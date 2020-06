June 03, 2020 02:00 ET

Vaisala Oyj

Sisäpiiritieto

3.6.2020 klo 9.00

Vaisala nimittää Kai Öistämön toimitusjohtajaksi

Vaisalan hallitus on nimittänyt Kai Öistämön, s. 1964, konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi. Öistämö aloittaa Vaisalassa viimeistään 1.10.2020. Vaisalan nykyinen toimitusjohtaja Kjell Forsén lopettaa tehtävässään ja jää eläkkeelle vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kai Öistämö siirtyy Vaisalaan yhdysvaltalaisesta teknologiayhtiö InterDigitalista, jossa hän on toiminut operatiivisena johtajana vuodesta 2018 lähtien ja ennen sitä hallituksen jäsenenä. Aiemmin Öistämö on myös työskennellyt pääomasijoitusyhtiö Siris Capital Groupissa sekä Nokiassa useissa johtotehtävissä ja vuosina 2006–2014 myös johtokunnan jäsenenä. Öistämö on väitellyt tekniikan tohtoriksi Tampereen teknillisestä yliopistosta.

”Haluan toivottaa Kai Öistämön lämpimästi tervetulleeksi Vaisalaan. Kai tuo mukanaan laajaa kokemusta teknologia-alalta, alkaen tutkimus- ja kehitystyöstä ja jatkuen uuden liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun. Innovaatiot ja teknologiajohtajuus ovat aina olleet Vaisalan menestyksen kulmakiviä ja olen vakuuttunut siitä, että Kain johdolla voimme jatkaa kansainvälistä kasvutarinaamme”, sanoo Vaisalan hallituksen puheenjohtaja Raimo Voipio.

"On suuri kunnia tulla osaksi Vaisalan tiimiä”, sanoo Kai Öistämö. ”Vaisalalla on pitkä ja vakuuttava historia sään- ja teollisten mittausratkaisujen edelläkävijänä. Ilmastonmuutoksen ja muiden suurten globaalien haasteiden aikana Vaisalan tieteeseen pohjautuvilla innovaatioilla on yhä suurempi rooli. Odotan innolla mahdollisuutta päästä mukaan kehittämään edelleen yritystä ja luomaan uusia ratkaisuja yhdessä koko henkilöstön kanssa”, Öistämö jatkaa.

Kjell Forsén lopettaa 14 vuoden jälkeen Vaisalan toimitusjohtajana ja jää 62-vuotiaana eläkkeelle vuoden 2020 loppuun mennessä. Forsén keskittyy loppuvuoden aikana tukemaan toimitusjohtajan vastuiden sujuvaa siirtoa Öistämölle.

”Kjell Forsén on sekä henkilöstön että muiden sidosryhmien keskuudessa erittäin arvostettu johtaja, jonka toimitusjohtajakaudella Vaisala on vahvistunut ja kasvanut merkittävästi. Kjellin aikana olemme edelleen vahvistaneet asemaamme maailman johtavana säänmittausratkaisujen toimittajana, kasvaneet huomattavasti teollisissa mittauksissa ja kehittäneet useita uusia toimintatapoja. Hallituksen ja koko yrityksen puolesta haluan jo tässä vaiheessa kiittää Kjelliä hänen arvokkaasta työpanoksestaan ja toivottaa hänelle parhainta onnea ja menestystä tulevaisuudessa”, Raimo Voipio toteaa lopuksi.

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 850 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. vaisala.fi twitter.com/VaisalaSuomi

