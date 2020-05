OTTAWA, 29 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association canadienne de dermatologie est fière d’annoncer les noms des bénéficiaires du Programme de subvention d’ombrières de l’ACD, qui aide les écoles publiques, les garderies, les parcs municipaux et les organismes sans but lucratif à créer des environnements de protection solaire dans la communauté.



Les bénéficiaires de subvention se partageront jusqu’à 41 200 $ pour construire et installer des ombrières permanentes à l’extérieur comme dans les terrains de jeux, les piscines, les parcs et les lieux récréatifs.

Le programme a attiré une réponse renversante de toutes les régions du pays, ce qui démontre un besoin massif de fournir de la protection solaire d’un océan à l’autre.

L’installation d’ombrières à des endroits extérieurs sans protection solaire constitue un des moyens les plus importants de réduire l’exposition au soleil et les risques qui en découlent pour la santé.

« L’ombre constitue un élément important de la protection solaire. Les communautés peuvent jouer un rôle clé dans la protection solaire en fournissant de l’ombre », déclare la Dre Jennifer Beecker, présidente nationale du Groupe de travail de l’ACD sur la prudence au soleil. « Ce programme de subvention lance à des groupes et des organisations de la communauté le défi de créer des environnements de protection solaire pour les Canadiens là où ils apprennent, jouent et vivent. »

En 2020, les six bénéficiaires de subvention sont les suivants :

Corpus Christi Fundraising Association – Edmonton AB



Corpus Christi Association construira une ombrière de 14 pieds sur 16 faite sur mesure dans le cadre d’un grand projet de construction d’un terrain de jeu.





Corpus Christi Association construira une ombrière de 14 pieds sur 16 faite sur mesure dans le cadre d’un grand projet de construction d’un terrain de jeu. École Powerview School – Powerview MB



L’École Powerview School construira une ombrière ouverte à poteaux de bois dotée d’un toit solide. Lorsque les restrictions seront levées, les classes de construction des onzième et douzième années de l’école construiront la structure sous la surveillance de l’enseignant responsable et d’un entrepreneur local.





L’École Powerview School construira une ombrière ouverte à poteaux de bois dotée d’un toit solide. Lorsque les restrictions seront levées, les classes de construction des onzième et douzième années de l’école construiront la structure sous la surveillance de l’enseignant responsable et d’un entrepreneur local. Corporation de la Ville de Carleton Place – Carleton Place ON



La Corporation de la Ville de Carleton Place construira une ombrière de 10 pieds sur 16 assurant 308 pieds carrés d’ombre à côté d’une structure de jeu communautaire, d’une pompe et piste pour BMX et d’un parc pour planches à roulettes.





La Corporation de la Ville de Carleton Place construira une ombrière de 10 pieds sur 16 assurant 308 pieds carrés d’ombre à côté d’une structure de jeu communautaire, d’une pompe et piste pour BMX et d’un parc pour planches à roulettes. Ville de Delson – Delson QC



La Ville de Delson construira une ombrière de 20 pieds sur 20 afin d’offrir de l’ombre aux membres de la communauté qui se réunissent au Parc du Centenaire où se déroulent de nombreuses activités comme des expositions, des marchés publics et des festivals thématiques.





La Ville de Delson construira une ombrière de 20 pieds sur 20 afin d’offrir de l’ombre aux membres de la communauté qui se réunissent au Parc du Centenaire où se déroulent de nombreuses activités comme des expositions, des marchés publics et des festivals thématiques. Ville de Beresford – Beresford NB



La Ville de Beresford construira une ombrière permanente de 20 pieds sur 20 dans un parc communautaire afin d’offrir de l’ombre à proximité des structures de jeu du parc pour que tous les intéressés puissent s’assoir à l’ombre.





La Ville de Beresford construira une ombrière permanente de 20 pieds sur 20 dans un parc communautaire afin d’offrir de l’ombre à proximité des structures de jeu du parc pour que tous les intéressés puissent s’assoir à l’ombre. Back Bay Elementary Home and School Association – Back Bay NB



La Back Bay Elementary Home and School Association construira une ombrière de 12 pieds sur 16 entre son terrain de jeu et son terrain de balle afin d’offrir de l’ombre aux élèves et aux autres membres de la communauté.

Les restrictions lies à la COVID-19 peuvent causer des retards, mais nous prévoyons toujours que les ombrières seront installées avant la fin de l’année et fourniront des environnements de protection solaire à ces communautés durant des années.

À PROPOS DE L’ACD

L’Association canadienne de dermatologie, fondée en 1925, représente les dermatologues certifiés du Canada. L’Association donne facilement accès à une source fiable de savoir médical en dermatologie. L’ACD a pour mission de faire avancer la science et l’art de la médecine et de la chirurgie dans le domaine des soins de la peau, des cheveux et des ongles, d’offrir du perfectionnement professionnel continu à ses membres, d’appuyer et d’améliorer les soins aux patients, de sensibiliser le public à la protection solaire et aux autres aspects de la santé de la peau, et de promouvoir la santé de la peau, des cheveux et des ongles, la vie durant. L’ACD informe et responsabilise ainsi à la fois les professionnels de la médecine et la population canadienne.

Visitez notre site Web à www.dermatology.ca où vous trouverez de l’information à jour sur la protection solaire, les écrans solaires reconnus par l’ACD et les produits bons pour la peau, ainsi que d’autres excellents renseignements pour votre peau et vous

ou joignez-vous aux échanges sur twitter.com/CdnDermatology, facebook.com/CdnDermatology, instagram.com/canadiandermatologyassociation/ ou linkedin.com/company/canadian-dermatology-association/.

PERSONNE-RESSOURCE

Nimmi Lawrence, gestionnaire, Marketing et Communications

Bureau : 613-738-1748, poste 228

nlawrence@dermatology.ca