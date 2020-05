May 13, 2020 11:45 ET

Assemblée générale mixte du 16 juin 2020

Dans le contexte exceptionnel d’épidémie de Covid-19, des restrictions strictes de circulation et des mesures de confinement imposées par les autorités publiques, l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 16 juin 2020 se tiendra exceptionnellement à huis clos, sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle, conformément aux dispositions de l’Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020.

Dans ces conditions, les actionnaires de la Société sont invités à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire par les moyens de vote à distance via un formulaire de vote par correspondance ou de procuration.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire 2020 sur le site de la Société : https://corporate.parrot.com/fr/assemblees-generales ; y sont notamment disponibles à ce jour :

Des instructions et recommandations pour participer à l’Assemblée générale ;

L’avis de convocation détaillant l’ordre du jour, le texte des projets de résolutions présentées et les modalités de participation, publié au BALO du 6 mai 2020 ;

Les rapports des commissaires aux comptes ;

Le Document d’enregistrement universel, déposé à l’AMF le 30 avril 2020.

Les actionnaires sont invités à privilégier les communications par email à l’adresse dédiée : ag@parrot.com et peuvent contacter le service relation investisseurs et actionnaires au 01 48 03 60 60 du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00.

