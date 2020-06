Assystem acquiert Corporate Risk Associates

Paris-La Défense, le 2 juin 2020, 17h35 – Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 – ASY), acteur majeur de l’ingénierie, vient d’acquérir 100% de Corporate Risk Associates (CRA), une des entreprises de référence en conseil en gestion des risques associés à la sûreté, aux opérations et aux facteurs humains au Royaume-Uni, qui a enregistré un chiffre d'affaires de 3,7 millions de livres sterling (4,1 millions d’euros) lors de son exercice clos au 31 mars 2020.

Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans la stratégie du Groupe. Elle renforce d’une part l'offre d'Assystem en matière de conseil en gestion des risques et de la sûreté tout au long du cycle de vie des centrales nucléaires, et d’autre part sa position sur les marchés de la défense, des transports et des infrastructures au Royaume-Uni, dans lesquels CRA possède une expérience prouvée.

L’opération permettra à CRA de participer aux projets d'Assystem dans le monde, notamment le développement de centrales nucléaires au Royaume-Uni, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, et de contribuer au développement du plus grand prototype de fusion nucléaire au monde, ITER. CRA participera également à la mise en œuvre de grands projets d’infrastructures en France et au Moyen-Orient, contribuant ainsi complètement à la réalisation des ambitions de croissance d’Assystem.

CRA conservera sa base d'exploitation au Royaume-Uni et l'ensemble de ses équipes actuelles dans le cadre de cette acquisition.

Christian Jeanneau, Vice-Président Nucléaire chez Assystem déclare : “ Nous sommes ravis que CRA rejoigne l’aventure Assystem. Leur expertise et leur solide réputation dans la prestation de conseils en matière de sûreté renforceront notre offre adressée aux clients opérant sur l’ensemble du cycle de vie des centrales nucléaires et sur le marché des transports et des infrastructures. L'intégration de CRA est un élément clé de notre stratégie de croissance visant à renforcer notre offre d’accompagnement dans le processus d'octroi de licences d’exploitation de nos clients, ainsi que notre soutien à la mise en place d’une organisation de Design Authority.”

Jasbir Sidhu, Directeur Général de CRA, a ajouté : “Cette opération est une nouvelle très positive pour CRA et pour Assystem. Au cours des douze derniers mois, CRA et Assystem ont collaboré activement, et se sont imprégnés de leurs cultures et valeurs respectives. Très tôt, nous avons constaté qu’elles étaient alignées. CRA investit de manière significative dans son capital humain et bien qu'Assystem soit une grande entreprise, elle conserve des valeurs familiales fondamentales. CRA et Assystem ont en commun d’avoir des plans de croissance ambitieux. Nous pensons sincèrement que notre offre combinée sera sans égale sur le marché. Je suis pleinement motivé par cette opération et me réjouis de poursuivre l’aventure de CRA au sein d'Assystem. Il y a beaucoup à faire, à réaliser et à accomplir pour nous tous.”





A propos d’Assystem

Assystem est un groupe international d'ingénierie. Au cœur de l’industrie depuis plus de 50 ans, le Groupe accompagne ses clients dans la maîtrise de leurs investissements industriels tout au long de leur cycle de vie. Assystem S.A. est cotée à Euronext Paris.

Plus d’informations sur www.assystem.com / Retrouvez Assystem sur Twitter : @Assystem

A propos de Corporate Risk Associates (CRA)

CRA est l'une des entreprises de référence au Royaume-Uni en matière de conseil en gestion des risques associés à la sûreté, à la modélisation de processus opérationnels et aux facteurs humains. Elle est réputée pour fournir des services de haute qualité et compétitifs à un large éventail d’industries ayant des contraintes de sécurité critiques. Sa valeur ajoutée tient en particulier à son équipe multidisciplinaire ayant une large palette d’expériences. Les clients de CRA opèrent dans les secteurs privé et public et jouent un rôle économique clé au Royaume-Uni et dans le monde.

Pour plus d'informations, visiter www.crarisk.com / Suivez CRA sur Twitter: @tweetcrarisk

