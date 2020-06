Paris, le 17 juin 2020 - Atos , leader international de la transformation digitale, annonce aujourd'hui que le supercalculateur ROMEO de l'Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA), est désormais utilisé pour la recherche de nouvelles molécules capables de neutraliser le virus à l’origine du COVID-19. Le supercalculateur est basé sur l'architecture BullSequana d'Atos.



ROMEO est utilisé dans le cadre du programme HT-Covid, initié par l'Institut de Chimie Moléculaire de Reims (ICMR), unité mixte de recherche URCA/CNRS, et retenu par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) pour participer à la lutte contre le COVID-19. Mis en place en une semaine seulement, ce projet pluridisciplinaire de criblage virtuel à grande échelle vise à identifier, au cours des prochains dix-huit mois, des molécules qui pourraient inhiber le virus SARS CoV-2.

La puissance de calcul de ROMEO permet aux chercheurs travaillant sur ce projet de tester des milliers de molécules par jour. À partir des structures 3D de la molécule et de la protéine cible, ROMEO est capable de simuler à grande vitesse l'action que cette première peut avoir sur cette dernière et ainsi identifier quelles molécules seraient capables de s'accrocher à la protéine cible. Ces « candidats » potentiels seront ensuite synthétisés, purifiés et testés en conditions réelles.

Avec ROMEO, le supercalculateur de GENCI installé au CINES (Centre National de Calcul pour l'Enseignement Supérieur) et celui du Centre de Calcul IN2P3 du CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), les chercheurs ont déjà réussi à cribler virtuellement plus d’1,5 milliard de molécules.

Guillaume Gellé, président de l’URCA, précise : « Nous sommes fiers de participer à ce projet de recherche et d’aider à soutenir la lutte mondiale contre le COVID-19. Grâce à la puissance de calcul de ROMEO, les chercheurs ont déjà pu tester entre 200 000 et 300 000 molécules. Nous espérons que ces résultats, associés à l’expertise des biologistes et des médecins en matière de virus, permettront d’aboutir à la mise au point d’un traitement qui ralentira la propagation de l’épidémie ».

Helene Bringer, Directrice Big Data & HPC chez Atos en France, a ajouté : « Combinés, ces supercalculateurs ont des dizaines de milliers de processeurs qui travaillent ensemble pour effectuer des calculs complexes et traiter puis analyser de grandes quantités de données à l'aide d'algorithmes d'IA. Nous sommes fiers que notre supercalculateur BullSequana, ROMEO, puisse contribuer à la découverte d’un remède à cette pandémie en faisant gagner aux chercheurs et scientifiques un temps précieux ».

Le projet HT-Covid est financé par le CNRS et la région Grand Est.

