ÜLEVAADE MAJANDUSTEGEVUSEST

Majandusaasta 3. kvartal lõppes PRFoodsile 2%-lise müügikasvuga, kokku oli käive 18,5 miljonit eurot (9 kuud 63,2 miljonit eurot). 9 kuu EBITDA kasvas 35% võrra 2 miljoni euroni ning puhaskahjum vähenes 25% võrra 0,6 miljoni euroni võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Kvartali lõpp tõi ülemaailmse pandeemia jõudmise meie põhiturgudele ning eriolukorraga seotud piirangud hakkasid avaldama mõju. HoReCa piirangud ning lennutranspordi drastiline vähenemine mõjutasid märkimisväärselt käivet juba märtsi lõpus. Samuti, nagu iga kriisi ajal, tegid kliendid oma toidukorvis muudatusi, eelistades odavamaid tooteid. PRFoods läks Covid-19 pandeemiale vastu tugevdatud bilansiga, kuna olime just refinantseerinud oma lühiajalised laenud võlakirjadega ning samuti oleme parandanud oma rahavoogusid tingituna väiksemast tooraine laost. Suuremad muutused seisavad ees 4. kvartalis, aga näeme, et vähemalt juunis on osaliselt taastumas HoReCa (osakaal Grupi käibest 25%) ning toiduainetetööstused on turvalisemas seisus kui paljud muud sektorid. Covid-19 mõju PRFoods majandustulemustele kajastame finantsaasta 4. kvartali ja 12 kuu majandustulemustes.

Grupi müügitulu

Grupi auditeerimata konsolideeritud käive finantsaasta 3. kvartalis (so 2020. aasta 1. kv) oli 18,5 milj. eurot, suurenedes 2% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (2019. aasta 1. kv: 18,2 miljonit eurot). Grupi finantsaasta 9 kuu käive oli 63,2 milj. eurot jäädes eelmise aasta sama perioodiga pea samale tasemele (9 kuud 2018/2019: 64,2 milj.eurot). Aasta esimeses kvartalis kasvas värske kala- ja kalafilee müük 24% ning suitsutatud toodete müük langes 12 % võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Märtsi käivet mõjutas oluliselt müügilangus HoReCa segmendis (36%) seoses Covid-19 pandeemiast tuleneva eriolukorra kehtestamisega nii Soomes kui Eestis.

Majandusaasta 9 kuu kokkuvõttes on toore kala ja -filee osakaal tooteportfellis kasvanud 45 %-ni (kasv 4 pp võrreldes eelmise sama perioodiga) ning suitsutatud toodete osakaal langenud 38%-ni (vähenemine vastavalt 5 pp).

Värske kala ja -filee müük on olnud eelmainitud perioodil kõrgema marginaaliga kui tavaliselt, samas on värske kala marginaal ca kaks korda väiksem suitsutatud toodete marginaalist.

Finantsaasta 3. kvartali ja 9 kuu tulemus

Grupi 9 kuu konsolideeritud EBITDA oli 2,0 miljonit eurot (9 kuud 2018/2019: 1,5 milj. eurot), suurenedes eelmise aastaga võrreldes 35%, tulenedes peamiselt bioloogiliste varade ümberhindluse positiivsest mõjust. Äritegevuse EBITDA (s.o enne ühekordseid tulusid-kulusid ja kalavarude ümberhindlust) oli 2,9 miljonit eurot (9 kuud 2018/2019: 3,7 miljonit eurot). Puhaskahjum vähenes kuni 0,6 miljoni euroni (9 kuud 2018/2019 puhaskahjum: 0,8 miljonit eurot).

Finantsaasta 3. kvartali äritegevuse EBITDA oli 0,03 milj. eurot (3.kvartal 2018/2019: 0,21 milj. eurot) ning puhaskahjum 1,7 milj. eurot, suurenedes eelmise aasta sama perioodiga 0,5 milj. eurot (3. kvartal 2018/2019: -1,2 milj. eurot). Bioloogiliste varade õiglase väärtuse ümberhindluse negatiivne mõju EBITDA-le oli 0,75 miljonit eurot (3kv 2018/2019: negatiivne mõju 0,46 miljonit eurot). Aruandeperioodi kõrgemate finantskulude põhjusteks on laenuintressist (3,25%) kõrgem võlakirjaintress (6,25%) (negatiivne mõju kvartali kasumile 0,03 milj. eurot) ning Rootsi krooni nõrgenemisest tulenev kursikahjum (-0,15 miljonit eurot).

Positiivne on grupi EBITDA kasv 35% võrra 2 miljonini 3.kvartali lõpuks, eelkõige tänu bioloogiliste varade kasvule. Äritegevuse EBITDAd mõjutas suitsutatud toodete osakaalu vähenemine käibes, mis tulenes aasta alguse Soome müügikoguste vähenemisest private label -i segmendis. Järgnevate kvartalite puhul avaldab puhaskasumile negatiivset mõju laenude refinantseerimisest tulenev kõrgem intressikulu. Samas paraneb rahavoog aastas ca 2 miljonit eurot, tingituna võlakirjade erinevast tagasimaksegraafikust võrreldes pangalaenuga.

Suurimat mõju tulemustele avaldab kala turuhinna langus. Aruandeperioodi lõpu seisuga on lõhe turuhind võrreldes aastatagusega langenud 31,1% ja vikerforelli hind 32,0%. Kahe aasta taguse hinnaga võrreldes on lõhe hind langenud 43,2% ja forell läinud 31,7% odavamaks. Võrreldes perioodi lõpu hinda kolm aastat tagasi on lõhe hind langenud 33,7% ja forelli hind 43,9%.

Finantsseisund

Ettevõtte netovõlgnevus oli 17,0 miljonit eurot seisuga 31.03.2020 (31.03.2019: 18,7 miljonit eurot). Grupi käibekapital oli seisuga 31.03.2020 negatiivne 2,5 miljoni euro võrra kuna lühiajalised kohustused sisaldavad kohustusi seotud osapooltele summas 4,2 miljoni eurot, mis oma olemuselt on pikaajalised, kuid raamatupidamise arvestuspõhimõtete tõttu tuleb näidata lühiajalistena. Raamatupidamisliku mõju elimineerides on käibekapital 1,7 milj. eurot. PRFoods viis edukalt lõpule võlakirjade mitteavaliku emissiooni 2020. aasta jaanuaris, mille tulemusel 9 miljoni euro ulatuses lühiajalisi kohustusi muutus pikaajaliseks vabastades rahavooge ca 2 miljoni euro võrra aastas. Võlastruktuuri muutus avaldab mõju ka ettevõtte majandustulemustele, finantskulude mõju PRFoodsi puhaskasumile on negatiivne 0,35 miljonit eurot aastas.

Koroonaviiruse (Covid-19) pandeemia mõju

Covid-19 pandeemiast tuleneva eriolukorra kehtestamise tõttu on ettevõtte käive alates märtsikuu keskpaigast märkimisväärselt langenud HoReCa segmendis, mille osakaal Grupi käibest on ligikaudu 25%. Märtsi käibe langus antud segmendis oli 36% ning aprillis 72%. Kuna hotellid ja restoranid on suletud või töötavad osalise koormusega ning seoses koolide distantsõppega koolide lõpuüritused jäävad ära või toimuvad piiratud mahus, siis suure tõenäosusega antud sektori müük enne suve keskpaika taastuma ei hakka. Olukorrast tingituna on märgata mõningast jaekaubanduse käibe kasvu (aprillis 8%), mis aga ei kata HoReCa segmendi langust ning pigem suureneb värske kala ja kalafilee osakaal kuum- ja külmsuitsutatud toodete asemel, mille kasumimarginaal on madalam.

Kuna kriisi lõppu ja sellest taastumise aega on äärmiselt keeruline ennustada, siis ei ole hetkel võimalik usaldusväärselt hinnata kriisi finantsmõju pikemaajaliselt. Antud olukorras keskendub Grupp kulude ja rahavoogude juhtimisele, et tagada tegevuse jätkusuutlikkus ka tulevikus. Kindlasti on suurematel tööstustel nagu PRFoods parem toime tulla selliste kriisidega, samuti on ettevõtte tegevus jaotunud mitme turu vahel. Osadel turgudel eeldame oma positsioonide tugevnemist konkurentsi vähenemise tõttu.

Grupi ettevõtted on vähendanud vastavalt tootmise langusele nii tootmis- kui kontoritöötajate tööaega ja töötasusid vahemikus 10 – 30%. Grupi juhatuse esimehe töötasu on vähendatud kaheks kuuks 50%. Ettevõte on aruandekuupäeva järgselt Eestis kasutanud riigi poolt pakutavat töötasu kompenseerimise toetust.

2020. aasta märtsikuus viis PRFoods läbi võlakirjade emissiooni avaliku pakkumise, mille perioodi planeerimisel ei osanud kriisi ette näha, mistõttu võlakirjade märkimine jäi oodatust oluliselt madalamaks – 1,9 miljonist märgiti 0,9 miljonit ehk 47% sh 0,5 milj. eurot PRFoodsi enda poolt märgitud võlakirjad eesmärgiga need realiseerida pärast kriisi lõppu.

Finantsaasta sündmused ja tulevikuplaanid

Käesolevat finantsaastat jääb mõjutama Covid-19 ning kindlasti näeme alanud majanduskriisi mõjusid realiseerumas järgmisel finantsaastal.

PRFoodsi jaoks on suurim mõju kala turuhinnal. Aruandeperioodi lõpu seisuga on lõhe turuhind võrreldes aastatagusega langenud 31,1% ja vikerforelli hind 32,0%. Kahe aasta taguse hinnaga võrreldes on lõhe hind langenud 43,2% ja forell läinud 31,7% odavamaks. Võrreldes perioodi lõpu hinda kolm aastat tagasi on lõhe hind langenud 33,7% ja forelli hind 43,9%. Meie hinnangul näeme 2020. aasta puhul tervikuna madalaid kala hindu, tingituna HoReCa nõudluse vähenemisest. Tarbijale on see kindlasti hea uudis. Vaatamata osade toodete suurenenud tootmismahtudele ja nõudlusele, ei võimalda madalamad hinnad absoluutarvus teenida nii suurt kasumit. Samas võimaldab madalam hind oluliselt suurendada ekspordimahte. Arvestades olukorda vaatame tulevikule optimistlikumalt kui 3.kvartali lõpus.

2020. aasta suvel viime läbi suurema tootmise automatiseerimise ning tooteportfelli ümberkujundamise, mis võimaldab ettevõttel agressiivsemalt tegutseda nii koduturul kui taasavada suuremahuline eksport. 2019-2020 sügis-talve perioodil viisime läbi Soome-Eesti ettevõtete juhtimise ümberkorraldamise, millega olid seotud märkimisväärsed ühekordsed kulud ning uute süsteemide loomine mõjutas kindlasti ka müügitulemust.

Oleme alates 4. kvartalist juurutanud kulude kokkuhoiuprogrammi, mis peaks andma meile aastas ca 0,4 miljonit eurot kokkuhoidu.

Järgmise finantsaasta alguses planeerime lõpule viia ka võlakirjaemissiooni täismahus.

Covid-19 on tekitanud uue olukorra, kuid vaatamata sellele ei pidanud PRFoods kordagi katkestama oma tootmist.

VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE

mln EUR 1kv 2020 4kv 2019 3kv 2019 2kv 2019 1kv 2019 4kv 2018 3kv 2018 2kv 2018 Müügitulu 18,5 25,4 19,3 21,5 18,1 26,7 19,4 22,1 Brutokasum 2,0 4,3 2,6 2,1 2,1 4,7 3,0 1,8 EBITDA äritegevusest 0,0 2,1 0,7 0,3 0,2 2,4 1,1 -0,2 EBITDA -0,9 1,4 1,5 0,3 -0,5 0,8 1,1 0,3 EBIT -1,4 0,7 1,0 -0,3 -1,0 0,2 0,6 -0,2 EBT -1,8 0,6 0,8 -0,4 -1,2 0,0 0,4 -0,5 Puhaskasum (-kahjum) -1,7 0,5 0,6 -0,6 -1,2 0,2 0,1 -1,1 Brutomarginaal 10,8% 17,0% 13,4% 9,8% 11,7% 17,7% 15,2% 7,9% Äritegevuse EBITDA marginaal 0,1% 8,4% 3,8% 1,4% 1,1% 9,1% 5,4% -1,1% EBITDA marginaal -4,6% 5,3% 7,6% 1,4% -2,5% 2,9% 5,8% 1,2% EBIT marginaal -7,8% 2,9% 5,0% -1,2% -5,6% 0,9% 3,0% -1,1% EBT marginaal -9,8% 2,2% 3,9% -2,0% -6,5% 0,1% 1,8% -2,3% Puhaskasumi marginaal -9,2% 2,0% 2,9% -3,0% -6,6% 0,8% 0,7% -5,1% Tegevuskulude suhtarv 14,3% 12,5% 13,4% 11,7% 14,1% 11,2% 13,5% 12,0%

BILANSS

mln EUR 31.03.2020 31.12.2019 30.09.2019 30.06.2019 31.03.2019 31.12.2018 30.09.2018 Netovõlgnevus 17,0 17,8 19,9 20,5 18,7 20,0 21,9 Omakapital 21,6 23,3 22,8 21,9 23,3 24,2 24,1 Käibekapital -2,5 -3,5 -3,0 -3,1 -1,6 1,0 2,0 Varad 56,9 60,5 62,4 62,5 63,5 65,5 64,5 Likviidsuskordaja 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x 1,0x 1,1x Omakapitali suhtarv 37,9% 38,5% 36,5% 35,0% 36,7% 37,0% 37,4% Finantsvõimendus 44,0% 43,3% 46,6% 48,3% 44,5% 45,2% 47,6% Võlakordaja 0,6x 0,6x 0,6x 0,7x 0,6x 0,6x 0,6x Netovõlg / EBITDA 5,3x 5,3x 5,4x 5,1x 5,4x 5,1x 3,8x Omakapitali tootlus -5,7% -3,2% -4,5% -6,5% -8,2% -4,0% 0,1% Varade tootlus -2,1% -1,2% -1,6% -2,3% -3,0% -1,5% 0,0%

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes 31.03.2020 31.03.2019 30.06.2019 VARAD Raha ja ekvivalendid 3 023 6 219 2 583 Nõuded ja ettemaksed 4 095 4 252 5 300 Varud 9 656 11 409 11 980 Bioloogilised varad 2 590 2 894 4 924 Käibevara kokku 19 364 24 774 24 787 Edasilükkunud tulumaksuvara 18 17 41 Pikaajalised finantsinvesteeringud 215 135 202 Materiaalne põhivara 14 135 14 842 14 535 Immateriaalne vara 23 208 23 714 22 969 Põhivara kokku 37 576 38 708 37 747 VARAD KOKKU 56 940 63 482 62 534 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Võlakohustused 9 518 14 598 13 502 Võlad ja ettemaksed 12 142 11 563 14 105 Sihtfinantseerimine 187 245 234 Lühiajalised kohustused kokku 21 847 26 406 27 841 Võlakohustused 10 489 10 296 9 540 Võlad ja ettemaksed 190 388 190 Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 854 1 918 2 010 Sihtfinantseerimine 962 1 198 1 087 Pikaajalised kohustused kokku 13 495 13 800 12 827 KOHUSTUSED KOKKU 35 342 40 206 40 668 Aktsiakapital 7 737 7 737 7 737 Ülekurss 14 007 14 007 14 007 Oma aktsiad -390 -390 -390 Kohustuslik reservkapital 51 51 51 Realiseerimata kursivahed 147 556 -214 Jaotamata kasum (-kahjum) -550 576 66 Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 21 002 22 537 21 257 Väikeaktsionäridele kuuluv osa 596 739 609 OMAKAPITAL KOKKU 21 598 23 276 21 866 OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 56 940 63 482 62 534

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

Tuhandetes eurodes 3kv 2019/2020 3kv 2018/2019 9k 2019/2020 9k 2018/2019 Müügitulud 18 488 18 120 63 191 64 242 Müüdud kaupade kulu -16 497 -15 999 -54 293 -54 447 Brutokasum 1 991 2 121 8 898 9 795 Tegevuskulud -2 635 -2 561 -8 402 -8 180 Turundus- ja müügikulud -1 735 -1 775 -5 673 -5 702 Üldhalduskulud -900 -786 -2 729 -2 478 Muud äritulud/-kulud -35 -114 299 189 Bioloogiliste varade ümberhindlus -754 -457 -530 -2 012 Ärikasum (-kahjum) -1 433 -1 011 265 -208 Finantstulud/-kulud -384 -112 -777 -607 Maksustamiseelne kasum (-kahjum) -1 817 -1 183 -512 -815 Tulumaks 120 -13 -119 -17 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) -1 697 -1 196 -631 -832 Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) jaotus: emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -1 658 -1 177 -616 -948 Väikeaktsionäridele kuuluv osa -39 -19 -15 116 Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) kokku -1 697 -1 196 -631 -832 Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse: Valuutakursi vahed -20 626 361 549 Kokku koondkasum (-kahjum) -1 717 -570 -270 -283 Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjum) jaotus: emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -1 684 -551 -255 -399 Väikeaktsionäridele kuuluv osa -33 -19 -15 116 Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku -1 717 -570 -270 -283 Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) -0,04 -0,01 -0,01 -0,01 Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) -0,04 -0,01 -0,01 -0,01

