I henhold til kapitalmarkedslovens § 38, og med henvisning til selskabsmeddelelserne nr. 16/2020 og 17/2020, meddeler FirstFarms A/S hermed at have modtaget storaktionærmeddelelse fra bestyrelsesmedlem Bendt Wedell på egne vegne og på vegne af Wefri A/S og AIC A/S.



Bendt Wedell ejer 100% af Wefri A/S, der ejer 52% af AIC A/S. Bendt Wedell kontrollerer således Wefri A/S, ligesom han gennem Wefri A/S kontrollerer AIC A/S.

Som nævnt i selskabsmeddelelse nr. 16/2020 har AIC A/S den 11. juni 2020 erhvervet 1.198.500 nye aktier à 10 kr. i FirstFarms A/S. Dette svarer til 15,94% af stemmerettighederne og aktiekapitalen i FirstFarms A/S. Herudover har Wefri A/S i perioden op til den 11. juni 2020 opkøbt eksisterende aktier i FirstFarms A/S.

Konsekvensen er,

at Bendt Wedell indirekte besidder 18,08% af stemmerettighederne og aktiekapitalen i FirstFarms A/S, at Wefri A/S direkte og indirekte besidder 18,08% af stemmerettighederne og aktiekapitalen i FirstFarms fordelt på 2,14% direkte og 15,94% indirekte besiddelser, og at AIC A/S direkte besidder 15,94% af stemmerettighederne og aktiekapitalen i FirstFarms A/S.

