +47 936 30 449

Email: hakon.husby@salmar.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg