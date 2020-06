MONTRÉAL, 17 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- À la suite de la décision du 12 juin dernier de la Coopérative nationale de l’information indépendante (CN2i) de cesser de façon permanente la publication de ses journaux en semaine, TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B) annonce la fermeture définitive des usines d’impression Transcontinental de la Capitale (Québec) et Transcontinental Qualimax (Gatineau), toutes deux situées dans la province de Québec. Ces usines étaient dédiées principalement à l’impression des journaux quotidiens de CN2i, anciennement détenus par Groupe Capitales Médias. Ces fermetures entraînent malheureusement la perte d’une trentaine d’emplois dans chacune de ces usines.



TC Transcontinental avait maintenu ces deux usines en activité à la demande de CN2i, éditeur des journaux Le Soleil, Le Droit, Le Nouvelliste, Le Quotidien-Le Progrès, La Tribune ainsi que La Voix de l’Est, en raison de leur proximité de marché. À la suite de la décision de CN2i à la fin mars, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, de cesser la publication de ses éditions papier en semaine, TC Transcontinental avait fermé temporairement ces usines. Les volumes d’impression des clients de ces usines, incluant les éditions du samedi des quotidiens de CN2i, avaient été transférés chez Transcontinental Transmag à Montréal, où la Société a récemment investi dans des presses hautement performantes à la fine pointe de la technologie, et où ces activités se poursuivront.

« Cette décision s’inscrit dans notre stratégie d’optimisation en continu de notre plateforme d’impression en ajustant notre capacité et nos coûts à nos volumes d’affaires, a dit Pierre Deslongchamps, vice-président principal, Québec et Atlantique, TC Imprimeries Transcontinental. Nous remercions nos employés touchés par ces fermetures de leur travail exemplaire au fil des ans et nous leur souhaitons le meilleur des succès pour le futur. » TC Transcontinental s’est assurée que les employés de Transcontinental de la Capitale et Transcontinental Qualimax seront accompagnés dans leur transition de carrière.

À propos de TC Transcontinental

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et le plus important imprimeur au Canada. La Société se positionne également comme le plus important groupe canadien d’édition pédagogique de langue française. Depuis plus de 40 ans, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L’engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d’agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte environ 8500 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de plus de 3,0 milliards de dollars canadiens pour l’exercice financier clos le 27 octobre 2019. Pour plus d’information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc .