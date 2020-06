TOYOTA GAZOO RACING DEVIENT LE SPONSOR TITRE



DE L’ESPORTS WRC ET OFFRIRA UNE TOYOTA GR YARIS

AU VAINQUEUR

Lesquin, le 2 juin 2020 – NACON et son studio de développement KT Racing, en collaboration avec WRC Promoter, sont très heureux d’annoncer que TOYOTA GAZOO Racing devient partenaire titre de l’eSports WRC pour les deux années à venir.

Une collaboration qui célèbre également l’actualité du constructeur Japonais, dont la toute nouvelle Toyota GR Yaris vient d’être dévoilée. Fruit de l’expertise de Toyota, Champion du Monde du WRC, cette voiture ultra-performante est équipée du nouveau système intelligent à 4 roues motrices « GR-FOUR », et d’un moteur enivrant à 3 cylindres turbo 1,6L qui délivre 261 Cv et 360Nm de couple. La nouvelle Toyota GR Yaris promet d’être légère, puissante, et exaltante – une récompense de taille pour le grand Champion de l’eSport WRC !

Le partenariat entre TOYOTA GAZOO Racing et NACON portera ainsi sur de nombreux temps forts à venir, aussi bien sur WRC 8 que WRC 9, prochain opus du jeu vidéo officiel du Championnat, attendu pour le 3 septembre 2020.

Depuis le coup d’envoi donné en janvier dernier, lors du Rallye de Monte Carlo, la 5ème saison de l’eSports WRC bat son plein et a déjà réuni de nombreux participants sur le jeu WRC 8. La renommée de la compétition ne cesse de croitre et s’établit comme une référence, aussi bien dans le secteur du jeu vidéo que du sport automobile. Chaque année l’organisation et la qualité des épreuves s’améliorent et sont saluées par les professionnels et par les joueurs.

C’est aujourd’hui le concurrent libanais Sami-Joe qui occupe la tête de l’eSports WRC présenté par TOYOTA GAZOO Racing. Suite à une seconde victoire remportée le week end dernier sur le Rallye du Portugal, il dépasse d’un point le Français Lohan ‘Nexl’ Blanc, dernier Champion en titre (2017 et 2019). Quatre étapes sont encore à venir cette saison et le Rallye de Sardaigne du mois prochain sera décisif quant à leur qualification pour la Grande Finale eSports WRC qui se tiendra en octobre prochain. Le gagnant de cette saison exceptionnelle sera ainsi le tout premier propriétaire de la toute nouvelle Toyota GR Yaris !

Cette année, l’eSports WRC bénéficie déjà du soutien de partenaires de renom tels que Fanatec, BenQ et PlaySeat, et c’est avec une grande fierté que les équipes de NACON et WRC Promoter accueillent TOYOTA GAZOO Racing comme nouveau partenaire titre du championnat en ligne.

« Nous sommes très fiers du chemin parcouru depuis la création de l’eSports WRC, qui est devenu indissociable du développement et du travail fourni tout au long de l’année sur les jeux vidéo WRC. C’est désormais un rendez-vous incontournable pour tous les fans de jeux de racing off-road. Grâce au soutien de Toyota, cette année 2020 va bénéficier d’un renfort significatif, et nous sommes vraiment impatients de continuer à faire grandir ensemble l’eSports WRC » déclare Benoît Clerc, Head of Publishing chez NACON.

Andrea Carlucci, Directeur Produit et Marketing de Toyota Motor Europe déclare : « Nous sommes heureux de nous associer à l’eSports WRC et de partager l’effervescence portée par le rallye avec encore plus de fans à travers le monde. L‘e-motorsports est l’un des pilliers de TOYOTA GAZOO Racing. Il est pour nous essentiel que le sport automobile et les voitures de sports soient accessibles au plus grand nombre afin de soutenir l’émergence des prochaines générations de fans d’automobile. Avec l’engouement autour de l’eSport, et le développement de notre gamme de véhicules de sport, nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires pour faire briller notre savoir-faire et nos produits auprès des fans et des consommateurs ».

Le Directeur de WRC Promoter Olivier Ciesla revient également sur l’ampleur croissante de l’eSport, particulièrement favorisée par l’arrêt actuel des compétitions de sports automobile : « Alors que les rendez-vous physiques ont été impactés par les récents événements, l’eSports WRC est plus que jamais un moyen pour tous nos fans de vivre la compétition encore plus intensément. »

« L’eSports WRC n’a cessé de prendre de l’envergure ces 5 dernières années pour devenir l’une des compétitions virtuelles de racing les plus importantes. Nous sommes ravis d’accueillir TOYOTA GAZOO Racing, l’un des constructeurs officiels du WRC, dans la compétition ».

WRC 8 est déjà disponible sur PC, Xbox One, PS4TM et Nintendo Switch.

Suivez dès à présent nos actualités et annonce sur WRC 9 qui sera disponible le 3 septembre sur PS4™, Xbox One et Epic Game Store pour PC. Une date de sortie sera dévoilée ultérieurement pour les consoles Xbox Series X, PS5™ et Nintendo Switch

À propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 8 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 20 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques. https://corporate.nacongaming.com/

À propos de Kylotonn

Créé en 2006, Kylotonn, aussi connu à travers son label KT Racing, est l’un des plus importants studios français de développement de jeux vidéo. Spécialisé dans les sports mécaniques et développeur officiel de la série WRC FIA World Rally Championship ainsi que de Tourist Trophy Isle of Man, son savoir-faire et la passion de ses équipes sont internationalement reconnus. Kylotonn réunit aujourd’hui plus de 110 collaborateurs à Paris et à Lyon et a développé plus de 25 titres distribués par des éditeurs majeurs. Kylotonn s’est forgé une solide expertise technologique grâce au moteur 3D temps réel KT Engine dont il est propriétaire. A la pointe dans l’industrie du jeu vidéo, cette technologie est aussi utilisée pour des partenariats R&D portant sur des projets de véhicule autonome dans l’industrie automobile. Depuis 2018, NACON, un des leaders européens de l’édition de jeux vidéo détient 100% du capital de la société. Membre du Syndicat national du Jeu Vidéo (SNJV) et de Capital Games, la société Kylotonn bénéficie du soutien de la BPI, de l’IFCIC et du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.kylotonn.com

About WRC Promoter GmbH

WRC Promoter GmbH is responsible for all commercial aspects of the FIA World Rally Championship, including TV production and the marketing of global media and sponsorship rights. The Promoter also has responsibility to increase the field of participants and to propose the venues that form the FIA WRC calendar. The World Rally Championship is the FIA’s premium rally series. WRC showcases authentic motorsport, high performance cars and the world’s best drivers competing in dramatic surroundings ranging from the ice and snow of Scandinavia to the blistering heat of Mexico. Established in its current format in 1973, WRC participants battle for the drivers’ and manufacturers’ world titles at 13 rallies spanning 15 countries and six continents. Additional championship information can be found at www.wrc.com and www.wrcplus.com .

About TOYOTA GAZOO Racing

TOYOTA GAZOO Racing embodies Toyota’s commitment to overcoming every limit to make ‘ever-better’ cars, to forge new technologies and solutions under the extreme conditions of motorsports, and to never stop innovating. TOYOTA GAZOO Racing races its cars to push the limits for better and to learn from the toughest challenges. Competing on every kind of road, no matter what the challenge, inspires TOYOTA GAZOO Racing to build ‘ever-better’ cars and engineer Toyota’s future DNA to bring freedom, adventure and joy of driving to everyone. For more information, visit www.toyotagazooracing.com

