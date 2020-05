May 26, 2020 12:15 ET

26 maj 2020





Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelade idag utfallet i inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1, vilka emitterades i samband med Sanionas företrädesemission och riktade emission under det första kvartalet 2020. Under perioden 11 – 25 maj 2020 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 kunnat teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 970 797 teckningsoptioner av serie TO 1, vilket motsvarar en nyttjandegrad om 65,61 procent. Saniona tillförs därmed cirka 24,3 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,4 MSEK.

Antal aktier och aktiekapital

Saniona tillförs cirka 24,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,4 MSEK. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Saniona uppgå till 30 383 316 stycken och aktiekapitalet uppgå till 1 519 165,80 SEK.

”Vi är tacksamma för aktieägarnas stöd och förstås nöjda över att investerare ser betydande potential både när det gäller utvecklingen av vår pipeline och den pågående organisatoriska expansionen i USA”, säger Rami Levin, Koncernchef och VD. ”Nu står vi ännu starkare rustade för att kunna ta bolaget till nästa nivå.”

Finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare åt Saniona i samband med utgivandet och nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 1.

För mer information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta Sedermera Fondkommission

Tel: +46 40-615 14 10, epost: issuingservices@sedermera.se

För mer information om Saniona, vänligen kontakta

Rami Levin, Koncernchef & VD, Saniona, telefon +1 (781) 987 3144, epost: rami.levin@saniona.com

Anita Milland, Interim CFO & Head of IR, telefon +45-20163432, epost: anita.milland@saniona.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande via kontaktpersonen som anges ovan, klockan 18:15 CEST den 26 maj 2020.

Om Saniona

Saniona är ett biofarmaceutiskt företag som fokuserar på forskning, utveckling och kommersialisering av behandlingar mot sällsynta sjukdomar i centrala nervsystemet. Bolaget har fyra program i klinisk utveckling. Saniona har för avsikt att utveckla och kommersialisera behandlingar av sällsynta indikationer såsom Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma på egen hand. Forskningen är inriktad på jonkanaler och bolaget har en bred portfölj av projekt i tidig fas. Saniona har samarbeten med Boehringer Ingelheim GmbH, Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics. Saniona har sin bas i Köpenhamn, och i Boston, USA. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på: www.saniona.com.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Saniona. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av teckningsoptioner i Saniona har endast skett genom det prospekt som Saniona offentliggjorde den 14 februari 2020.

