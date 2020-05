May 20, 2020 01:00 ET

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 20 mai 2020, 7h00 CET

ACTIVITÉ DU 1ER TRIMESTRE 2020

L’activité du 1er trimestre 2020 s’inscrit dans le contexte de la propagation de la crise sanitaire et économique en Europe et d’un plan de route amené à favoriser la dynamique commerciale au second semestre. Ces deux facteurs se traduisent par un chiffre d’affaires consolidé de 13,8 M€, en recul de 23% par rapport au 1er trimestre 2019 avec un recul marqué des ventes à partir de la mi-mars lié aux fermetures des commerces non essentiels et la limitation des flux de transports. Le ralentissement des activités commerciales concerne en particulier les équipements (drones et capteurs) tandis que les ventes de logiciels, dématérialisées, ont mieux résisté.

Dès le début du mois de mars 2020, le Groupe a pris des dispositions sanitaires ayant abouti à la mise en place du télétravail pour la majorité des employés ; toutes les infrastructures et systèmes le permettant, la continuité de l’activité est assurée tout en tenant compte de la protection des équipes. Des mesures de chômage partiel prises à partir du mois d’avril ont ciblé les fonctions supports et n’affectent pas les capacités en matière de recherche et développement. Le Groupe n’a pas rencontré de difficulté d’accès aux composants ou de production.

En liaison avec les mesures prises en Europe et la propagation du COVID-19 aux États-Unis et en Amérique du sud, le Groupe s’attend à ce que l’impact de la crise sanitaire soit plus marqué au 2ème trimestre. Pour ce premier semestre, le faible niveau d’activité ne sera que partiellement compensé par les dispositifs de chômage partiel permis dans certains pays.

Le Groupe reste focalisé sur la préparation du 2nd semestre et la reprise de la demande commerciale, et sur l’avancement de ses programmes de développement en propre ou pour le compte de l’US Army. Dans ce cadre Parrot Drones a annoncé mi-mai un nouveau partenariat industriel avec un EMS (Electronic Manufacturing Supplier) américain pour fabriquer dans ce pays de premiers prototypes de son drone dédié au programme américain SRR. Les résultats finaux de cet appel d’offre sont toujours attendus cet été.

Pendant cette période, le Groupe s’est également attaché à mettre ses ressources au service d’initiatives vertueuses : les équipes de Parrot Drones ont partagé leur expérience en matière de conception et d'intégration de moteurs pour le projet de respirateur opensource MakAir, des programmes pédagogiques et commerciaux dédiés à la gestion des cultures, et des partenariats dans le domaine de la sécurité civile et de la protection de l’environnement ont été déployés par Parrot Drones, senseFly et Pix4D.

CHIFFRE D’AFFAIRES GROUPE PARROT

En M€ et en % du CA T1 2019 T1 2020 Var. Ex. 2019 Parrot Drones (microdrones) 6,8 38% 3,2 23% -53% 31,9 42% dont produits grand public historique(1) 1,2 7% 0,5 4% -58% 9,3 12% Pix4D (logiciels) 5,2 29% 6,1 44% +17% 22,5 30% senseFly (drones et capteurs) 4,6 26% 3,5 25% -24% 14,2 19% MicaSense (capteurs et services) 1,8 10% 1,4 10% -22% 7,5 10% Parrot SA 0,3 2% 0,0 0% - 1,8 2% Éliminations intragroupe -1,0 -6% -0,3 -2% -70% -2,3 -3% TOTAL GROUPE PARROT (2) 17,9 100% 13,8 100% -23% 76,1 100% TOTAL DRONES (2)(3) 16,5 85% 13,0 94% -21% 66,2 88%

(1) Produits grand public historiques : anciennes gammes de drones (Bebop, Disco, Mini Drones), de produits automobiles (car kit, plug & play), d’objets connectés.

(2) Les totaux 2019 « Groupe Parrot » et « Drones » incluait l’activité de Airinov, pour 0,2 M€, entité fermée en 2019.

(3) Total Drones est un indicateur alternatif de performance visant à mesurer l’effet des décisions stratégiques, il est constitué pour les exercices présentés en déduisant du chiffres d’affaires total du Groupe les activités en fin de vie ou fermées, soit les produits grand public historique de Parrot Drones et le chiffre d’affaires Airinov.

Prochains rendez-vous financiers

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire : Mardi 16 juin 2020 à huis clos.

Résultats du 1er semestre 2020 : Jeudi 30 juillet 2020 après bourse

A PROPOS DE PARROT

Fondé en 1994 par Henri Seydoux, Parrot est aujourd’hui le premier groupe de drone Européen sur ce marché en pleine expansion. Visionnaire, à la pointe de l’innovation, Parrot se déploie sur l’ensemble de la chaîne de valeur : des équipements aux services en passant par les logiciels. Ses microdrones, reconnus pour leurs performances et leur robustesse, adressent les usages grand public et professionnels. Le Groupe dispose également d'un ensemble de solutions de pointe (drones, capteurs, logiciels) à destination des professionnels, des entreprises, des grands comptes et des gouvernements. Son offre est principalement centrée sur 3 verticaux : (i) l’Agriculture, (ii) la Cartographie 3D, la Géomatique et l’Inspection, et (iii) la Défense et la Sécurité.

Le Groupe Parrot, conçoit et développe ses produits en Europe, principalement à Paris où est établi son siège et en Suisse. Il compte aujourd’hui plus 500 collaborateurs dans le monde et réalise la grande majorité de ses ventes à l’international. Parrot est cotée depuis 2006 sur Euronext Paris (FR0004038263 – PARRO). Pour plus d’informations : www.parrot.com

