May 15, 2020 06:15 ET

May 15, 2020 06:15 ET

Hoivatilat Oyj

Pörssitiedote

15.5.2020 klo 13:15 EEST

Aureit Holding Oy on saanut omistusoikeuden kaikkiin Hoivatilojen osakkeisiin ja Hoivatilojen osakkeet on poistettu Nasdaq Helsingin pörssilistalta

Aureit Holding Oy ("Aureit Holding") on tänään asettanut välimiesoikeuden hyväksymän vakuuden lunastushinnan ja sille kertyvän koron maksamisesta ja siten saanut omistusoikeuden kaikkiin Hoivatilat Oyj:n ("Hoivatilat") vähemmistöosakkeisiin osakeyhtiölain ("OYL") 18 luvun 6 §:n mukaisesti. Vakuuden asettamisen ja omistusoikeuden siirtymisen jälkeen lunastusmenettelyssä mukana olevat Hoivatilojen vähemmistöosakkeenomistajat ovat oikeutettuja saamaan ainoastaan lunastushinnan ja sille maksettavan koron.

Nasdaq Helsinki Oy ("Nasdaq Helsinki") on 23.4.2020 Hoivatilojen hakemuksesta päättänyt poistaa Hoivatilojen osakkeet Nasdaq Helsingin pörssilistalta sen jälkeen, kun omistusoikeus kaikkiin Hoivatilojen ulkona oleviin osakkeisiin on lunastusmenettelyssä siirtynyt Aureit Holdingille OYL:n mukaisesti. Kaupankäynti Hoivatilojen osakkeilla Nasdaq Helsingissä keskeytettiin 11.5.2020 ja Hoivatilojen osakkeet on tänään poistettu Nasdaq Helsingin pörssilistalta Nasdaq Helsingin julkaisemien erillisten tiedotteiden mukaisesti.

Hoivatilojen osakkeiden listalta poistamisen jälkeen Hoivatilat ei ole arvopaperimarkkinalain mukaisen tiedonantovelvollisuuden piirissä.

Lisätietoa

Jussi Karjula

toimitusjohtaja

Hoivatilat Oyj

puh. +358 40 773 4054

Hoivatilat lyhyesti



Hoivatilat Oyj on erikoistunut päivä- ja hoivakotikiinteistöjen, koulujen sekä palvelukortteleiden tuottamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen. Hoivatilat on perustettu vuonna 2008 ja yhtiö on tehnyt yhteistyötä jo noin 60 suomalaisen kunnan kanssa sekä käynnistänyt 200 kiinteistöhanketta eri puolilla Suomea ja Ruotsia. www.hoivatilat.fi