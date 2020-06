June 10, 2020 09:35 ET

Ellens tre produkter inom Intimate Care-serien erbjuder milda, naturliga och skonsamma produkter anpassade för det känsliga intimområdet. En dermatologiskt testad intimvårdsserie som nu uppgraderas till en vegansk intimvårdsserie.



Serien består av en Intimate Cleansing Foam, Intimate Deo samt After Shave & Wax Gel. Tre enkla, skonsamma steg för en god intimhälsa i en modern livsstil.

”Ellen har ett fantastisk fint intimvårdssortiment med produkter som kompletterar varandra väl. Vi erbjuder ett brett sortiment av högkvalitativa egenvårdsprodukter för kvinnors intimhälsa. Hållbarhet är viktigt för Ellen i alla steg när det gäller vidareutveckling av produkter framåt. Att nu kunna addera ytterligare produktfördelar för vår fina Intimate Care-serie och uppgradera den till en vegansk intimvårdsserie känns därför mycket bra och helt rätt i tiden.

Det finns en stor efterfrågan och stort intresse för veganska alternativ på marknaden rent generellt. Våra uppgraderade produktfördelar bör göra oss ytterligare intressanta framåt. Det här är en potential till försäljningsutveckling vi hoppas med tillförsikt på. Vi kommer självklart lyfta detta i vår marknadsföring framåt”, säger Charlotta Nilsson, VD hos Ellen AB.

I sortimentet i övrigt hittar man även Ellens världsunika probiotiska tamponger och probiotiska intimkräm med patenterade mjölksyrabakterier för att bevara ett hälsosamt underliv. Sortimentet består också av en unik sporttampong med vattentät barriär för att undvika att orenheter tränger upp i det känsliga underlivet samt en pH-kontroll som du själv enkelt kan använda för att kontrollera pH-balansen i underlivet.

Charlotta Nilsson, VD på telefon 08-412 10 00 eller via epost info@ellen.se



Om Ellen

Bioteknikföretaget Ellen erbjuder bland annat patenterade produkter med probiotika för att förbättra kvinnors intimhälsa. Unika produkter i Ellens produktportfölj idag är den probiotiska tampongen ellen® som innehåller Lacto Naturel® (LN®), som består av humana mjölksyrabakterier och ellen® Probiotisk Utvärtes Intim Crème som också innehåller Lacto Naturel® (LN®). Krämen innehåller kokosolja som ger en skyddande och smörjande effekt. Båda produkterna är unika och ensamma i sitt slag på marknaden. I produktsortimentet finns också ett pH-test för hemmabruk, en aqua block tampong, en intim foam, intim deo och en after shave & wax gel som är veganska alternativ. Foamen och deon är båda baserade på ekovänliga ingredienser med Salvia som ingrediens. Produkterna säljs genom ett globalt nätverk av distributörer. Ellen är noterat på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: ELN). Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, kontaktuppgifter: telefon 08-463 83 00, eller via e-post certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information om bolaget: www.ellen.se

