AURORA, Ontario, 17 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX : MG ; NYSE : MGA) a annoncé aujourd'hui avoir conclu une convention de prise ferme prévoyant l'émission pour un capital total de 750 millions USD de ses billets non garantis de premier rang conformément à une déclaration d'enregistrement effective préalablement déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») ainsi qu'un prospectus préalable simplifié et un supplément de prospectus déposé auprès de la Commission des Valeurs Mobilières de l'Ontario.



Les billets porteront intérêt à un taux annuel de 2,450 % et arriveront à échéance le 15 juin 2030. La clôture de l'offre est prévue le 15 juin 2020, sous réserve de la satisfaction aux conditions habituelles.

Magna a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre aux fins générales de l'entreprise, pouvant inclure des dépenses en capital et des acquisitions.

BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc. et TD Securities (USA) LLC agissent conjointement en tant que gestionnaires pour l’offre.

Les billets ne sont pas éligibles à la distribution au Canada mais seront offerts au Canada par voie de placement privé.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucune vente de ces titres n'aura lieu dans un État ou une juridiction au sein de laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières dans un tel État ou une telle juridiction.

L'offre de ces titres peut seulement s'effectuer aux moyens d'un supplément de prospectus et du prospectus qui l'accompagne. Des exemplaires du supplément de prospectus et du prospectus qui l'accompagne peuvent être obtenus gratuitement en visitant EDGAR sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov ou auprès de :

BofA Securities, Inc.

NC1-004-03-43

200 North College Street, 3rd Floor

Charlotte, NC 28202

À l'attention de : Prospectus Department

Numéro gratuit +1 (800) 294-1322

dg.prospectus_requests@baml.com Citigroup Global Markets Inc.

c/o Broadridge Financial Solutions

1155 Long Island Avenue

Edgewood, NY 11717

Numéro gratuit : +1 (800) 831-9146

prospectus@citi.com TD Securities (USA) LLC

31 West 52nd Street, 2nd Floor

New York, NY 10019

À l'attention de : Transaction Management Group

Numéro gratuit : +1 (855) 495-9846

USTMG@tdsecurities.com

INVESTOR CONTACT

Louis Tonelli, Vice-président, relations avec les investisseurs

louis.tonelli@magna.com │ 905.726.7035

CONTACT PRESSE

Tracy Fuerst, Vice-présidente, Communication d'entreprise et relations publiques

tracy.fuerst@magna.com │ 248.631.5396

NOTRE ACTIVITÉ (1)

Nous sommes une entreprise spécialisée dans les technologies de la mobilité. Nous comptons plus de 159 000 collaborateurs, 347 opérations de fabrication et 94 centres de développement, d'ingénierie et de vente de produits dans 27 pays. Nous détenons une expertise complète en ingénierie automobile et production contractuelle, ainsi que des capacités portant sur les produits qui incluent la carrosserie, le châssis, l'extérieur, les sièges, la motorisation, la technologie active d'aide à la conduite, l'électronique, les rétroviseurs, l'éclairage, la mécatronique et les systèmes de toiture. Nos actions ordinaires sont négociées à la Bourse de Toronto (MG) et à la Bourse de New York (MGA).

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés qui constituent des « énoncés prospectifs » ou des « informations prospectives » (collectivement, « énoncés prospectifs ») au sens de la législation en vigueur sur les valeurs mobilières, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations relatives à : la clôture prévue de l'offre et l'utilisation prévue du produit net de l'offre et sont soumises à, et expressément qualifiés par, les mises en garde décrites dans les dépôts réglementaires de Magna. Veuillez vous reporter au supplément du prospectus relatif à l'offre de billets non garantis de premier rang, ainsi qu'au dernier Rapport de gestion sur les résultats d'exploitation et la situation financière de Magna sur les résultats d'exploitation et la situation financière, notre Formulaire annuel de renseignements et notre Rapport annuel sur formulaire 40-F, tels que remplacés ou mis à jour par l'un des dépôts réglementaires ultérieurs de Magna, qui définissent les mises en garde, y compris les facteurs de risque qui pourraient amener les événements réels à différer sensiblement de ceux indiqués dans ces énoncés prospectifs.