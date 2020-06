June 17, 2020 07:00 ET

June 17, 2020 07:00 ET

Suominen on kehittänyt kuitukangasmateriaalin hengityssuojainten valmistukseen. Uusi kuitukangas täyttää eurooppalaisen standardin EN 14683:2019 tyypin II -suojainta koskevat vaatimukset suodatustehokkuuden ja painehäviön osalta.

”Suomisen FIBRELLA® Shield -kuitukankaan suodatustehokkuus on erinomainen ja painehäviö pieni. Tämä viittaa siihen, että materiaali suojaa tehokkaasti ja sen läpi on helppo ja mukava hengittää. VTT:n* sovelletulla menetelmällä todennetut tulokset osoittavat, että FIBRELLA® Shield -kankaan suodatustehokkuus on yli 99 prosenttia, yltäen siis tyypin II vaatimuksiin, mutta materiaalia voidaan toki käyttää myös kevyempien tyypin I suojainten sekä luokittelemattomien niin sanottujen kansanmaskien valmistuksessa”, Category Manager Johanna Sirén toteaa.

”FIBRELLA® Shield on saanut useissa käyttäjäpaneelitesteissä myönteistä palautetta tekstiilimäisestä pehmeydestään ja tuoksuttomuudestaan. Paneelien tulokset osoittavat myös, että FIBRELLA® Shield -materiaali tuntuu mukavalta pitkässäkin käytössä, eikä se kerrytä kosteutta käytön aikana”, jatkaa Sirén.

Lääketieteellisiin suu-nenäsuojaimiin liittyvä standardi EN14683:2019 koskee lopputuotteita, joten kuitukankaan jatkojalostajien on toistettava testit vahvistaakseen, että lopputuote täyttää standardin sekä mahdollisten alueellisten säädösten vaatimukset.

Tämä uusi VTT:n kanssa yhteistyössä kehitetty materiaali on tuorein lisäys FIBRELLA®-tuoteperheeseen. FIBRELLA® Shield on jo tuotannossa Suomisen Nakkilan tehtaalla. Tällä hetkellä tehtaalla pystytään kuukauden aikana tuottamaan materiaalia noin 15 miljoonaa hengityssuojainta varten.

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2019 oli 411,4 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi .

*Teknologian tutkimuskeskus VTT:n raportti VTT-CR-00403-20

