May 15, 2020 08:00 ET

Dit is de oproeping voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Brunel International N.V. (“Vennootschap”) op maandag 29 juni 2020 om 14:00 uur ten kantore van de Vennootschap aan het John M. Keynesplein 33, 1066 EP Amsterdam.





AGENDA:

1. Opening

2. Benoeming van de heer A.G. Maude tot lid van de raad van bestuur (ter beslissing)

3. Sluiting





De agenda met toelichting ligt ter inzage en is kosteloos verkrijgbaar bij Brunel International N.V., John M. Keynesplein 33, 1066 EP Amsterdam, en is opvraagbaar bij ABN AMRO Bank N.V. (“ABN AMRO”, e-mail: ava@nl.abnamro.com ) en te raadplegen op de website van Brunel International N.V.: (www.brunelinternational.net).



De registratiedatum voor de vergadering is 1 juni 2020, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de “Registratiedatum”).