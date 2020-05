May 13, 2020 11:22 ET

I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 7/2020 kan vi oplyse, at 17 af de 21 obligationer, der er udstedt i henhold til bemyndigelse givet på den ordinære generalforsamling 21. april 2015, har givet tilsagn om forlængelse. De 17 obligationer repræsenterer samlet 30.093.124 kr. De resterende 4 obligationer har ordinært udløb.



En 3-årig forlængelse er valgt af 12 obligationsejere, der repræsenterer 23.785.485 kr., og de resterende 5 obligationsejere har valgt en 1-årig forlængelse.

Det kan endvidere oplyses, at Thoraso ApS, nærtstående til bestyrelsesformand Henrik Hougaard har forlænget obligationer i 3 år for 10.000.000 kr., NKB Invest ApS, nærtstående til næstformand Asbjørn Børsting har forlænget obligationer i 3 år for 1.000.000 kr. og administrerende direktør Anders H. Nørgaard har forlænget obligationer i 3 år for 750.000 kr.

