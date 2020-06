Rovio Entertainment Oyj Lehdistötiedote

Rovio Entertainment on ostanut Kööpenhaminassa sijaitsevan Darkfire Games -mobiilipelistudion

Espoo - 3. kesäkuuta 2020 - Rovio Entertainment Oyj on 3.6.2020 ostanut Darkfire Games -mobiilipelistudion (entinen Wargaming Denmark). Darkfire Games -studio on keskittynyt free-to-play-roolipelien (RPG) kehittämiseen. Kaupan myötä Rovio hankkii omistukseensa Darkfire Gamesin koko osakekannan ja Rovion omistamasta tytäryhtiöstä tulee Rovio Kööpenhamina. Kauppahinta ei ole julkinen.

Rovio Kööpenhamina jatkaa roolipelien kehittämistä itsenäisenä studiona. Studiossa työskentelee 20 pelialan veteraania, joilla on vankka kokemus roolipelien kehityksestä. Osana yrityskauppaa Rovion peliportfolio kasvaa yhtiön tällä hetkellä ennakkomarkkinoinnissa olevalla mobiiliroolipelillä, Darkfire Heroes. Pelin kehitystyö jatkuu Kööpenhaminassa Rovion tuodessa tukea ja synergiaetuja muun muassa tukitoimintojen, käyttäjähankinnan, teknologian, analytiikan ja live operaatioiden muodossa.

’’Olemme erittäin innoissamme Darkfire Gamesin liittyessä Rovion pelistudioiden verkostoon,’’ kertoo Rovion toimitusjohtaja Kati Levoranta.’’Tämä vahvistaa pelikehitystämme ja tukee laajentumista mid-core -pelikategoriaan, missä näemme houkuttelevia mahdollisuuksia juuri roolipeleille. Lisäksi Kööpenhaminassa sijaitseva ansioitunut tiimi on upea lisä jo ennestään taidokkaaseen henkilöstöömme ja tiimit istuvat strategisesti ja kulttuurillisesti loistavasti yhteen.’’

Studion vetäjänä jatkaa Rune Vendler. Runella on laaja kokemus mobiilipelialalta yhtiöistä, kuten Lionhead Studios, Hapti.co, IO Interactive ja Wargaming.

’’Olemme ylpeitä ja innoissamme tullessamme osaksi Roviota, joka loi mobiilipeli-ilmiön vuonna 2009 ja on siitä kasvanut yhdeksi mobiilipelien keulakuvaksi,’’ kertoo Rune Vendler, Rovio Kööpenhamina -studion vetäjä. ’’Jaamme kunnianhimon laadukkaiden ja innovatiivisten pelien tekemiseen. Olemme myös innoissamme, että voimme jatkossa hyödyntää Rovion vankkaa osaamista ja kokemusta fantastisten roolipelien tekemisessä.’’





Kati Levoranta

toimitusjohtaja, Rovio Entertainment Oyj

Lisätietoja:

Veli-Pekka Puolakanaho, johtaja, sijoittajasuhteet

RovioIR@rovio.com

040 485 8985

https://investors.rovio.com/fi