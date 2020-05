May 26, 2020 12:02 ET

May 26, 2020 12:02 ET

Lyon, le 26 mai 2020 – Esker, éditeur mondial de solutions de digitalisation des processus administratifs et financiers basées sur l’Intelligence Artificielle, annonce la signature d’un partenariat avec Sword Group, société internationale de conseils, de services et de software, pour la transformation digitale. Ce rapprochement permettra à Sword d’élargir son offre de services en commercialisant la solution Cloud d’Esker de digitalisation des factures fournisseurs. Un nouveau partenariat qui s’inscrit pleinement dans la stratégie d’expansion et de croissance d’Esker.



Très complémentaire aux outils déjà proposés par Sword, la plateforme de digitalisation Esker lui permettra de fournir à ses clients et prospects l’offre la plus large possible couvrant tous les aspects des processus financiers.



Dans le cadre de ce partenariat les équipes commerciales et techniques de l’entité ECM (Enterprise Content Management) de Sword ont intégré les modules de formation Esker et sont aujourd’hui autonomes pour implémenter et commercialiser la solution auprès de leurs clients.

"Esker et Sword ont une culture d’entreprise très proche et un ADN international commun, ce qui nous conforte dans la réussite de ce partenariat. Nos équipes ont apprécié les cycles de formation agiles animés par Esker, alliant théorie et pratique. Pour Sword, c’est l’opportunité de développer notre offre initiale et de permettre à nos utilisateurs de profiter d’une solution de digitalisation des processus financiers élargie grâce à ce module supplémentaire." Thierry Georges, Directeur de l'entité ECM, Sword Group à Lyon

"Cette nouvelle collaboration s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de développement reposant sur un réseau de partenaires présents aux côtés de nos clients et leur apportant des complémentarités avec leurs propres offres comme la robotisation. Ce partenariat stratégique avec Sword crée une véritable synergie entre brique technologique et force de vente pour déployer les offres Esker plus largement à travers le monde." Thomas Honegger, Country Manager, Esker

Les clients de Sword pourront découvrir ce nouveau partenariat et la solution de digitalisation Esker lors d’une webconférence co-animée par les deux partenaires, le 25 juin prochain, intitulée “Facilitez la reprise de votre activité en dématérialisant vos factures fournisseurs".

À propos de Sword Group

Sword, c’est plus de 2 300 spécialistes en IT/Digital & Software actifs sur les 5 continents, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique. Depuis 2000, Sword a acquis une solide réputation dans l’édition de logiciels et dans la conduite de projets IT & Business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale. Avec Sword c’est la garantie d’un engagement de proximité dont le but est d’optimiser les processus et de valoriser les données.

Sword France (Lyon, Paris et Rennes) compte 576 collaborateurs au 31 décembre 2019 et propose une gamme complète de services et de produits en déclinaison de l’offre du Groupe Sword.

L’entité ECM traite tout le cycle de vie d'un document, de sa dématérialisation à l'archivage de la donnée, en passant par la GED (Gestion Électronique de Documents). La force de proposition de nos consultants permet également d’optimiser vos processus documentaires et métier. De plus, notre offre RPA (Robotic Process Automation) déleste vos équipes des tâches manuelles et répétitives afin qu’elles se concentrent sur leur cœur d’activité.

À propos d’Esker

Leader mondial des solutions de digitalisation des processus métiers, Esker accompagne les départements financiers et services clients des entreprises dans leur transformation digitale en automatisant leurs cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash.

Basées sur l’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent à 6000 clients dans le monde de gagner en productivité, d’améliorer la visibilité sur leur activité et de réduire les risques de fraude tout en renforçant la collaboration avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 104 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019 dont 2/3 à l’international.

