Le nouveau capteur Time-of-Flight de STMicroelectronics permet de détecter plusieurs objets dans des applications d’électronique industrielle et personnelle de nouvelle génération

Genève, le 25 mai 2020 - STMicroelectronics (NYSE : STM), l’un des leaders mondiaux de solutions Time-of-Flight (ToF) avec plus d’un milliard d’unités livrées pour de nombreuses applications, étend les capacités de ses capteurs de détection ToF de la famille FlightSense™ avec la référence VL53L3CX . Ce nouveau capteur utilise des algorithmes d’histogramme brevetés pour mesurer la proximité de plusieurs objets tout en augmentant le niveau de précision.

Le capteur VL53L3CX mesure la proximité d’un objet entre 2,5 cm et 3 m, sans être affecté par la réflectance ou la couleur de la cible, contrairement aux capteurs infrarouges classiques. Cette technologie permet aux concepteurs d’introduire de puissantes fonctions dans leurs produits, par exemple en dotant les capteurs de présence d’une capacité de détection sans erreur qui ignore les objets indésirables situés au premier plan ou en arrière-plan, ou en indiquant la distance exacte de chacun des différents objets qui se trouvent dans le champ de vision du capteur.

Les algorithmes d’histogramme brevetés de ST augmentent l’immunité aux réflexions optiques parasites lorsque des vitres de protection sont utilisées, et permettent de compenser les salissures en temps réel en empêchant qu’une contamination externe n’affecte la précision d’appareils tels que des aspirateurs ou des équipements utilisés dans des environnements industriels poussiéreux. La capacité de détection en conditions de forte luminosité ambiante est également améliorée.

Par ailleurs, le capteur VL53L3CX se distingue par une linéarité supérieure qui accroît la précision de mesure sur les courtes distances, améliorant ainsi la capacité de détection et de guidage le long des murs (Wall tracking), la détection rapide des marches d’escalier (Cliff detection) et optimisant l’évitement des obstacles dans des équipements tels que les robots d’entretien ou les aspirateurs — des marchés où ST rencontre déjà un succès commercial important. À l’image des autres capteurs de la famille FlightSense™, la référence VL53L3CX se caractérise par une conception compacte tout-en-un qui facilite son intégration dans les produits des clients, ainsi que par une faible consommation d’énergie qui contribue à prolonger l’autonomie de batterie.

La détection par mesure du temps de vol élève le niveau de performances d’un large éventail d’applications. Par exemple, cette technique augmente la fiabilité de la détection des utilisateurs devant des systèmes de contrôle d’accès ou devant des écrans de contrôle domotiques, rend la détection de proximité plus intelligente dans les terminaux connectés à Internet (IoT), facilite la fonction de réveil automatique dans les appareils portables ou améliore la détection des mains des utilisateurs de distributeurs de savon ou robinets d’eau automatiques. Grâce à leur précision élevée et à leur grande réactivité, les capteurs ToF maximisent également les performances de tous les appareils qui nécessitent un contrôle des mouvements de haute précision, tels que les robots et les drones.

Le capteur VL53L3CX est disponible immédiatement à partir de 1,70 dollar. Nous contacter pour des options tarifaires liées à des volumes élevés.

Pour de plus amples informations : www.st.com/vl53l3cx-pr ;

À propos de STMicroelectronics

ST, un leader mondial sur le marché des semiconducteurs, fournit des produits et des solutions intelligents qui consomment peu d’énergie et sont au cœur de l’électronique que chacun utilise au quotidien. Les produits de ST sont présents partout, et avec nos clients, nous contribuons à rendre la conduite automobile, les usines, les villes et les habitations plus intelligentes et à développer les nouvelles générations d’appareils mobiles et de l’Internet des objets.

Par l’utilisation croissante de la technologie qui permet de mieux profiter de la vie, ST est synonyme de « life.augmented ».

En 2019, ST a réalisé un chiffre d’affaires net de 9,56 milliards de dollars auprès de plus 100 000 clients à travers le monde. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site : www.st.com.

