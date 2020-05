May 14, 2020 11:35 ET

Nomination historique de la première femme au poste de présidente du Conseil d’administration de cette organisation établie il y a 103 ans



MONTRÉAL, 14 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX: CNR) (NYSE: CNI) est fier d’annoncer que le Conseil d’administration de l’Association des chemins de fer du Canada (ACFC) a élu à la présidence Fiona Murray, vice-présidente Affaires publiques et gouvernementales du CN. Elle est la première femme à présider le Conseil d’administration d’ACFC depuis sa création il y a 103 ans.

« Fiona est une leader influente et efficace de même qu’une professionnelle du chemin de fer extrêmement compétente, mentionne Jean-Jacques Ruest, président-directeur général du CN. Je travaille en étroite collaboration avec elle depuis plus de 20 ans, et le dévouement et l’ardeur dont elle fait preuve en toutes circonstances ont été incroyablement précieux pour le CN, et le seront tout autant pour l’ACFC. C’est la personne toute désignée pour amener l’ACFC et son conseil d’administration à aller encore plus loin dans leur travail et dans leur action en faveur de l’industrie. À la lumière de cette nomination historique, c’est pour nous tous une immense fierté d’avoir Fiona pour collègue, et de savoir que le CN a contribué à la création d’une telle leader de talent et d’une grande professionnelle du domaine ferroviaire. »

Mme Murray s’est jointe au CN en 1992, d’abord comme employée aux Affaires publiques, avant de gravir progressivement les échelons. Forte de ses diverses affectations dans une multitude de secteurs du CN, elle connaît parfaitement le monde des chemins de fer et représentera un atout indéniable pour l’Association.

« Ayant passé toute ma carrière dans les chemins de fer, je suis honorée, mais aussi reconnaissante de cette occasion de servir l’industrie, confie Fiona Murray. Au cours des 28 dernières années, j’ai vu notre milieu de travail se diversifier, et je suis fière que ma nomination puisse être la preuve de cette évolution. Je canaliserai mes énergies afin que le Conseil continue d’assurer une gouvernance exemplaire de l’ACFC, soutenant ainsi ses initiatives de communication et d’information efficaces dans tout le pays. L’ACFC continuera de jouer un rôle central dans la promotion de règlementations sécuritaires et efficaces tout en mettant de l’avant les avantages associés au transport ferroviaire de marchandises et de voyageurs dans un optique de développement durable. »

L’industrie ferroviaire attire de plus en plus de femmes, comme en témoigne la diversité croissante observée au sein du Conseil et des divers comités. « Le Conseil de l’ACFC se compose aujourd’hui de 30 % de femmes, souligne Marc Brazeau, président-directeur général de l’ACFC. Il y a deux ans seulement, il était entièrement formé d’hommes. L’industrie ferroviaire du Canada a fait un important pas en avant. »

Le CN:

Véritable pilier de l’économie, le CN transporte annuellement des marchandises d’une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN – la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives – dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l’Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l’adresse www.cn.ca .

L’Association des chemins de fer du Canada:

L’Association des chemins de fer du Canada (ACFC) représente près de 60 chemins de fer marchandises et voyageurs, qui transportent près de 88 millions de voyageurs et plus de 328 milliards de dollars en marchandises chaque année au Canada. Elle œuvre à défendre les intérêts de ses membres et de ses membres associés, veillant ainsi à ce que le secteur ferroviaire demeure concurrentiel à l’échelle mondiale, viable et, surtout, sécuritaire.

Conseil d’administration de l’ACFC au 13 mai 2020:

Mme Fiona Murray, CN – présidente

M. Robert Taylor, CP – vice-président

Mme Corina Moore, Commission de transport Ontario Northland

Mme Cynthia Garneau, VIA Rail

M. Gerald Linden, SRY Rail Link

M. Gord Peters, Cando Rail Services Ltd.

M. Jeff Ellis, CP

M. Louis Gravel, SFP Pointe-Noire

M. Phil Verster, Metrolinx

M. Sean Finn, CN

