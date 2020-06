QUEBEC, 05 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Robex Inc. (« Robex » ou « la Société ») (TSXV : RBX/FWB : RB4) dépose une version modifiée du dernier rapport technique NI 43-101.



À la suite d’une lettre d’observation transmise par l’AMF le 9 mars 2020, une version modifiée du rapport précédemment publié le 9 août 2019 intitulé « Estimation des ressources minérales et des réserves de la mine d’or de Nampala » est publiée. Ce nouveau rapport, intitulé « Rapport technique NI 43-101 modifié, Estimation des ressources minérales et des réserves de la mine d’or de Nampala » ne contient aucun changement dans les ressources et réserves minérales précédemment mentionnées, et n’a donc pas une incidence significative.

Les modifications incluses dans le rapport publié portent sur les principaux points soulignés par l’AMF, notamment :

M. Antoine Berton, précédemment désigné à titre de tiers expert, agit maintenant comme personne qualifiée responsable des points 13 et 17.

La résolution des images a été améliorée et la présentation des chiffres et des tableaux a été revue dans l’ensemble du document afin d’en améliorer la clarté.

Les renseignements cités en référence dans certains documents sont maintenant résumés ou recensés.

Les campagnes d’exploration des phases 2 et 3 de Nampala sont désormais clairement représentées dans le plan et les sections (point 10).

Les observations concernant la pyrite et l’arsénopyrite faites lors de la visite du site sont maintenant présentées dans le document (point 12).

Un résumé des essais métallurgiques réalisés dans le cadre du projet est incorporé dans le rapport (point 13).

Un contexte élargi est ajouté quant à l’hypothèse clé utilisée pour produire la ressource minérale et la réserve minérale dans un souci de clarté (point 14 et point 15).

Une analyse des autres facteurs ayant un impact sur la ressource minérale est ajoutée au rapport (point 14).

Une description détaillée des éléments, y compris la dilution et la récupération minière, qu’il est important de prendre en compte pour le calcul de la réserve minérale, fait désormais partie du rapport (point 15).

La conclusion contient des points de discussion relativement aux risques et aux incertitudes (point 25).

