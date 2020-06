I henhold til Markedsmisbrugsforordningen art. 19, og i henhold til fuldmagt til at indberette handler for Wefri A/S, skal FirstFarms A/S hermed indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med FirstFarms A/S’ aktier og tilknyttede værdipapirer:



Navn: Wefri A/S Årsag: Nærtstående til

bestyrelsesmedlem Bendt Wedell Udsteder: FirstFarms A/S Fondskode: DK0060056166 Betegnelse: Aktier Transaktion: Køb Handelsdato: 29. maj+2. juni 2020 Marked: Nasdaq Copenhagen A/S Antal stk.: 38.445 Kursværdi i DKK: 2.210.574,79

Med venlig hilsen

FirstFarms A/S





For yderligere information:

Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller kontakt adm. direktør Anders H. Nørgaard på telefon +45 75 86 87 87.





Om FirstFarms :

FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab, der opkøber og driver landbrug i Østeuropa. Vi udvikler de enkelte landbrug til moderne virksomheder, der leverer mælk, kød og korn af bedste kvalitet til de lokale fødevarevirksomheder. FirstFarms bidrager til, og bifalder, udviklingen mod et mere bæredygtigt landbrug.

