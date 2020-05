TORONTO, 28 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 22 mai, Habitat pour l’humanité Canada a tenu son assemblée générale annuelle en ligne, rassemblant les organisations locales d’Habitat pour l’humanité de partout au Canada pour élire cinq membres au conseil d’administration national d’Habitat Canada.



Anubhav Chaitanya et Kathleen ont été admis au conseil d’administration national pour la première fois, tandis que Raelene Lee, John Newman et Riccardo Trecroce ont été réélus. Les membres qui poursuivent leur mandat sont Susan Green, Rubina Havlin, David Hooper, Jacqueline Kost, Corinna Mitchell-Beaudin, Alfred Nikolai, Brad Peters, Toni Rossi, Greg Stewart et David Sauve.

David Sauve est désormais le président du conseil d’administration, et Raelene Lee sera vice-présidente. Riccardo Trecroce remplira les fonctions de secrétaire, tandis que David Hooper sera trésorier.

« Je suis fière d’accueillir les nouveaux membres ainsi que ceux et celles réélus au conseil d’administration national » a annoncé Julia Deans, présidente-directrice générale d’Habitat pour l’humanité Canada. « Cette année a posé des défis exceptionnels pour les Canadiens et les industries, et le secteur de bienfaisance n’a pas été épargné. J’ai confiance que la profondeur d’expertise, d’expérience et de compétences que possède notre nouveau conseil pourra assurer qu’Habitat Canada est toujours en bonne position pour offrir aux gens en difficulté de partout dans le monde des maisons sécuritaires et abordables où ils se sentiront chez eux. »

Les nouveaux membres du conseil :

Anubhav Chaitanya est avocat et présentement directeur des affaires juridiques (Ouest canadien) de la société de placement immobilier First Capital. En 2012, il a commencé à faire du bénévolat pour Habitat pour l’humanité du sud de l’Alberta et siégeait à leur conseil d’administration en tant que vice-président, puis président et ensuite président sortant. En plus d’avoir reçu une désignation IAS.A, Anu a servi comme instructeur bénévole pour le programme de développement du conseil du gouvernement de l’Alberta, ainsi que pour d’autres conseils comme celui de Travel Alberta. Il est diplômé de l’Université de l’Alberta en droit (baccalauréat) et en affaires (maîtrise).

Kathleen Flynn possède plus de 30 ans d’expérience dans des postes juridiques et en gouvernance, travaillant comme avocate de société interne dans le marché du détail du Canada et, auparavant, comme avocate en exercice du droit en cabinet privé. Pendant près de 20 ans, Kathleen a aidé la librairie Indigo, son conseil d’administration et son organisme de bienfaisance dans la gouvernance de l’entreprise, la gouvernance règlementaire et la gouvernance juridique. Avant de prendre sa retraite, Kathleen œuvrait comme vice-présidente administrative de l’immobilier, conseillère générale et secrétaire générale d’Indigo, soutenant les initiatives pour l’ensemble de l’entreprise et dirigeant les équipes de l’immobilier lorsque l’entreprise était en pleine évolution. En plus de posséder de l’expérience en siégeant aux conseils d’administration de divers organismes à but non lucratif dans sa communauté, Kathleen possède un baccalauréat en droit de l’Université Queen’s ainsi qu’une maîtrise à la faculté de droit Osgoode Hall de l’Université York.

Habitat Canada tient à remercier Ed McMahon, membre sortant du conseil, pour son dévouement et son travail acharné.

Pour consulter la liste complète du conseil d’administration national d’Habitat Canada, veuillez visiter https://habitat.ca/fr/about-us/our-team.

À propos d’Habitat pour l’humanité Canada

Fondé en 1985, Habitat pour l’humanité Canada est un organisme national sans but lucratif qui vise à bâtir un monde où chacun dispose d’un chez-soi abordable et décent. Habitat pour l’humanité mobilise les collectivités afin d’aider les familles à acquérir de la force, de la stabilité et de l’indépendance par le biais de l’accès à une propriété abordable. Grâce à l’aide des bénévoles, des propriétaires de maison Habitat et des 53 filiales locales œuvrant dans chaque province et territoire, nous fournissons une base solide sur laquelle bâtir des vies meilleures et plus saines, au Canada et partout dans le monde. Habitat pour l’humanité Canada est un membre d’Habitat pour l’humanité international fondé en 1976 et devenu chef de file mondial des organismes à but non lucratif; l’organisme œuvre dans plus de 70 pays. Pour plus d’informations, veuillez visiter www.habitat.ca .

