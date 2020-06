PARIS, 02 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- WatchGuard Technologies , leader mondial en matière de sécurité et d’intelligence réseau, de Wi-Fi sécurisé et d’authentification multifacteur, annonce la finalisation de l’acquisition de l’éditeur de solutions de protection avancée des postes de travail, Panda Security . WatchGuard avait annoncé la signature d’un accord définitif visant à acquérir Panda en mars 2020 ; Panda est désormais une filiale à 100 % de WatchGuard, donnant l’opportunité aux clients et partenaires, actuels et futurs, de l’entreprise résultant de cette acquisition de se procurer leurs services de sécurité fondamentaux en matière de protection réseau et postes de travail, auprès d’une entité unique.



« Nos clients et partenaires doivent avoir accès à une sécurité de niveau entreprise conçue pour répondre aux besoins et exigences spécifiques des PME. WatchGuard s’attache à fournir ces services de sécurité au travers d’une plate-forme orientée MSPs, simplifiant ainsi l’accès à la sécurité et nous permettant de consolider notre positionnement sur le marché des solutions de sécurité dédiées au segment mid-market », déclare Prakash Panjwani, CEO de WatchGuard Technologies. « L’acquisition de Panda Security et l’intégration induite de son portefeuille dans WatchGuard Cloud constitue une étape importante qui se traduira par des avantages immédiats et à long terme pour nos clients et partenaires, qui seront plus que jamais en mesure de relever les défis liés à la complexité de la sécurité, à l’évolution rapide des topologies réseau, aux modes d’achat et de consommation de la sécurité, etc. »

L'objectif immédiat est de fournir aux partenaires et aux clients des deux sociétés un accès à un portefeuille nouvellement élargi de solutions de sécurité. Une fois les portefeuilles intégrés, les partenaires et les clients bénéficieront de fonctionnalités avancées en matière de détection et de réponse aux menaces reposant sur un moteur basé sur l’Intelligence Artificielle, de techniques de profilage du comportement et de corrélation des événements de sécurité ; ils pourront également tirer profit d’avantages opérationnels supplémentaires au nombre desquels une gestion centralisée de la sécurité du réseau et des postes de travail.

Panda Security Early Access Program

Les revendeurs WatchGuard bénéficieront d'un accès immédiat à Panda Adaptive Defense 360, qui regroupe la plateforme de protection des postes de travail (Endpoint Protection Platform - EPP), les fonctionnalités de détection et de réponse appliquées aux postes de travail (Endpoint Detection and Response - EDR) et les modules relatifs à l’Advanced Reporting Tool, le tout au travers de Panda Security Early Access Program qui sera lancé le 1er juin 2020. Ce nouveau programme permettra aux partenaires WatchGuard d’avoir accès à ces nouveaux produits tant en matière de formation, que d’utilisation interne et de revente aux utilisateurs finaux.

« Les équipes et la technologie de Panda correspondent parfaitement à la culture et aux objectifs poursuivis par WatchGuard », poursuit Prakash Panjwani. « Travailler main dans la main à finaliser cette acquisition majeure et mettre en œuvre les efforts requis dans le cadre de l’intégration induite, le tout au cœur même d’une pandémie mondiale, aura été une expérience unique. Bien que nous ayons été physiquement séparés puisque tous en situation de télétravail, partager cette expérience unique nous a rapprochés plus rapidement, confirmant ce faisant que WatchGuard et Panda ont vocation à former une combinaison puissante. »

« Je me réjouis à l’idée de rejoindre le comité de direction de WatchGuard et de continuer à apporter un consulting dans le cadre des opérations quotidiennes, afin de mettre en place une seule et même entreprise qui soit en mesure de fournir la meilleure solution de sécurité du marché, protégeant un périmètre qui s’étend du réseau au poste de travail », déclare Juan Santamaria Uriarte, CEO de Panda Security. « En 30 ans d'existence, Panda a développé une forte culture mêlée de passion, de dévouement, d'engagement et d'excellence vis-à-vis de l’ensemble de ses communautés : clients, partenaires et collaborateurs internes. La culture et l'orientation de WatchGuard reflètent les nôtres, et alors que nous entamons un nouveau chapitre en tant que membres de l'équipe WatchGuard, je me réjouis à l’idée de tout ce que nous allons accomplir ensemble ».

Dans le cadre de cette transaction, Investing Profit Wisely (IPW) rejoindra Vector Capital et Francisco Partners en tant qu'actionnaire de WatchGuard Technologies. Juan Santamaria Uriarte rejoindra le comité de direction de WatchGuard. Dans le cadre de cette transaction, WatchGuard était représenté par Paul Hastings LLP et Cuatrecasas, Gonçalves Pereira LLP. En outre, Jefferies International a agi en tant que conseiller financier unique de Panda Security et Uría Menéndez a agi en tant que conseiller juridique des autorités en charge de la cession de Panda Security dans le cadre de cette transaction.

Informations complémentaires :

WatchGuard Technologies et Panda Security : un pas de géant en direction d’une Sécurité Intégrée

A propos de WatchGuard Technologies, Inc.

WatchGuard® Technologies, Inc. est un acteur majeur en matière de sécurité réseau, de Wi-Fi sécurisé, d'authentification multifacteur et d'intelligence réseau. Près de 10 000 revendeurs et fournisseurs de services de sécurité font confiance aux produits et services primés de l'entreprise dans le monde entier pour protéger plus de 80 000 clients. La mission de WatchGuard est de rendre la sécurité d'entreprise accessible aux entreprises de tous types et de toutes tailles en toute simplicité, faisant de WatchGuard une solution idéale pour les entreprises distribuées et les PME. La société a son siège social à Seattle, dans l'État de Washington, et possède des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Asie Pacifique et en Amérique latine. Pour en savoir plus, visitez http://www.watchguard.com/fr .

Vous pouvez aussi suivre WatchGuard sur les réseaux sociaux : Twitter et LinkedIn . Et suivre le blog de WatchGuard : Secplicity , pour des informations en temps réel sur les dernières menaces ou vous abonner au podcast The 443 - Security Simplified .

A propos de Francisco Partners

Francisco Partners est une importante société mondiale d‘investissements privés spécialisée dans les technologies et les entreprises à vocation technologique. Depuis son lancement il y a 20 ans, Francisco Partners a levé environ 24 milliards de dollars en capital engagé et a investi dans plus de 275 entreprises technologiques, ce qui en fait l'un des investisseurs historiques les plus actifs de l'industrie technologique. La société investit dans des opportunités où sa connaissance sectorielle approfondie et son expertise opérationnelle peuvent aider les entreprises à réaliser leur plein potentiel. Pour plus d'informations sur Francisco Partners, veuillez consulter le site : www.franciscopartners.com

A propos de Vector Capital

Vector Capital est une société mondiale d’investissements privés de premier plan, spécialisée dans les investissements transformationnels afférents à des entreprises technologiques établies. Gérant environ 4 milliards de dollars de capital, Vector s'associe activement avec les équipes de direction pour concevoir et exécuter de nouvelles stratégies financières et commerciales pensées pour améliorer sensiblement la position concurrentielle des entreprises et augmenter la valeur pour les employés, les clients et toutes les parties prenantes. Pour plus d'informations, visitez le site http://www.vectorcapital.com

A propos de Panda Security

Célébrant son 30ème anniversaire en 2020, Panda Security est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de Cybersécurité avancées. Panda Security offre une gamme complète de produits et services de sécurité centrés sur l’utilisateur pour protéger les personnes, les terminaux et les réseaux auxquels ils se connectent contre les sites web malveillants, les malwares, le spam, et autres menaces ciblées. Avec des offres destinées aux entreprises et au grand public, Panda Security propose une protection avancée des postes de travail, des services sophistiqués de Threat Hunting, et bien plus encore. Conçu pour assurer une protection maximale avec un minimum de complexité, Panda Security propose un portefeuille de services de sécurité robuste qui permet d’éviter les approximations en matière de sécurité endpoint. Avant son acquisition par WatchGuard Technologies, Panda appartenait à Investing Profit Wisely (IPW), un investisseur basé en Espagne qui se concentre exclusivement sur les éditeurs de logiciels.

A propos de Investing Profit Wisely

Investing Profit Wisely (IPW) est une société d'investissements qui se concentre sur les participations privées et publiques dans des entreprises de logiciels à fort potentiel de croissance. Etant l'une des principales sociétés d'investissements technologiques d'Espagne, IPW met à profit son expertise approfondie en matière d'investissement et d'exploitation pour mettre en œuvre des transformations stratégiques, développer le chiffre d'affaires en approfondissant la pénétration des segments de marché existants et étendre la présence sur le marché à de nouveaux segments de marché verticaux et à de nouveaux marchés de l'ensemble des sociétés de son portefeuille. Pour plus d'informations, visitez le site www.ipw.es

WatchGuard is a registered trademark of WatchGuard Technologies, Inc. All other marks are property of their respective owners.

Contacts presse :