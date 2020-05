May 28, 2020 07:30 ET

May 28, 2020 07:30 ET

Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 28.5.2020 klo 14.30

Rovio Entertainment Oyj hakee optio-oikeuksien 2018A ja 2018B listausta

Rovio Entertainment Oyj hakee 2017-2019 optio-ohjelman 2018A- ja 2018B-sarjan optio-oikeuksia julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n (First North) pörssilistalle arviolta1.6.2020 alkaen.

Vuoden 2017-2019 optio-ohjelman 2018A-sarjan optio-oikeuksia on yhteensä 1.616.667 kappaletta ja 2018B -sarjan optio-oikeuksia yhteensä 50.000 kappaletta, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Rovio Entertainment Oyj:n uuden tai yhtiön hallussa olevan osakkeen. 2018A-sarjan optio-oikeuksista 714.417 kappaletta ja 2018B-sarjan optio-oikeuksista 39 500 kappaletta on Rovio Entertainment Oyj:n hallussa.

Tämänhetkinen osakkeen merkintähinta 2018A-sarjan optio-oikeuksilla on 5,08 euroa osakkeelta. Osakkeen merkintähinta 2018B -sarjan optio-oikeuksilla on 5,26 euroa osakkeelta. Optio-oikeudella 2018A merkittävän osakkeen hintaa alennetaan optio-ohjelman ehtojen mukaisesti ennen osakemerkintää päätettyjen osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa. Varojenjaon oikaisu ei kuitenkaan koske Hallituksen päättämää optio-oikeuksien alalajia 2018B.

Osakkeiden merkintäaika 2018A ja 2018B-sarjan optio-oikeuksilla alkaa optio-ohjelman ehtojen mukaisesti 1.6.2020 ja merkintäaika optio-oikeuksilla 2018A ja 2018B päättyy 31.5.2021[1]. Optio-oikeudet 2018A ja 2018B ovat vapaasti luovutettavissa. Optio-oikeuksien haltija voi merkintäaikana käyttää optio-oikeudet osakkeiden merkintään antamalla merkintä- ja maksuohjeet omalle tilinhoitajalleen. Optio-oikeuksilla 2018A ja 2018B merkityt uudet osakkeet haetaan listattavaksi Nasdaq Helsingin päälistalle yhtiön vanhojen osakkeiden lisäerinä osakepääoman korotuksen tultua rekisteröidyksi.

Optio-oikeuksien 2017 - 2019 myöntämisen perustelut ja keskeiset päivitetyt ehdot on julkistettu pörssitiedotteella 17.5.2018. Optio-ohjelman 2017-2019 ehdot sekä optio-oikeuksilla tehtävien osakemerkintöjen hyväksymisaikataulu ovat nähtävillä yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa https://investors.rovio.com/fi

ROVIO ENTERTAINMENT OYJ

Lisätietoja:

Rene Lindell, talousjohtaja

RovioIR@rovio.com

040 485 8985

Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen, peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on jo tähän mennessä ladattu jo yli 4,5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009 ja on sittemmin peleistä lisensointinsa kautta laajentunut erilaisiin viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan, joka oli ensi-iltaviikonloppunaan lipputulojen kärjessä 50 maassa, ja jonka jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin elokuussa 2019. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. (www.rovio.com)

[1] Vuoden 2019 Palkka- Palkkioselvityksessä oli virheellisesti ilmoitettu merkintäajaksi 1.6.2021-31.5.2022. Myös 2019 optioiden merkintäaika oli ilmoitettu virheellisesti ja oikea merkintäaika on 1.6.2021-31.5.2022.