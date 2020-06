Aktsiaselts BALTIKA (edaspidi Baltika) on teavitanud avalikkust Baltika suhtes toimuvast saneerimismenetlusest ja et kohus on teatanud, et kohus otsustab kava kinnitamise osas hiljemalt 22. juunil 2020.

Eelnevaga seoses annab Baltika teada, et kohus on kinnitanud Baltika saneerimiskava 19. juunil 2020. Määrus, millega kava kinnitati on koheselt täidetav. Võlausaldajatel on õigus määrust vaidlustada 15 päeva jooksul alates määruse kättesaamisest.

Baltika juhtkond on tänulik kõikidele võlausaldajatele, kes hääletasid kava poolt ja kõikidele teistele, kes on Baltikat selles protsessis toetanud.





Flavio Perini

Juhatuse liige, tegevjuht