Rockwool International A/S

May 13, 2020 10:45 ET

Selskabsmeddelelse

for ROCKWOOL International A/S

Meddelelse nr. 25 – 2020

til Nasdaq Copenhagen

13. maj 2020

ROCKWOOL International A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Som meddelt i Selskabsmeddelelse nr. 2/2020 har ROCKWOOL International A/S iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som løber i perioden fra og med 6. februar 2020 og til og med den 5. februar 2021. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt 80 mio. euro.

Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe harbour” reguleringen.

I perioden 6 – 12. maj 2020 er foretaget følgende køb:

Dato Antal A-aktier Gennemsnitlig købspris



A-aktier (DKK) Samlet beløb



A-aktier (DKK) [I alt, seneste meddelelse] 12.347 16.225.624 6. maj 2020 120 1.305,17 156.620 7. maj 2020 120 1.334,65 160.158 8. maj 2020 0 11. maj 2020 100 1.364,92 136.492 12. maj 2020 100 1.351,90 135.190 Akkumuleret under programmet (A-aktier) 12.787 16.814.084

Dato Antal B-aktier Gennemsnitlig købspris



B-aktier (DKK) Samlet beløb



B-aktier (DKK) [I alt, seneste meddelelse] 188.100 258.642.881 6. maj 2020 700 1.416,98 991.886 7. maj 2020 1.000 1.436,45 1.436.450 8. maj 2020 0 11. maj 2020 500 1.450,71 725.355 12. maj 2020 400 1.424,43 569.772 Akkumuleret under programmet (B-aktier) 190.700 262.366.344

ROCKWOOL International A/S ejer herefter 12.787 A-aktier og 257.978 B-aktier svarende til 1,23 % af selskabets samlede aktiekapital.

Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 6 - 12. maj 2020 vedlægges denne meddelelse.

Yderligere information:

Thomas Harder

Director, Group Treasury & Investor Relations

ROCKWOOL International A/S

+45 46 55 86 77

