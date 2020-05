May 26, 2020 03:55 ET

Selskabsmeddelelse

26. Maj, 2020

Meddelelse nr. 7/2020

For at afklare mulige spekulationer i medierne, informerer vi om, at Nilfisk har øget sit likviditetsberedskab gennem optagelse af en yderligere lånefacilitet på EUR 100 mio. hos selskabets primære banker. De totale lånefaciliteter tilgængelige for Nilfisk er derfor 550 mio. euro herunder justering af covenants.

Denne meddelelse er en oversættelse af den tilsvarende engelske version. I tilfælde af uoverensstemmelse imellem de to meddelelser, er den engelske version gældende.

