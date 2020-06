June 05, 2020 03:00 ET

June 05, 2020 03:00 ET

PolyPlank AB (publ) kompletterar härmed pressmeddelande som gick ut igår den 4 juni där vi skrev att vi har haft ett bra Q1 och ett mycket bra Q2 är på väg att fullbordas.

För perioden Jan-Maj 2020 är Nettoomsättningen 14,7 MSEK vilket är 44,6% eller 4,5 MSEK högre än motsvarande period 2019 och resultatet på sista raden efter finansiella är positivt + 0,1 MSEK, vilket är 2,2 MSEK bättre än motsvarande period 2019 . I juni har vi också en mycket stark månad att förvänta oss och Q2 rapporten som kommer 14 augusti kan därmed förväntas bli positiv.

Corona pandemin har påverkat oss endast marginellt så här långt, vi märker det främst på kommunala bolag som inte lägger order under pandemin. Den omläggning i kundstruktur som vi påbörjade 2018 när kommunala bolag var vår största kundgrupp till nu 2020 när kommunala bolag är en betydligt mindre kundgrupp har därmed varit lyckosam.

Orderingången har varit fortsatt stark under april & maj och just nu ligger vi på 47 % eller 5,2 MSEK högre än motsvarande period 2019.

Våra produkter efterfrågas allt mer och det ser vi bl.a. i vår offertstock som uppgår till 43 MSEK vilket är ca 85 % eller 19,6 MSEK mer än motsvarande 2019.





Utöver offertstocken har vi under våren lämnat budgetofferter på flera 100 MSEK, till större infrastruktur-projekt till myndigheter och entreprenörer. De tas inte med i offertstocken i och m att de är i så tidigt skede och själva projekten inte förväntas utföras det närmsta året eller åren. Det är dock ett ”kvitto” på att vi uppmärksammats som en seriös leverantör och att marknaden har kännedom om våra miljövänliga och högkvalitativa produkter.



Sakta men säkert får miljöaspekterna och livscykelkostnader mer fokus vid upphandlingar, till vår fördel. Gör man som kund en seriös livscykelkostnadsanalys, vilket blir allt vanligare, då är vi i de närmaste oslagbara. PolyPlanks unika produkter är utan tvekan ett vinnande koncept på sikt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd Cay Strandén

Telefon 070 586 92 57

Email cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2020 kl 09.00 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, tel +46 8 408 933 50 är bolagets Certified Adviser, www.hagberganeborn.se

PolyPlank AB (publ)

Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.

Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.

E-post info@polyplank.se

www.polyplank.se

Org.nr 556489-7998

Bilaga