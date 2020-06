Les abonnés de la Télé Élan de Rogers peuvent désormais profiter de centaines de concerts et de milliers de titres de karaoké

Une offre d’introduction d’une durée limitée invite les abonnés à découvrir les nouveaux services

MONTRÉAL, 03 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, et Rogers Communications ont annoncé aujourd’hui un élargissement de leur entente de distribution qui donnera aux abonnés de la Télé Élan MC de Rogers accès à Qello Concerts by Stingray et à Stingray Karaoke. Les amateurs de musique qui souscriront aux services pourront découvrir aux premières loges de nombreuses prestations scéniques des plus grandes vedettes de l’heure, ou encore faire lever la fête à la maison en parcourant une sélection des titres de karaoké les plus populaires. Ces services sont spécialement conçus pour offrir aux mélomanes une expérience musicale immersive qui transformera leur salon en salle de concert.

« Stingray cherche constamment à proposer de nouvelles plateformes de divertissement aux passionnés de musique », a expliqué Mathieu Péloquin, vice-président principal du marketing et des communications de Stingray. « Nous sommes enchantés d’étendre notre relation avec Rogers, un client clé et un partenaire privilégié de Stingray depuis nos débuts. Notre engagement partagé à évoluer et à nous adapter aux besoins changeants des abonnés est un gage de croissance et de succès futurs au sein de l’industrie. »

« Cet élargissement opportun de notre partenariat avec Stingray nous permet de proposer aux abonnés de la Télé Élan encore davantage de contenus musicaux de qualité sur une variété de canaux », a déclaré Eric Bruno, premier vice-président, 5G, contenu et produits de la maison connectée. « La musique est l’une des assises de la Télé Élan, et nous nous engageons à étendre notre offre pour inclure une sélection riche et diversifiée que nos abonnés pourront explorer et personnaliser selon leurs goûts. »

Qello Concerts by Stingray regroupe la plus vaste collection de concerts pleine longueur et de documentaires musicaux au monde, à écouter sur demande à la télé. Les abonnés du service peuvent parcourir des centaines de performances des plus grandes vedettes internationales, telles que Beyoncé, The Tragically Hip, Maroon 5, Paul McCartney, Queen, Imagine Dragons, The Rolling Stones et plusieurs autres. Pour en savoir plus, visitez stingray.com/qello .

Stingray Karaoke propose des milliers de titres de karaoké populaires dans un vaste éventail de styles, notamment les favoris de Disney, les plus grands succès de l’heure et le meilleur du disco ou du country, pour passer une soirée mémorable en famille ou entre amis. Pour en savoir plus, visitez stingray.com/karaoke .

Qello Concerts by Stingray et Stingray Karaoke sont proposés gratuitement aux abonnés de la Télé Élan jusqu’au 2 juillet 2020. Après cette période d’essai, chaque service sera offert pour 7,99 $/mois. Pour découvrir les services, les abonnés de la Télé Élan peuvent simplement dire « Stingray Qello » et « Stingray Karaoke » dans leur télécommande vocale.

À propos de Stingray

La société montréalaise Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1 200 employés à l’échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de produits et services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des produits de karaoké, des solutions d’affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 150 millions de reprises. Quelque 400 millions d’utilisateurs dans 156 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus, visitez le www.stingray.com .

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l’objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur service sans-fil, résidentiel et médiatique aux gens et aux entreprises d’ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus sur Rogers, consultez aproposde.rogers.com .





Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :