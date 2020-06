DEN HAAG, The Netherlands, June 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- WatchGuard Technologies heeft de in maart aangekondigde overname van Panda Security definitief afgerond. De endpointsecurityspecialist is nu een volledige dochteronderneming van WatchGuard. Hiermee biedt de leverancier zijn huidige en toekomstige partners alle fundamentele securityservices voor de bescherming van netwerken.



“Onze klanten en partners hebben behoefte aan enterprise-grade security, maar dan ontwikkeld voor de eisen en wensen van de midmarket. WatchGuard legt zich toe op het leveren van die securityservices via een securityplatform dat zich focust op de managed serviceproviders (MSP’s). Dit platform vereenvoudigt ieder aspect van het leveren van die security, en verstevigt onze positie als de de factor securityoplossing voor de midmarket”, zegt Prakash Panjwani, CEO van WatchGuard Technologies.

Mijlpaal

“De afgeronde overname van Panda Security, en de daaruit voortvloeiende integratie van het portfolio met WatchGuard Cloud, vormt voor ons een belangrijke mijlpaal”, vervolgt Panjwani. “Het levert onze klanten en partners zowel korte- als langetermijnvoordelen. Daarmee kunnen ze de meestvoorkomende uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld securitycomplexiteit, snel veranderende netwerktopologieën en aankoopmodellen tackelen.”

Uitgangspunt van het gecombineerde bedrijf is het kunnen bieden van een fors uitgebreid portfolio aan de klanten en partners van beide organisaties. Na integratie van de portfolio’s profiteren zij van advanced thread detection & response-functionaliteit gedreven door moderne AI-mogelijkheden, behavior profiling-technieken en correlatie van securityevents. Ook profiteren ze van operationele voordelen zoals een gecentraliseerd beheer van zowel netwerk- als endpointsecurity.

Panda Security Early Access Program

WatchGuard-resellers krijgen via het nieuwe Panda Security Early Access Program de beschikking over Panda Adaptive Defense 360. Deze oplossing bevat onder andere een endpoint protection platform (EPP), endpoint detection and response (EDR)-functionaliteiten en Advanced Reporting Tool-producten. Het nieuwe partnerprogramma stoomt partners via trainingen klaar voor interne uitrol en verkoop richting eindgebruikers. Dit programma is vanaf 1 juni 2020 beschikbaar.



"Wij geloven dat de mensen en de technologie van Panda perfect passen bij de cultuur en doelstellingen van WatchGuard. Samenwerken tijdens de laatste fasen van een grote overname en het opstarten van de integratie tijdens een wereldwijde pandemie was een unieke ervaring. Hoewel we fysiek van elkaar waren gescheiden terwijl we thuis werkten, heeft de gedeelde ervaring ons snel dichter bij elkaar gebracht en bevestigd dat WatchGuard en Panda een krachtige combinatie zijn."

Nieuw hoofdstuk

"Ik ben blij dat ik nu lid ben van de raad van bestuur van WatchGuard en kan blijven adviseren over de dagelijkse gang van zaken. Onze gezamenlijke missie is het opbouwen van een geïntegreerd bedrijf dat de beste beveiligingsoplossing in de sector biedt, van netwerk tot eindpunt", aldus Juan Santamaria Uriarte, CEO van Panda Security. "In zijn 30 jaar als bedrijf heeft Panda een sterke cultuur van passie en toewijding richting onze klanten en elkaar ontwikkeld. De cultuur en focus van WatchGuard weerspiegelt die van ons. Nu we een nieuw hoofdstuk beginnen als leden van het WatchGuard-team, ben ik enthousiast over alles wat we samen zullen bereiken.”

Als onderdeel van de transactie sluit Investing Profit Wisely (IPW) zich aan bij Vector Capital en Francisco Partners als aandeelhouder in WatchGuard Technologies. Juan Santamaria Uriarte treedt toe tot de raad van bestuur van WatchGuard. WatchGuard werd in de transactie vertegenwoordigd door Paul Hastings LLP en Cuatrecasas, Gonçalves Pereira LLP. Jefferies International trad in deze transactie op als enige financieel adviseur van Panda Security en Uría Menéndez als juridisch adviseur van de verkopers van Panda Security.

Meer informatie over de integratie van WatchGuard Technologies en Panda Security is hier te vinden.

Over WatchGuard Technologies

WatchGuard Technologies is wereldwijd leider in netwerkbeveiliging, veilige wifinetwerken, multifactorauthenticatie en network intelligence-dienstverlening. Bijna 10.000 resellers en serviceproviders vertrouwen op de producten en diensten van WatchGuard om meer dan 80.000 klanten over de hele wereld te beschermen. De bedrijfsmissie is security van enterpriseniveau mogelijk maken voor alle soorten organisaties, ongeacht hun grootte. Dit doet WatchGuard met eenvoud als uitgangspunt, waardoor het diensten- en productenportfolio uitermate geschikt is voor zowel grote ondernemingen als het mkb. Het hoofdkantoor is gevestigd in Seattle. Daarnaast heeft WatchGuard vestigingen in Noord-Amerika, Europa, Azië en Latijns-Amerika. Het Europese hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Voor meer informatie kunt u terecht op www.watchguard.com .

Over Francisco Partners

Francisco Partners is een toonaangevende wereldwijde private investeringsmaatschappij die gespecialiseerd is in investeringen in technologie en technologiebedrijven. Sinds de oprichting 20 jaar geleden heeft Francisco Partners ongeveer 24 miljard dollar aan kapitaal opgehaald en in meer dan 275 technologiebedrijven geïnvesteerd. Hiermee is het een van de meest actieve en langst bestaande investeerders in de technologiebranche. Met diepgaande kennis van de sector en operationele expertise helpt Francisco Partners bedrijven bij het benutten van hun volledige potentieel. Kijk voor meer informatie op www.franciscopartners.com .

Over Vector Capital

Vector Capital is een toonaangevende wereldwijde private investeringsmaatschappij die gespecialiseerd is in transformerende investeringen in gevestigde technologiebedrijven. Met ongeveer 4 miljard dollar aan beheerd kapitaal werkt Vector actief samen met managementteams om nieuwe financiële en bedrijfsstrategieën te ontwikkelen en uit te voeren die wezenlijk bijdragen aan de concurrentiekracht en die meer waarde creëren voor medewerkers, klanten en alle andere stakeholders. Kijk voor meer informatie op www.vectorcapital.com .

Over Panda

Panda is een toonaangevende wereldwijde leverancier van geavanceerde cybersecurity-oplossingen. Het bedrijf, dat in 2020 zijn 30-jarig bestaan viert, biedt een volledig portfolio aan gebruikersgerichte securityproducten en -diensten. Deze beschermen mensen, apparaten en netwerken tegen schadelijke websites, malware, spam en andere aanvallen. Panda bedient zowel bedrijven als consumenten met geavanceerde endpointbeveiliging, threat hunting-diensten en meer. De oplossingen zijn ontworpen voor maximale bescherming met minimale complexiteit. Op deze manier maakt Panda endpointsecurity eenvoudig en begrijpelijk.

Over Investing Profit Wisely

Investing Profit Wisely (IPW) is een investeringsfirma met een focus op private en publieke investeringen in groeigerichte softwarebedrijven. Als een van Spanje’s toonaangevende investeerders in technologie maakt IPW gebruik van zijn diepgaande expertise op het gebied van investeringen en operationele expertise om strategische transformaties te implementeren, de omzet te verhogen via een diepere penetratie van bestaande marktsegmenten en uit te breiden naar nieuwe (verticale) markten. Kijk voor meer informatie op www.ipw.es .

