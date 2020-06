RÉSULTATS ANNUELS 2019-2020

Chiffre d’affaires de 597,5 M€, en hausse de 35%, soit une croissance de 28% à périmètre et taux de change constants 1

Marge d’EBITDA 2 de l’Électronique 3 à 31,0% du chiffre d’affaires

Résultat net en progression de 22% à 109,7 M€

Flux nets de trésorerie d’exploitation de l’Électronique en hausse de 70% à 100,7 M€

Dépenses d’investissement de l’Électronique de 108,8 M€, principalement allouées aux extensions de capacité en cours

Chiffre d’affaires 2020-2021 attendu à un niveau stable à périmètre et taux de change constants 1 et marge d’EBITDA 2 de l’Électronique 3 attendue autour de 30%

Chiffre d’affaires 2021-2022 désormais attendu à environ 800 M€4

Bernin (Grenoble), France, le 10 juin 2020 – Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce ce jour ses résultats annuels de l’exercice 2019-2020 (clos le 31 mars 2020). Ces états financiers5 ont été arrêtés par le Conseil d’administration lors de la réunion tenue ce jour.

Paul Boudre, Directeur Général de Soitec, a déclaré : « Soitec a accompli un parcours exceptionnel. Nous avons délivré une croissance soutenue année après année pour atteindre un chiffre d’affaires record de près de 600 millions d’euros en 2019-2020, un niveau deux fois et demie supérieur à celui d’il y a tout juste trois ans. Ceci est le fruit de l’adoption croissante de nos substrats innovants, conçus pour améliorer les performances des produits électroniques. Nous avons également confirmé notre capacité à réaliser de solides performances opérationnelles, comme en témoigne notre marge d’EBITDA qui se maintient au-dessus de 30%, et à générer d’importants cash-flows opérationnels, renforçant encore notre position financière. Je tiens à remercier tout particulièrement les équipes de Soitec pour leur contribution à ces remarquables réalisations, ainsi que pour leur implication pendant la crise du Covid-19.

Cette aventure exaltante va se poursuivre. En apportant de nouvelles solutions qui répondent aux besoins d’un monde de plus en plus digital et connecté, nous nous préparons pour les prochains défis que le secteur des semiconducteurs devra relever. Grâce à notre portefeuille de produits actuels, nous sommes déjà bien positionnés pour profiter des opportunités nées des mégatendances à l’œuvre dans l’univers des semiconducteurs : la 5G, l’intelligence artificielle and l’efficacité énergétique. Au-delà de nos produits de silicium-sur-isolant (SOI), nous développons et commercialisons de nouveaux matériaux avancés, dont le piézoélectrique-sur-isolant (POI), le nitrure de gallium et le carbure de silicium, pour servir nos marchés stratégiques finaux, des smartphones à l’automobile et de l’IoT aux marchés du cloud et des infrastructures.

Malgré les difficultés conjoncturelles à court terme créées par l’épidémie du Covid-19, nous restons très confiants dans nos perspectives de croissance pour les deux ans à venir et au-delà, » a ajouté Paul Boudre.

Forte croissance du chiffre d’affaires et marge d’EBITDA2 à un niveau soutenu

Soitec rappelle que le recentrage sur l’activité Électronique décidé en janvier 2015 était quasiment achevé au 31 mars 2016. En conséquence, les produits et charges résiduels liés aux activités Énergie solaire et aux Autres activités sont comptabilisés pour l’exercice 2019-2020 en « Résultat net des activités abandonnées », sous la ligne « Résultat opérationnel ». Ainsi, jusqu’à la ligne « Résultat net après impôt des activités poursuivies », le compte de résultat consolidé de la Société reflète exclusivement l’activité Électronique et les charges des fonctions corporate de la Société. Ceci était déjà le cas pour les comptes annuels 2018-2019.

Compte de résultat consolidé (1ère partie)

(en millions d’euros) 2019-2020 2018-2019 Évolution Chiffre d’affaires 597,5 443,9 +35% Marge brute 195,4 165,0 +18% En pourcentage du chiffre d’affaires 32,7% 37,2% Frais de Recherche & Développement (32,5) (20,0) +62% Frais généraux, administratifs et commerciaux (45,2) (36,6) +24% Résultat opérationnel courant 117,7 108,4 +9% En pourcentage du chiffre d’affaires 19,7% 24,4% EBITDA2 (activités poursuivies) 185,4 152,3 +22% En pourcentage du chiffre d’affaires 31,0% 34,3%

Le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2019-2020 a atteint le niveau record de 597,5 millions d’euros, en hausse de 34,6% par rapport à l’exercice 2018-2019. Ceci reflète une croissance à périmètre et taux de change constants1 de 28,3% alimentée par la forte hausse des ventes de produits destinés aux applications de radiofréquence, ainsi qu’un effet de change positif de +4,6% et un effet de périmètre de +1,7% lié à l’acquisition des actifs de Dolphin Integration en août 2018 et à celle d’EpiGaN en mai 2019.

Les ventes de plaques de 150/200 mm ont augmenté de 24% (soit une hausse de 20% à périmètre et taux de change constants 1 ), pour atteindre 274,9 millions d’euros. Elles représentent 48% du total des ventes de plaques. Cette nouvelle croissance soutenue des ventes résulte d’une augmentation des volumes vendus, rendue possible par la production plus élevée du site de Bernin I et par l’augmentation de la production sous-traitée auprès de Simgui, partenaire chinois de Soitec. Elle reflète également un mix produit plus favorable du fait de la forte croissance des ventes de plaques de RF-SOI en 200 mm.



ont augmenté de 24% (soit une hausse de 20% à périmètre et taux de change constants ), pour atteindre 274,9 millions d’euros. Elles représentent 48% du total des ventes de plaques. Cette nouvelle croissance soutenue des ventes résulte d’une augmentation des volumes vendus, rendue possible par la production plus élevée du site de Bernin I et par l’augmentation de la production sous-traitée auprès de Simgui, partenaire chinois de Soitec. Elle reflète également un mix produit plus favorable du fait de la forte croissance des ventes de plaques de RF-SOI en 200 mm. Les ventes de plaques de 300 mm ont crû de 43% (soit une hausse de 38% à périmètre et taux de change constants 1 ), atteignant 294,4 millions d’euros, ce qui représente 52% du total des ventes de plaques. Cette forte croissance résulte essentiellement d’une hausse des volumes que l’utilisation plus élevée de la capacité industrielle de Soitec en 300 mm a rendu possible. Elle reflète également un meilleur mix produits. Tant l’effet volume que l’effet mix ont été portés par la très forte hausse des ventes de plaques de RF-SOI en 300 mm.



ont crû de 43% (soit une hausse de 38% à périmètre et taux de change constants ), atteignant 294,4 millions d’euros, ce qui représente 52% du total des ventes de plaques. Cette forte croissance résulte essentiellement d’une hausse des volumes que l’utilisation plus élevée de la capacité industrielle de Soitec en 300 mm a rendu possible. Elle reflète également un meilleur mix produits. Tant l’effet volume que l’effet mix ont été portés par la très forte hausse des ventes de plaques de RF-SOI en 300 mm. Les revenus de licences et autres revenus sont passés de 17,3 millions d’euros au cours de l’exercice 2018-2019 à 28,3 millions d’euros lors de l’exercice 2019-2020, incluant 22,9 millions d’euros de chiffre d’affaires réalisé par Frec|n|sys, Dolphin Design et EpiGaN.

La marge brute a atteint 195,4 millions d’euros au cours de l’exercice 2019-2020 contre 165,0 millions d’euros lors de l’exercice 2018-2019. Malgré un effet change favorable et l’impact positif de l’effet de levier opérationnel lié à une meilleure utilisation des capacités industrielles à Bernin, le Groupe a enregistré, comme anticipé, une baisse de son taux de marge brute. Celui-ci est passé de 37,2% du chiffre d’affaires à 32,7%. La marge brute a en effet été affectée par une hausse des prix du matériau brut, une augmentation de la production sous-traitée, des charges d’amortissement plus élevées et la montée en charge de l’usine de Singapour.

Le résultat opérationnel courant a progressé de 9% à 117,7 millions d’euros au cours de l’exercice 2019-2020, soit 19,7% du chiffre d’affaires contre 24,4% lors de l’exercice 2018-2019.

Les charges nettes de R&D sont passées de 20,0 millions d’euros en 2018-2019 à 32,5 millions d’euros en 2019-2020. Cette augmentation est due à une hausse des dépenses brutes de R&D en partie liée à l’impact en année pleine de l’intégration de Dolphin Design et à l’acquisition d’EpiGaN, mais aussi à une augmentation des ressources dédiées à la R&D et à de nouveaux projets tel que le projet Carbure de Silicium.



sont passées de 20,0 millions d’euros en 2018-2019 à 32,5 millions d’euros en 2019-2020. Cette augmentation est due à une hausse des dépenses brutes de R&D en partie liée à l’impact en année pleine de l’intégration de Dolphin Design et à l’acquisition d’EpiGaN, mais aussi à une augmentation des ressources dédiées à la R&D et à de nouveaux projets tel que le projet Carbure de Silicium. Les frais généraux, administratifs et commerciaux sont passés de 36,6 millions d’euros au cours de l’exercice 2018-2019 à 45,2 millions d’euros lors de l’exercice 2019-2020, reflétant également les intégrations de Dolphin Design et d’EpiGaN ainsi que l’augmentation du montant total des rémunérations (hausse des effectifs et plan d’actionnariat salarié). Rapportées au chiffre d’affaires, ces charges ont cependant diminué, passant de 8,2% en 2018-2019 à 7,6% en 2019-2020.

L’EBITDA2 des activités poursuivies (Électronique) a progressé de 22% à 185,4 millions d’euros. La marge d’EBITDA2 atteint 31,0% du chiffre d’affaires au cours de l’exercice 2019-2020 contre une marge de 34,3% lors de l’exercice 2018-2019.

Les charges de dépréciation et d’amortissement sont passées de 24,6 millions d’euros en 2018-2019 à 45,5 millions d’euros en 2019-2020. Cette hausse s’explique principalement par le niveau élevé d’investissements réalisés par le Groupe au cours des dernières années, ainsi que, dans une moindre mesure, par l’effet en année pleine de l’intégration de Dolphin Design et l’acquisition d’EpiGaN.

Progression significative du résultat net

Compte de résultat consolidé (2ème partie)

(en millions d’euros) 2019-2020 2018-2019 Évolution Résultat opérationnel courant 117,7 108,4 +9% Autres produits et charges opérationnels 1,8 0,5 Résultat opérationnel 119,5 108,9 +10% Résultat financier net (4,1) (8,1) Impôt (4,9) (10,9) Résultat net des activités poursuivies 110,5 89,9 +23% Résultat net des activités abandonnées (0,9) 0,3 Résultat net 109,7 90,2 +22%

Le Groupe a enregistré un produit de 1,8 million d’euros en autres produits et charges opérationnels au cours de l’exercice 2019-2020 reflétant un gain lié à la cession d’un site industriel situé près de Paris qui n’était plus utilisé. En conséquence, le résultat opérationnel atteint 119,5 millions d’euros en 2019-2020, en hausse de 10% par rapport à 2018-2019.

Le résultat financier net s’est amélioré, représentant une charge de 4,1 millions d’euros au cours de l’exercice 2019-2020 contre une charge de 8,1 millions d’euros lors de l’exercice 2028-2019. Cet écart résulte essentiellement de l’enregistrement d’un gain de change de 0,6 million d’euros en 2019-2020 contre une perte de change de 4,6 millions d’euros en 2018-2019. Les frais financiers de l’exercice 2019-2020 reflètent principalement la comptabilisation d’intérêts financiers non monétaires relatifs à l’obligation convertible émise en juin 2018.

Le résultat net des activités abandonnées est ressorti en perte de 0,9 million d’euros au cours de l’exercice 2019-2020, ce montant intégrant une plus-value de 0,6 million d’euros réalisée sur la cession par Soitec de sa participation de 20% dans CPV Power Plant n° 1 (société de projet hébergeant la centrale solaire de Touwsrivier en Afrique du Sud).

Le résultat net consolidé de l’exercice 2019-2020 s’établit ainsi à 109,7 millions d’euros, en hausse de 22% par rapport au résultat net de 90,2 millions d’euros réalisé au cours de l’exercice 2018-2019.





La hausse de l’EBITDA2 se traduit par une forte augmentation de la génération de cash-flow opérationnel

Flux de trésorerie consolidés

(en millions d’euros) 2019-2020 2018-2019 Activités poursuivies EBITDA2 185,4 152,3 Variation du besoin en fonds de roulement (59,1) (78,7) Impôts payés (25,6) (14,2) Flux net de trésorerie généré par les activités d’exploitation 100,7 59,3 Flux net de trésorerie utilisé par les opérations d’investissement (108,6) (120,7) Financements reçus des actionnaires 22,7 0,4 Produit net de l’émission d’OCEANE 2023 - 147,6 Tirages de lignes de crédit, nouveaux emprunts et contrats de leasing, remboursements d’emprunts (y compris leasing) (9,0) (33,1) (Charges) / Produits financiers nets (1,6) 0,2 Flux net de trésorerie généré / (utilisé) par les opérations de financement 12,1 115,1 Effet de la variation du cours des devises (4,6) 0,6 Variation nette de la trésorerie (0,3) 54,3 Activités abandonnées 16,0 1,0 Variation nette de la trésorerie Groupe 15,7 55,3 Flux net de trésorerie ajusté utilisé par les operations d’investissement (1) (133,3) (146,1) Flux net de trésorerie ajusté généré par les opérations de financement (1) 36,8 140,5

(1) Le flux net de trésorerie ajusté utilisé par les opérations d’investissement inclut 24,7 millions d’euros (25,4 millions d’euros en 2018-2019) d’investissements qui ont été financés par des opérations de location-financement (lease-back) et le flux net de trésorerie ajusté généré par les opérations de financement inclut le même montant de 24,7 millions d’euros (25,4 millions d’euros en 2018-2019).

Le besoin en fonds de roulement des activités poursuivies a augmenté de 59,1 millions d’euros au cours de l’exercice 2019-2020. Ceci est essentiellement le reflet de la croissance de l’activité, comme en témoigne l’augmentation de 33,8 millions d’euros des créances clients et la hausse de 51,9 millions d’euros du niveau des stocks, cette augmentation incluant un petit effet lié aux difficultés d’acheminement rencontrées en mars 2020 dans le contexte de la crise du Covid-19. La variation du besoin en fonds de roulement fut cependant plus faible que lors de l’exercice 2018-2019 au cours duquel il avait augmenté de 78,7 millions d’euros. Les impôts payés se sont élevés à 25,6 millions Euros en 2019-2020 contre 14.2 millions d’euros en 2018-2019.

Par conséquent, grâce à l’effet combiné de la hausse de l’EBITDA2 et de la moindre consommation de trésorerie liée à la variation du besoin en fonds de roulement, les flux nets de trésorerie d’exploitation générés par les activités poursuivies ont fortement progressé, atteignant 100,7 millions d’euros au cours de l’exercice 2019-2020, soit une augmentation de 70% par rapport aux 59,3 millions d’euros générés lors de l’exercice 2018-2019.

Au cours de l’exercice 2019-2020, les dépenses nettes ajustées des activités d’investissement relatives aux activités poursuivies ont atteint un montant net de 133,3 millions euros. Ces dépenses recouvrent essentiellement les investissements réalisés sur les sites de Bernin et Singapour pour un montant de 108,8 millions d’euros et les 25,5 millions d’euros nets de trésorerie alloués à l’acquisition d’EpiGaN, un leader européen de la fourniture de plaques épitaxiées à base de nitrure de gallium.

Le flux net de trésorerie ajusté alloué aux opérations de financement lié aux activités poursuivies s’est élevé à 36,8 millions d’euros. Ce montant inclut 21,8 millions d’euros d’augmentation de capital liée au plan d’actionnariat salarié, 24,7 millions d’euros de nouveaux contrats de leasing et 22,3 millions d’euros de tirages de lignes de crédit, en partie compensés par le remboursement d’emprunts (y compris contrats de leasing) pour un montant de 31,3 millions d’euros.

Au total, après prise en compte d’un effet négatif de 4,6 millions d’euros lié aux variations des taux de change, le flux net de trésorerie consommé par les activités poursuivies s’est élevé à 0,3 million d’euros.

Le flux net de trésorerie généré par les activités abandonnées a atteint 16,0 millions d’euros. Ceci est principalement dû aux 17,1 millions d’euros encaissés de la cession de la participation de 20% de Soitec dans CPV Power Plant n° 1 (société de projet hébergeant la centrale solaire de Touwsrivier en Afrique du Sud) et du remboursement du montant exigible du prêt qui avait été consenti par Soitec à l’un des actionnaires de CPV Power Plant n° 1. Cette opération marque la finalisation du désengagement de Soitec des activités solaires.

Au total, malgré le niveau soutenu d’investissements réalisés, la trésorerie de Soitec a augmenté d’un montant net de 15,7 millions d’euros au cours de l’exercice 2019-2020 pour atteindre 191,0 millions d’euros au 31 mars 2020.

Une situation financière encore renforcée

Grâce à la forte croissance enregistrée et à la solide performance opérationnelle réalisée au cours de l’exercice, Soitec a conservé un bilan très solide, malgré une nouvelle année d’investissements soutenus.

Les fonds propres se sont accrus de 153,4 millions d’euros au cours de l’exercice 2019-2020 pour atteindre 551,7 millions d’euros, essentiellement grâce au résultat net généré au cours de la période.

L’endettement financier a légèrement progressé, passant de 221,8 millions d’euros au 31 mars 2019 à 244,7 millions d’euros au 31 mars 2020. La dette à long-terme a diminué de 6,7 millions d’euros pour atteindre 192,5 millions d’euros à la suite du remboursement d’emprunts pour 22,2 millions d’euros et malgré la mise en place de nouveaux contrats de leasing et l’enregistrement d’une dette de 3,1 millions d’euros relative à une option de vente accordée aux actionnaires minoritaires d’EpiGaN. La dette à court terme a augmenté de 29,6 millions d’euros pour atteindre 52,2 millions d’euros, cette hausse reflétant pour l’essentiel une augmentation de 23,9 millions d’euros du montant tiré sur une ligne de crédit.

En conséquence, la position d’endettement net 6 au 31 mars 2020 atteint 53,7 millions d’euros contre 46,5 millions d’euros au 31 mars 2019. Le ratio d’endettement net sur fonds propres s’est encore amélioré et atteignait 0,10 au 31 mars 2020.

A fin mars 2020, Soitec disposait d’une très forte position de liquidité. En plus de 191,0 millions d’euros de trésorerie, le Groupe bénéficiait de 45 millions d’euros de lignes de crédit non tirées, ainsi que d’un prêt à 12 ans de 200 millions d’euros non tiré qui lui a été accordé le 27 mars 2020 par la Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts) au titre du Programme d’investissements d'avenir (PIA) dans le cadre du plan Nano 2022 : les tirages sur cette ligne de crédit seront étalés au cours des prochaines années pour soutenir à la fois le financement des programmes de R&D et celui d’investissements dans des infrastructures de première industrialisation en France.

Principaux événements de l’exercice 2019-2020

Acquisition d’EpiGaN

Le 13 mai 2019, Soitec a annoncé l’acquisition de 100% du capital d’EpiGaN, un leader européen de la fourniture de plaques épitaxiées à base de nitrure de gallium (GaN), afin d’étendre son portefeuille de substrats innovants au nitrure de gallium et d’accélérer ainsi sa pénétration sur les segments de marché en forte croissance de la 5G, de l’électronique de puissance et des capteurs. Les substrats à base de nitrure de gallium d’EpiGaN sont principalement destinés aux applications de radiofréquence pour la 5G, à l’électronique de puissance et aux applications pour capteurs. Le montant de cette acquisition s’élève à 30 millions d’euros en numéraire ; il est assorti d’un complément de prix dépendant de l’atteinte d'objectifs.

Augmentation de la capacité de production de POI à Bernin III

Le 13 septembre 2019, Soitec a annoncé une augmentation de sa capacité de production de substrats innovants piézoélectrique-sur-isolant (POI) à Bernin III afin de répondre à la demande croissante de ses clients pour les filtres de smartphones 4G et 5G. Les réseaux 4G et 5G utilisent un nombre croissant de bandes de fréquences pour permettre la transmission de données à haut débit. En conséquence, les smartphones doivent intégrer davantage de filtres de plus en plus performants pour garantir l’intégrité du signal et une communication fiable. Les substrats POI permettent aux filtres des smartphones 4G et 5G d’allier performance et intégration à l’échelle industrielle. Ils incorporent un mécanisme de compensation de la température et permettent l’intégration de plusieurs filtres sur une même puce.

Programme de co-développement de substrats en carbure de silicium de nouvelle génération avec Applied Materials

Le 18 novembre 2019, Soitec a annoncé un programme de co-développement avec Applied Materials portant sur des substrats en carbure de silicium de nouvelle génération. Ce programme inclut l’installation d’une ligne pilote dédiée aux substrats innovants en carbure de silicium au sein du Substrate Innovation Center situé sur le site du CEA-Leti. L’objectif de ce programme stratégique unique est de développer une technologie solide capable de surmonter les défis relatifs à l’approvisionnement, au rendement et au coût des substrats en carbure de silicium pour répondre à la demande croissante générée par les besoins des véhicules électriques, des télécommunications et des applications industrielles.

Tandis que Soitec s’attendait initialement à livrer les premiers échantillons de substrats en carbure de silicium au cours de la deuxième partie de l’année 2020, des échantillons issus de le R&D ont déjà été fabriqués et sont prêts à être envoyés chez de grands clients potentiels. La ligne pilote devrait être pleinement opérationnelle au quatrième trimestre 2020 et les premiers produits prêts à être qualifiés devraient être fabriqués au premier trimestre 2021.

Perspectives

Dans le contexte de la situation liée au Covid-19, Soitec attend un chiffre d’affaires 2020-2021 stable à périmètre et changes constants1 et un taux de marge d’EBITDA2 de l’Électronique3 d’environ 30%.

Par conséquent, Soitec ajuste sa prévision de chiffre d’affaires 2021-2022 à environ 800 millions d’euros au lieu de la prévision d’environ 900 millions d’euros indiquée préalablement (ces deux chiffres étant basés sur un taux de change $/€ de 1,13).

Assemblée Générale

L’Assemblée Générale de Soitec se tiendra en septembre 2020. La date précise de l’Assemblée sera communiquée ultérieurement.

# # #

Une conférence téléphonique analystes et investisseurs relative aux résultats annuels 2019-2020 se tiendra en anglais le 11 juin à 8h00 (heure de Paris)

Un retransmission en direct de la conférence téléphonique sera accessible à l’adresse suivante : https://channel.royalcast.com/webcast/soitec/20200611_1/

La présentation sera disponible sur le site Internet de Soitec à 8h00 (heure de Paris).

L’accès en différé de l’événement sera possible à la même adresse : https://channel.royalcast.com/webcast/soitec/20200611_1/ ou directement à partir du site Internet de Soitec

Agenda

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020-2021 sera publié le 22 juillet 2020, après bourse.

Disclaimer

Ce document est fourni par Soitec (la «Société») à titre d'information uniquement.

L'activité commerciale et la situation financière de la Société sont décrites dans le Document de Référence 2018-2019 de la Société, enregistré par l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») le 4 juillet 2019 sous le visa n° D.19-0649 (le « Document de Référence ») et dans le rapport semestriel 2019-2020 de la Société publié le 2 décembre 2019. Des copies du Document de Référence et du rapport semestriel 2019-2020 sont disponibles en versions française et anglaise auprès de la Société et peuvent aussi être consultées et téléchargées sur le site internet de la Société ( www.soitec.com ). Le Document de Référence peut également être consulté sur le site internet de l'AMF ( www.amf-france.org ).

Votre attention est attirée sur les facteurs de risque décrits au chapitre 2 du Document de Référence.

Ce document contient des informations sommaires et doit être lu conjointement avec le Document de Référence et avec le rapport semestriel 2019-2020.

Ce document contient certaines déclarations prospectives. Ces éléments prospectifs concernent les perspectives, les développements futurs et la stratégie future de la Société et sont basés sur des analyses des prévisions de bénéfices et des estimations des montants non encore déterminables. Par leur nature, les énoncés prospectifs sont soumis à divers risques et incertitudes en ce qui a trait aux événements futurs et dépendent de circonstances qui peuvent ne pas se matérialiser pas à l'avenir. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas les performances futures de la Société.

La position financière, les résultats et les flux de trésorerie réels de la Société, ainsi que les tendances dans le secteur dans lequel la Société opère, peuvent différer considérablement de celles contenues dans ce document. En outre, même si la situation financière, les résultats, les flux de trésorerie de la Société et le développement dans le secteur dans lequel la Société opère étaient conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce document, ces éléments ne peuvent être interprétés comme une indication fiable des résultats ou du développement futurs de la Société.

La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de corriger toute déclaration prospective afin de refléter un événement ou une circonstance qui peut survenir après la date du présent document. En outre, la survenance de l'un des risques décrits au chapitre 2 du Document de Référence peut avoir un impact sur ces éléments prospectifs.

Ce document ne constitue ni ne fait partie d'une offre ou d'une sollicitation d'achat, de souscription ou de vente de titres de la Société dans un pays quelconque. Ce document, ou une partie de celui-ci, ne doit pas constituer la base ou être invoqué dans le cadre de tout contrat, engagement ou décision d'investissement.

Notamment, ce document ne constitue pas une offre ou une sollicitation pour l'achat, la souscription ou la vente de titres aux États-Unis. Les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption de l'enregistrement en vertu de la loi de 1933 sur les valeurs mobilières des États-Unis, telle que modifiée (la « Loi sur les valeurs mobilières »). Les actions de la Société n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières. Ni la Société ni aucune autre personne n'a l'intention de procéder à une offre publique de titres de la Société aux États-Unis.

A propos de Soitec

Soitec (Euronext, Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L’entreprise s’appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l’électronique. Avec plus de 3 500 brevets, elle mène une stratégie d’innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux EtatsUnis et en Asie.

Soitec et Smart Cut sont des marques déposées de Soitec

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter : @Soitec_FR.

Relations investisseurs :



Steve Babureck

+33 6 16 38 56 27

+1 858 519 6230

steve.babureck@soitec.com











Contacts presse :







Marie Cabrières

+33 6 26 70 12 78

marie.cabrieres@soitec.com







Isabelle Laurent

+33 1 53 32 61 51 isabelle.laurent@oprgfinancial.fr







Fabrice Baron

+33 1 53 32 61 27

fabrice.baron@oprgfinancial.fr

# # #

Soitec est une société anonyme à conseil d'administration au capital de 66 557 802,00 euros, dont le siège social est situé Parc Technologique des Fontaines - Chemin des Franques - 38190 Bernin (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 384 711 909.

# # #

États financiers consolidés de l’exercice 2019-2020

Compte de résultat consolidé

2019-2020 2018-2019 (en millions d’euros) (clos le

31 mars 2020) (clos le

31 mars 2019) Ventes 597,5 443,9 Coût des ventes (402,1) (278,9) Marge brute 195,4 165,0 Frais commerciaux et de marketing (10,2) (9,8) Frais de recherche et de développement (32,5) (20,0) Frais généraux et administratifs (35,0) (26,8) Résultat opérationnel courant 117,7 108,4 Autres produits / (charges) opérationnels 1,8 0,5 Résultat opérationnel 119,5 108,9 Produits financiers 3,2 2,0 Charges financières (7,3) (10,0) Résultat financier (4,1) (8,1) Résultat avant impôt 115,4 100,8 Impôt (4,9) (10,9) Résultat net des activités poursuivies 110,5 89,9 Résultat net des activités abandonnées (0,9) 0,3 Résultat net de l’ensemble consolidé 109,7 90,2 Intérêts minoritaires - - Résultat net, part du Groupe 109,7 90,2





Bilan consolidé au 31 mars 2020

Actifs 31 mars 2020 31 mars 2019 (en millions d’euros) Actifs non courants : Immobilisations incorporelles 87,5 38,5 Immobilisations corporelles 297,2 253,6 Actifs financiers non courants 14,4 11,0 Autres actifs non courants 9,0 44,4 Actifs d’impôts différés 37,2 25,6 Total des actifs non courants 445,2 373,0 Actifs courants : Stocks 123,3 72,3 Clients et comptes rattachés 167,4 139,3 Autres actifs courants 73,9 45,6 Actifs financiers courants 0,4 0,3 Trésorerie et équivalents de trésorerie 191,0 175,3 Total des actifs courants 556,0 432,8 Actifs détenus en vue de la vente et activités abandonnées - 16,7 Total de l’actif 1 001,2 822,5





Capitaux propres et passif 31 mars 2020 31 mars 2019 (en millions d’euros) Capitaux propres : Capital social 66,6 62,8 Primes liées au capital 82,4 61,2 Réserves et report à nouveau 395,4 269,6 Autres réserves 7,4 4,8 Capitaux propres 551,7 398,3 Total des capitaux propres

de l’ensemble consolidé 551,7 398,3 Passifs non courants : Dettes financières à long terme 192,5 199,2 Provisions et autres passifs non courants 40,5 21,4 Total des passifs non courants 233,0 220,6 Passifs courants : Dettes financières à court terme 52,2 22,6 Fournisseurs 76,3 62,2 Provisions et autres passifs courants 88,0 112,6 Total des passifs courants 216,5 197,4 Passifs des activités abandonnées 0 6,2 Total du passif 1 001,2 822,5

Tableau de flux de trésorerie consolidé

2019-2020 2018-2019 (en millions d’euros) (clos le

31 mars 2020) (clos le

31 mars 2019) Résultat net de l’ensemble consolidé 109,7 90,2 dont activités poursuivies 110,5 89,9 Dépréciation et dotation aux amortissements 45,5 24,6 Reprises de dépréciations pour perte de valeur sur immobilisations et amortissements accélérés 0,0 0,4 Dotations aux provisions nettes 1,9 (0,1) Dotations aux provisions pour retraites (0,2) 0,7 Résultat sur cessions d’actifs (0,8) (0,6) Impôts (crédit) / charge 4,9 10,9 Résultat financier 4,1 8,1 Paiements fondés sur les actions 19,5 18,0 Effet de la première application de l’IFRS 15 - 0,4 Eléments non monétaires liés aux activités abandonnées (0,1) (2,8) EBITDA2 184,5 149,8 dont activités poursuivies 185,4 152,3 Augmentation / (diminution) de trésorerie sur : Stocks (51,9) (33,0) Clients et comptes rattachés (33,8) (56,9) Autres créances 11,1 (19,8) Fournisseurs et comptes rattachés 11,8 18,3 Autres dettes 3,7 12,7 Impôts payés (25,6) (14,2) Variation du BFR et impôts payés des activités abandonnées (0,1) 0,3 Variation du BFR et impôts payés (84,9) (92,7) dont activités poursuivies (84,7) (92,9) Flux de trésorerie liés à l’activité d’exploitation 99,6 57,1 dont activités poursuivies 100,7 59,3





2019-2020 2018-2019 (en millions d’euros) (clos le

31 mars 2020) (clos le

31 mars 2019) Flux de trésorerie liés à l’activité d’exploitation 99,6 57,1 dont activités poursuivies 100,7 59,3 Acquisitions d’immobilisations incorporelles (31,1) (21,6) Acquisitions d’immobilisations corporelles (53,0) (99,0) Cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles 2,2 1,6 Acquisition de filiale, nette de la trésorerie acquise (25,5) 1,8 (Acquisitions) et cessions d’actifs financiers (1,2) (3,4) Flux d’(investissement) et désinvestissement des activités abandonnées 17,1 1,1 Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement (91,5) (119,6) dont activités poursuivies (108,6) (120,7) Sommes reçues des actionnaires : augmentation de capital 22,7 0,4 Produit net des OCEANE 2023 émises - 147,6 Tirages de lignes de crédit, nouveaux emprunts et contrats de leasing 22,3 8,9 Remboursement d’emprunts (y compris contrats de leasing) (31,3) (42,0) Intérêts financiers reçus 0,4 1,1 Intérêts financiers versés (2,0) (0,9) Flux de financement des activités abandonnées 0,0 2,1 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 12,1 117,2 dont activités poursuivies 12,1 115,1 Effet de la variation des cours des devises (4,6) 0,6 Variation de la trésorerie nette 15,7 55,3 dont activités poursuivies (0,3) 54,3 Trésorerie à l’ouverture 175,3 120,0 Trésorerie à la clôture 191,0 175,3 Flux net de trésorerie ajusté utilisé par les operations d’investissement (1) (133,3) (146,1) Flux net de trésorerie ajusté généré par les opérations de financement (1) 36,8 140,5

(1) Le flux net de trésorerie ajusté utilisé par les opérations d’investissement inclut 24,7 millions d’euros (25,4 millions d’euros en 2018-2019) d’investissements qui ont été financés par des opérations de location-financement (lease-back) et le flux net de trésorerie ajusté généré par les opérations de financement inclut le même montant de 24,7 millions d’euros (25,4 millions d’euros en 2018-2019).









1 Evolution à taux de change constants et périmètre comparable ; les effets de périmètre sont liés aux acquisitions des actifs de Dolphin Integration en août 2018 et d’EpiGaN en mai 2019, les revenus correspondants étant comptabilisés dans le poste Licences et autres revenus.

2 L’EBITDA représente le résultat opérationnel courant (EBIT) avant dépréciations, amortissements, éléments non monétaires liés aux paiements fondés sur les actions et aux variations des provisions sur les éléments de l’actif courant et des provisions pour risques et charges et sans inclure de résultat sur cessions d’actifs. L’impact sur les fonds propres de la première application de la norme IFRS 15 a été inclus dans l’EBITDA pour l’exercice fiscal clos le 31 mars 2019. Cet indicateur de performance alternatif est une mesure quantitative non IFRS. Il est utilisé pour mesurer la capacité de l’entreprise à générer de la trésorerie à partir de ses activités opérationnelles. L’EBITDA n’est pas défini par les normes IFRS et ne saurait être considéré comme une alternative à un quelconque autre indicateur financier.

3 La marge d’EBITDA de l’Électronique est égale au ratio EBITDA des activités poursuivies / Chiffre d’affaires.

4 Prévision basée sur un taux de change $/€ exchange de 1.13.

5 Les comptes consolidés annuels ont été audités et les rapports de certification sont en cours d’émission.

6 La position d’endettement net représente la dette financière minorée de la trésorerie et équivalents de trésorerie.







Pièce jointe