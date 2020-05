FirstFarms A/S

May 28, 2020 03:16 ET

Resumé



Bestyrelsen og direktionen i FirstFarms A/S har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar - 31. marts 2020.

Vækst i omsætningen og stabilt resultat, trods ustabile markedsbetingelser.

FirstFarms har i regnskabsperioden realiseret en omsætning på 82,6 mio. kr., et EBITDA-resultat på 26,2 mio. kr., EBIT-resultat på 14,2 mio. kr. samt et resultat før skat på 6,9 mio. kr. EBITDA og EBIT er forbedret med henholdsvis 2,8 mio. kr. og 2,2 mio. kr. sammenlignet med samme periode sidste år

I første kvartal har mælkeprisen været lavere end budgetteret, mens mælkeproduktionen har været højere.

Priserne for små- og slagtegrise har været højere end budgetteret i første kvartal. Priserne er dog faldet væsentligt efter kvartalets afslutning.

Der er i den første del af vækstsæsonen kommet minimal nedbør. Afgrøderne er negativt påvirket af dette, og dele af høstudbytterne forventes under budgettet. Den geografiske spredning af jorden begrænser den negative påvirkning.

FirstFarms fastholder de udmeldte forventninger til 2020. Resultatet vil afhænge af prisudviklingen på mælk, kød og afgrøder i resten af 2020. Der forventes et EBITDA-resultat i intervallet 80-105 mio. kr. og et EBIT-resultat på 30-55 mio. kr. Der blev i 2019 realiseret et EBITDA på 96 mio. kr. og EBIT på 48 mio. kr.

Due diligence-processen vedr. købet af jord og siloanlæg i Nordvestrumænien (AISM) forløber efter planen og forventes afsluttet i 2. kvartal 2020 (Selskabsmeddelelse nr. 2/2020).

Salget af jorden i Vestrumænien forløber ligeledes efter planen og forventes gennemført i trancher over de næste 8-11 måneder (Selskabsmeddelelse nr. 9/2020).

Driften og afsætningen har i mindre omfang været påvirket af følger af COVID-19 eller restriktioner heraf.

Anders H. Nørgaard fra FirstFarms A/S udtaler: ”Resultatet for første kvartal er tilfredsstillende . Der er usikkerhed og nervøsitet på markederne i øjeblikket. Vi forventer fortsat et stabilt resultat og en normalisering af priser og afsætning af vores produkter. ”

