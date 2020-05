May 14, 2020 12:08 ET

May 14, 2020 12:08 ET

Communiqué de Presse

Covid-19 : point d’information

Situation de trésorerie adaptée à la sortie de crise

Relance de la production

Dijon, le 14 mai 2020

CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » qui développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d’urgence, fait le point sur la situation face à l’épidémie du Covid-19.

Patrick Alexandre, Président du Directoire de Crossject, déclare : « Après quelques semaines de restrictions liées à la crise sanitaire, nous sommes heureux de relancer les lignes de production des sites de Gray et de Dijon. La production des lots cliniques va donc pouvoir reprendre. Je salue nos collaborateurs pour leur adaptation, qui a permis la poursuite des différents dossiers dans ces conditions si particulières. Certes, l’environnement ne redevient pas comme avant, mais notre détermination et notre engagement demeurent intacts dans la réalisation de nos ambitions ».

Point d’information Covid-19 : reprise de la production

Dès le début de la crise sanitaire, Crossject a pris des mesures pour protéger ses collaborateurs en imposant, pour les activités qui le permettent (environ 2/3 des effectifs), la mise en place du télétravail. Par ailleurs, Crossject a eu recours, au dispositif d’activité partielle pour environ 50% de l’équivalent plein temps. Grâce à l’efficience de l’organisation et des outils, les collaborateurs en télétravail ont pu poursuivre leurs activités dans de bonnes conditions.

Grâce aux travaux réalisés pendant la première période de confinement et au faible taux d’absentéisme observé, les activités de production, suspendues au moment du confinement, sont en train de reprendre sur les sites de Dijon et de Gray. Toutes les mesures de distanciation, de sécurité et de protection ont été mises en place. La production des deux premiers lots cliniques va pouvoir reprendre.

Un lot de test de stérilité Media Fill Test (MFT) périodique a pu être produit par le partenaire façonnier de Crossject, malgré la mise en place d’une organisation réduite.

D’autre part, les Clinical Research Organisation, spécialistes des essais cliniques de bioéquivalence sur volontaires sains, devraient être en mesure de reprendre l’activité « non liée au Covid-19 » d’ici la fin de l’année. Malgré les incertitudes liées à la crise actuelle, Crossject espère débuter ses études dans cet horizon.

Crossject a lancé les opérations d’ouverture d’une filiale1 aux Etats-Unis. Pour rappel, cette entité aura notamment pour vocation d’augmenter la présence business de Crossject sur le territoire américain et d’intensifier les relations avec les organisations fédérales.

Les relations avec les services de plusieurs administrations fédérales US, dont le Département américain de la Défense (DoD), avec lequel Crossject a signé un accord de recherche et de développement relatif à l’auto injecteur ZENEO® Midazolam, se poursuivent de façon régulière.

Compte tenu du niveau d’incertitudes lié à la crise du Covid-19, Crossject ne peut cependant pas s’engager à ce stade sur le calendrier des dépôts des AMM2. Crossject communiquera sur le calendrier, dès que la situation sera stabilisée.

Une situation de trésorerie renforcée

Au 31 décembre 2019, la trésorerie s’élevait à 7,9M€. Depuis lors, Crossject a sécurisé différents apports de trésorerie à hauteur de 5,5M€, ce qui confère à la société les moyens financiers nécessaires pour accompagner la sortie de crise.

En effet, Crossject a bénéficié d’une première série de mesures mises en place par l’état dans le cadre de la crise sanitaire : report de charges, dispositif de chômage partiel, remboursement anticipé du Crédit Impôt Recherche (CIR) 2019, mais aussi un Prêt Garanti par l’Etat (PGE), accordé par ses partenaires bancaires historiques (BNP et La Caisse d’épargne).

Crossject anticipe des apports de trésorerie complémentaires sur l’exercice 2020, sous forme de nouveaux financements en cours de discussion, et des revenus commerciaux issus d’accords de licence existants ou à venir. Ces apports permettront à Crossject de financer ses développements prioritaires.

Pour information, en décembre 2019 Crossject a émis des Obligations Convertibles pour un montant de 5,7 M€ dont plus de 80% avaient été convertis à fin avril 2020.

Contacts :

Crossject

Patrick Alexandre

info@crossject.com Relations investisseurs

CIC Market Solutions

Catherine Couanau +33 (0) 1 53 48 81 97

catherine.couanau@cic.fr



Relations presse

Buzz & Compagnie

Mélanie Voisard +33 (0)3 80 43 54 89

melanie.voisard@buzzetcompagnie.com



Christelle Distinguin +33 (0)3 80 43 54 89

christelle.distinguin@buzzetcompagnie.com

A propos de CROSSJECT • www.crossject.com

Crossject (Code ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ ; LEI :969500W1VTFNL2D85A65) développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d’urgence : épilepsie, overdose, choc allergique, migraine sévère, crise d’asthmes…Grâce à son système breveté d’auto-injection sans aiguille, Crossject ambitionne de devenir le leader mondial des médicaments d’urgence auto-administrés. La société est cotée sur le marché Euronext Growth Paris depuis 2014, et bénéficie de financements par Bpifrance notamment.







1 Cf Communiqué de presse du 26 mars 2020

2 AMM : Autorisation de mise sur le marché





Pièce jointe